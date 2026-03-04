Advertisement
trendingNow13130098
Hindi Newsबॉलीवुडपहली बार ब्लैक एंड व्हाइट में बनी होली, फिर आई रंगीन फिल्म, दोनों ने रचा इतिहास

पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट में बनी होली, फिर आई रंगीन फिल्म, दोनों ने रचा इतिहास

आप भी सिनेमा लवर्स है और फिल्मों के बारे में जानने की काफी रूचि रखते है तो आपके आपको 84 साल पहले आई एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे है, जिसमें पहली बार होली खेली गई थी. लेकिन दर्शकों के लिए ये बेरंग थी. चलिए जानते हैं-

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 04, 2026, 09:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट में बनी होली, फिर आई रंगीन फिल्म, दोनों ने रचा इतिहास

आज धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है. हर कोई अलग-अलग रंगों से गिरा हुआ नजर आ रहा है. हिंदी सिनेमा में होली का अपना एक अलग ही रंग और स्वैग है. हर साल बॉलीवुड के गानों पर लोग जमकर थिरकते हैं. लेकिन होली के गानों की शुरुआत कब से हुई इसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे. आखिर फिल्म इंडस्ट्री की वो कौनसी फिल्म है, जिसमें लोगों को पहली बार होली का दर्शन कराया गया था.

84 साल पहले आई फिल्म

दरअसल, आज से करीब 84 साल पहले आई एक फिल्म थी, जिसमें होली का जश्न देखने को मिला था, लेकिन ये दर्शकों के लिए बेरंग साबित हुई थी. अगर आप ये सब जानकर मदर इंडिया समझ रहे हैं तो आप गलत हैं. हम साल 1940 में आई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म 'औरत' की बात कर रहे हैं. जिसमें होली का जश्न पहली बार देखने को मिला था.

महबूब खान ने डायरेक्ट की फिल्म

आजादी से पहले रिलीज हुई फिल्म को महबूब खान ने डायरेक्ट किया था. फिल्म इंडस्ट्री में महबूब खान ने होली के सीन की शुरुआत की थी. औरत फिल्म के एक गाने 'जमुना तट श्याम खेले होली' में रंगों के सीन थे, जो दर्शकों के लिए बेरंग थे. इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में होली के रंगो का मजा दर्शकों को देखने को नहीं मिला था.

Add Zee News as a Preferred Source

फिर दिखा दर्शकों को असली होली का रंग

इसके 17 साल बाद डायरेक्टर महबूब खान ने अपनी अगली फिल्म में दर्शकों को होली का असली रंग दिखाया. साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म 'मदर इंडिया' को महबूब खान ने ही डायरेक्ट किया था, जो ऑस्कर के लिए भी गई थी. इस फिल्म का गाना 'होली आई ये कन्हाई' आज भी हर साल होली के त्योहार पर बजा है.  

फिल्म ने जीते कई अवॉर्ड

इस सुपरहिट फिल्म में सुनील दत्त, राजकुमार, राजेंद्र कुमार और नरगिस अहम किरदार में नजर आए थे. यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी और हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर साबित हुई. सुपरहिट फिल्म 'मदर इंडिया' को 14 फरवरी 1957 को रिलीज किया गया था. इस फिल्म ने अपने नाम बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमैटोग्राफी, बेस्ट साउंड डिजाइन का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

auratMother IndiaMehboob Khan

Trending news

लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड