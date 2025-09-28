रणबीर कपूर को बर्थडे पर मिले 43 Kisses,ये शख्स है बीवी आलिया से भी ज्यादा खास

रणबीर कपूर को बर्थडे पर इतना खास तोहफा मिला है जिसे पाकर एक्टर काफी खुश हैं. जिसका खुलासा खुद रणबीर ने किया.
Ranbir Kapoor Birthday: रणबीर कपूर 43वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टर ने इस मौके पर पैपराजी के सामने केक कट किया और फैंस के लिए इस खास दिन पर पर लाइव भी आए. इस दौरान रणबीर कपूर ने बताया कि उनके बर्थडे पर बेटी राहा ने उन्हें ऐसा गिफ्ट दिया जिसे वो हमेशा याद रखेंगे.
राहा ने किए रणबीर को 43 किस
इस लाइव सेशन के दौरान रणबीर कपूर से एक फैन ने पूछा इस जन्मदिन पर राहा ने उन्हें क्या तोहफा दिया. इसका जवाब देते हुए एक्टर ने कहा- 'राहा ने मुझसे वादा किया था कि नो मुझे 43 किसेस देगी. तो मुझे वो मिला. इस दौरान रणवीर से फैंस ने उनके फेवरेट गाने के बारे में पूछा तो एक्टर ने कहा कि 'सैयारा' फिल्म का गाना बर्बाद उन्हें काफी ज्यादा पसंद है.'
आलिया ने लिखा पोस्ट
इस दौरान रणबीर कपूर की वाइफ और एक्ट्रेस आलिया ने एक्टर के साथ अपनी अनसीन फोटो शेयर की. इस फोटो में दोनों समुद्र को निहारते हुए सनसेट का मजा लेते नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही आलिया ने दो और तस्वीर शेयर की है जो लोगों को खूब पसंद आ रही है. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए आलिया ने लिखा- 'हैप्पी बर्थडे ऑर होल एंड सोल. इसके साथ ही आलिया ने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा हुआ है- 'आई लव बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड.'
त्योहारों के बीच बॉलीवुड से बुरी खबर, नहीं रहीं महेश मांजरेकर की एक्स वाइफ दीपा मेहता
पैपराजी संग काटा केक
इसके अलावा रणबीर कपूर ने रेड टी-शर्ट में पैपराजी के सामने आए और अपने जन्मदिन का जश्न मनाया. एक्टर रेड टी-शर्ट के साथ डेनिम जींस में कैमरे के सामने आए और पैप्स को वेव करते हुए उनके साथ केट कट किया. वर्क फ्रंट की बात करें तो रणबीर के हाथ कई सारी फिल्में हैं. जिसमें नितेश तिवारी की 'रामायण', भंसाली की 'लव एंड वार' और 'एनिमल पार्क 2' शामिल है. इन फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
