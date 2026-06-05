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Hindi Newsबॉलीवुड‘गुड बॉय’ की इमेज से ऊब गए ऋतिक रोशन? सुनकर फैंस भी रह गए हैरान, पोस्ट शेयर कर बोले- ‘बड़े ही दुख की बात है...’

‘गुड बॉय’ की इमेज से ऊब गए ऋतिक रोशन? सुनकर फैंस भी रह गए हैरान, पोस्ट शेयर कर बोले- ‘बड़े ही दुख की बात है...’

Hrithik Roshan: ऋतिक रोशन को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर फैंस के होश उड़ गए हैं. पिछले 26 सालों से पर्दे पर राज करने वाले ऋतिक अब ‘गुड गाय’ का रोल कर-करके थक चुके हैं. उन्होंने खुद खुलासा किया है कि वो अब एक ऐसा खतरनाक रोल करना चाहते हैं, जिसे सुनते ही डायरेक्टर्स के पसीने छूट जाएं. क्या है ऋतिक का ये सीक्रेट प्लान? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:13 AM IST
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Hrithik Roshan Want Play Grey Role
Hrithik Roshan Want Play Grey Role

Hrithik Roshan Want Play Grey Role: बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं. ‘वॉर 2’ के बाद फैंस उन्हें एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच ऋतिक ने अपने दिल की एक ऐसी बात फैंस के साथ शेयर की है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. एक्टर ने बताया है कि वो अब फिल्मों में किस तरह का रोल करना चाहते हैं.

ऋतिक रोशन पिछले 26 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. उन्होंने अपने करियर में कई तरह के रोल निभाए हैं. हीरो बनने के साथ-साथ एक्टर ने कुछ फिल्मों में ग्रे यानी नेगेटिव शेड वाले किरदारों से भी दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. चाहे वो ‘धूम 2’ का शातिर चोर हो या फिर ‘लक बाय चांस’ का घमंडी स्टार जफर, ऋतिक ने अपने हर एक किरदार में जान फूंकी है और उनके फैंस ने उनको हर किरदार में खूब सारा प्यार दिया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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इस तरह का रोल करना चाहते हैं ऋतिक

अब ऋतिक रोशन ने खुद खुलासा किया है कि आखिर वो कौन सा रोल है, जिसका ऑफर मिलते ही वो बिना सोचे-समझे तुरंत हां कर देंगे. एक्टर ने पेरिस से अपनी एक बेहद कूल फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वो एफिल टावर के सामने पोज देते नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपने मन की बात लिखी कि डायरेक्टर्स उन्हें सिर्फ ‘अच्छे आदमी’ का रोल ही ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वे कुछ अलग करने की चाह रखते हैं. 

ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘अभी-अभी मुझसे पूछा गया कि मैं किस तरह का रोल ढूंढ रहा हूं. जब मुझे इसका जवाब मिला तो मैं खुद ही हैरान रह गया. क्या आप सबको ‘लक बाय चांस’ का जफर याद है? जो एक घमंडी स्टार था. बस मुझे वैसा ही कुछ रोल दोबारा पर्दे पर निभाना है’. उनका ये पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस ढेर सार कमेंट्स कर रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं. 

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सिद्धार्थ आनंद ने दिया हिंट

ऋतिक ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, ‘अगर मुझे वैसा कोई रोल आज मिल जाए, तो मैं फौरन उसे लपक लूंगा. लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि डायरेक्टर लोग मुझे सिर्फ ‘अच्छा आदमी’ (गुड गाय) बनते हुए ही देखना चाहते हैं. ये सच में कितनी दुख की बात है’. ऋतिक की इस पोस्ट पर मशहूर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘चलो फिर’. इस कमेंट के बाद से ही सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं. 

फैंस कयास लगा रहे हैं कि शायद ऋतिक रोशन जल्द ही किसी फिल्म में खतरनाक विलेन या ग्रे कैरेक्टर में नजर आ सकते हैं. ऋतिक रोशन कोआखिरी बार फिल्म ‘वॉर 2’ में देखा गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. लेकिन अब वे कुछ और अलग तरह के रोल प्ले करना चाहते हैं ये बात फैंस भी समझ चुके हैं. ऐसे में उम्मीद जातई जा रही है कि वे जैसे रोल चाहते हैं कि शायद ऐसे रोल में नजर आ सकते हैं. 

कृष 4 की तैयारी में जुटे एक्टर

अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन आजकल अपनी सबसे पॉपुलर सुपरहीरो फ्रेंचाइजी फिल्म ‘कृष 4’ पर तेजी से काम कर रहे हैं. खास बात ये है कि वो खुद ही इस फिल्म का डायरेक्शन भी कर रहे हैं. इसके अलावा ऋतिक रोशन के खाते में एक और बड़ी फिल्म है, जिसका नाम ‘स्टोर्म’ बताया जा रहा है. फैंस इन दोनों ही फिल्मों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उन्हें एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. 

बता दें, ऋतिक रोशन ने अपने शानदार फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2000 में आई फिल्म ‘कहो ना… प्यार है’ से की थी. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसने ऋतिक को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था. इसके बाद उन्होंने ‘कोई मिल गया’, ‘कृष’ सीरीज, ‘धूम 2’, ‘जोधा अकबर’ और ‘वॉर’ जैसी कई सुपरहिट फिल्में दीं. साल 2000 से 2026 तक उन्हें इंडस्ट्री में 26 साल हो चुके हैं और वे कई शानदार फिल्मों में नजर आ चुके हैं. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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