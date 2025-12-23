ग्रे कुर्ता और सिर पर पगड़ी...कजिन ईशान की शादी में ऋतिक रोशन की धांसू एंट्री, ढोल की थाप पर लगाए ठुमके, Inside Video

Hrithik Roshan की कजिन की शादी का इनसाइड वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्टर पिता राकेश रोशन और बाकी रिश्तेदारों के संग जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं.
Hrithik Roshan Cousin Wedding: कजिन की शादी हो और डांस और मस्ती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के कजिन ईशान रोशन की बारात का इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस बारात में ग्रे कलर का कुर्ता, व्हाइट कलर का पजामा और सिर पर लाइट कलर की पगड़ी पहनकर ऋतिक रोशन ढोल की थाप पर जमकर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर इतने स्टाइलिश लुक में नजर आए कि ये वीडियो मिनटों में सोशल मीडिया पर आग रहा है.
ढोल पर नाचे ऋतिक
इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया है. जिसमें ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन के अलावा परिवार के कई और लोग एक साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऋतिक का ये ढोल की थाप पर डांस जो भी देख रहा है वो उनकी तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पा रहा है. दरअसल, ऋतिक के कजिन ब्रदर ईशान रोशन मंगेतर ऐश्वर्या सिंह से शादी कर रहे हैं. जिसकी बारात में रोशन परिवार झूमता हुआ एक साथ नजर आ रहा है.
संगीत में सबा संग पहुंचे थे ऋतिक
शादी से एक दिन पहले संगीत और मेहंदी का फंक्शन रखा गया था. जिसमें ऋतिक गर्लफ्रेंड सबा आजाद और दोनों बच्चों के साथ होटल से बाहर निकलते हुए नजर आए थे. इस दौरान सबा पंजाबी सूट में दिखी थीं तो वहीं ऋतिक पिंक कलर के लाइट कुर्ते के साथ व्हाइट कलर के पजामा में स्पॉट हुए थे.
दोनों में 11 साल का डिफरेंस
निजी लाइफ की बात करें तो ऋतिक लंबे वक्त से सबा आजाद को डेट कर रहे हैं. सबा उम्र में एक्टर से 11 साल छोटी हैं. ये दोनों आए दिन सोशल मीडिया पर एक साथ की फोटोज शेयर करते रहते हैं. इतना ही नहीं सबा की ऋतिक के दोनों बच्चों संग भी बॉन्डिंग काफी अच्छी है. ऋतिक रोशन की सुजैन से 2000 में शादी हुई थी और साल 2014 में तलाक हो गया. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर आखिरी बार स्क्रीन पर इस साल रिलीज फिल्म 'वॉर 2' में नजर आए थे. जिसमें उनके साथ जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी थीं.
