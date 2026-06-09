/सुपरस्टार की बेटी, अरबपति बिजनेसमैन की पत्नी... 16 साल के करियर में दी सिर्फ 1 ब्लॉकबस्टर, आज फिल्मों से दूर संभाल रहीं 2 बच्चे

41 साल की इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को फैशनिस्टा भी कहा जाता है. उन्होंने बॉलीवुड में अच्छा-खासा नाम कमाया है और हसीना के पिता भी बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, उसके पति के पास अरबों की संपत्ति है. इंडस्ट्री में हसीना को बेहद शानदार लॉन्च मिला था, लेकिन उनका करियर उम्मीदों के मुताबिक नहीं चला. दरअसल, आज हम किसी और की नहीं, बल्कि एक्ट्रेस सोनम कपूर की बात कर रहे हैं.
अनिल कपूर की बेटी होने की वजह से सोनम कपूर को इंडस्ट्री में बेहद शानदार और बड़े बैनर के साथ एंट्री मिली, लेकिन करीब 16 साल के करियर में हसीना ने काफी उतार-चढ़ाव देखे. लगभग 20 फिल्मों के करियर में उनकी करीब आधी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं और उनके खाते में केवल एक ही ब्लॉकबस्टर फिल्म आई. सोनम कपूर को सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि बॉलीवुड की फैशन आइकन भी माना जाता है.
बता दें कि सोनम कपूर ने फिल्मों में आने से पहले निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया था. फिर भंसाली ने उन्हें रणबीर कपूर के साथ साल 2007 में आई फिल्म 'सांवरिया' से लॉन्च किया था. इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह बुरी तरह डिजास्टर साबित हुई. हालांकि, एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस और ग्लैमर ने लोगों का ध्यान खींचा था. इसके बाद सोनम कपूर ने 'दिल्ली 6', 'आई हेट लव स्टोरीज' और 'आयशा' जैसी फिल्मों में काम किया. इनमें से 'आई हेट लव स्टोरीज' बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई और बाकी दोनों फिल्में फ्लॉप साबित हुईं.
इसके बाद साल 2011 और 2012 में एक्ट्रेस की तीन फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें 'थैंक यू', 'मौसम' और 'प्लेयर्स' शामिल थीं. ये तीनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुईं. उस दौर में अक्सर सोनम कपूर की एक्टिंग की आलोचना होती थी और माना जाता था कि वह अपनी फैशन छवि की वजह से ज्यादा चर्चा में रहती हैं.
धीरे-धीरे थोड़ा वक्त बीता और फिर साल 2013 में सोनम कपूर की फिल्म 'रांझणा' आई, जो एक्ट्रेस के करियर में अहम मोड़ लेकर आई. इस फिल्म में धनुष और अभय देओल भी नजर आए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और सोनम को एक गंभीर एक्ट्रेस के रूप में देखा जाने लगा. इसके बाद इसी साल 2013 में फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' में भी सोनम कपूर नजर आईं. इसमें उनकी भूमिका काफी छोटी थी, लेकिन उनका किरदार चर्चा में रहा. हालांकि, इस फिल्म की सफलता का अहम श्रेय फरहान अख्तर और कहानी को मिला, फिर भी सोनम कपूर को भी इसका फायदा मिला.
साल 2016 में सोनम कपूर के करियर की बेस्ट फिल्म 'नीरजा' आई, जिसमें एक्ट्रेस ने एयर होस्टेस नीरजा भनोट का किरदार निभाया था. यह फिल्म एयर होस्टेस नीरजा भनोट की सच्ची कहानी पर आधारित थी. इसे आलोचकों और दर्शकों का काफी प्यार मिला था. बॉक्स ऑफिस पर 'नीरजा' ने सफलता हासिल की और इसके लिए एक्ट्रेस को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला. ऐसा पहली बार हुआ था, जब एक्ट्रेस को पूरी फिल्म अपने कंधों पर संभालते देखा गया था.
दो साल बाद सोनम कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म 'संजू' आई. रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इस फिल्म में भी सोनम कपूर का किरदार काफी सीमित था, लेकिन यही उनके करियर की इकलौती ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती है. उसी साल 'वीरे दी वेडिंग' भी बड़ी हिट साबित हुई थी.
एक ब्लॉकबस्टर देने के बाद एक बार फिर सोनम कपूर का करियर धीमा पड़ता नजर आया. साल 2019 में 'द जोया फैक्टर' जैसी फिल्म रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. साल 2018 में ही सोनम कपूर ने बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की थी और साल 2022 में कपल ने बेटे वायु का स्वागत किया. बेटे के जन्म के बाद साल 2023 में एक्ट्रेस ने एक बार फिर कमबैक किया और 'ब्लाइंड' फिल्म रिलीज हुई, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई. वहीं, साल 2026 में एक्ट्रेस ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया.