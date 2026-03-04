पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट में बनी होली, फिर आई रंगीन फिल्म, दोनों ने रचा इतिहास

आप भी सिनेमा लवर्स है और फिल्मों के बारे में जानने की काफी रूचि रखते है तो आपके आपको 84 साल पहले आई एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे है, जिसमें पहली बार होली खेली गई थी. लेकिन दर्शकों के लिए ये बेरंग थी. चलिए जानते हैं-
आज धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है. हर कोई अलग-अलग रंगों से गिरा हुआ नजर आ रहा है. हिंदी सिनेमा में होली का अपना एक अलग ही रंग और स्वैग है. हर साल बॉलीवुड के गानों पर लोग जमकर थिरकते हैं. लेकिन होली के गानों की शुरुआत कब से हुई इसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे. आखिर फिल्म इंडस्ट्री की वो कौनसी फिल्म है, जिसमें लोगों को पहली बार होली का दर्शन कराया गया था.
दरअसल, आज से करीब 84 साल पहले आई एक फिल्म थी, जिसमें होली का जश्न देखने को मिला था, लेकिन ये दर्शकों के लिए बेरंग साबित हुई थी. अगर आप ये सब जानकर मदर इंडिया समझ रहे हैं तो आप गलत हैं. हम साल 1940 में आई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म 'औरत' की बात कर रहे हैं. जिसमें होली का जश्न पहली बार देखने को मिला था.
आजादी से पहले रिलीज हुई फिल्म को महबूब खान ने डायरेक्ट किया था. फिल्म इंडस्ट्री में महबूब खान ने होली के सीन की शुरुआत की थी. औरत फिल्म के एक गाने 'जमुना तट श्याम खेले होली' में रंगों के सीन थे, जो दर्शकों के लिए बेरंग थे. इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में होली के रंगो का मजा दर्शकों को देखने को नहीं मिला था.
इसके 17 साल बाद डायरेक्टर महबूब खान ने अपनी अगली फिल्म में दर्शकों को होली का असली रंग दिखाया. साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म 'मदर इंडिया' को महबूब खान ने ही डायरेक्ट किया था, जो ऑस्कर के लिए भी गई थी. इस फिल्म का गाना 'होली आई ये कन्हाई' आज भी हर साल होली के त्योहार पर बजा है.
इस सुपरहिट फिल्म में सुनील दत्त, राजकुमार, राजेंद्र कुमार और नरगिस अहम किरदार में नजर आए थे. यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी और हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर साबित हुई. सुपरहिट फिल्म 'मदर इंडिया' को 14 फरवरी 1957 को रिलीज किया गया था. इस फिल्म ने अपने नाम बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमैटोग्राफी, बेस्ट साउंड डिजाइन का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता था.
