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सुपरस्टार की बेटी, अरबपति बिजनेसमैन की पत्नी... 16 साल के करियर में दी सिर्फ 1 ब्लॉकबस्टर, आज फिल्मों से दूर संभाल रहीं 2 बच्चे

Guess Who: बॉलीवुड की यह एक्ट्रेस काफी लंबे समय से पर्दे से दूर है. साल 2018 में इस हसीना ने मशहूर बिजनेसमैन से शादी की थी और फिर धीरे-धीरे एक्टिंग से दूरी बना ली. अब हसीना दो बच्चों की मां है. हसीना के पति अरबों की संपत्ति के मालिक हैं. आज हसीना अपना 41वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 09, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:57 AM IST
सुपरस्टार की बेटी, अरबपति बिजनेसमैन की पत्नी... 16 साल के करियर में दी सिर्फ 1 ब्लॉकबस्टर, आज फिल्मों से दूर संभाल रहीं 2 बच्चे
Image Credit: बॉलीवुड की फैशन क्वीन कहलाती ये हसीना

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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