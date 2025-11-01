क्या हुआ बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ को? अस्पताल से आई हेल्थ अपडेट, चिंता में फैंस, डॉक्टर बोले- ‘ICU में...’

Dharmendra Hospitalised: हिंदी सिनेमा के ‘ही-मैन’ और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने की खबर से उनके फैंस काफी चिंता में आ गए थे, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे बिल्कुल ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है. शुक्रवार रात पत्रकार विक्की लालवानी ने सोशल मीडिया पर बताया था कि धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसी के बाद ये खबर तेजी से सोशल मीडिया और मीडिया पोर्टल्स पर फैल गई.

अस्पताल के एक कर्मचारी ने जानकारी दी. उन्होंने बताया, ‘धर्मेंद्र सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के साथ आए थे. वे फिलहाल ICU में हैं और सो रहे हैं’. कर्मचारी ने आगे बताया, ‘अभी घबराने की कोई बात नहीं है. उनकी हालत स्थिर है. उनका दिल सामान्य रूप से धड़क रहा है, ब्लड प्रेशर 140/80 है और बाकी सभी पैरामीटर्स भी ठीक हैं’. यानी कि धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अब फैंस को राहत की सांस लेनी चाहिए. धर्मेंद्र को शुक्रवार शाम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.

अब स्थिर है धर्मेंद्र की हालत

इस खबर के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से लेकर फैंस के बीच हलचल मच गई थी. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने शायद उन्हें अस्पताल में देखा और खबर फैला दी, लेकिन वे पूरी तरह ठीक हैं. वे सिर्फ अपने रूटीन टेस्ट्स के लिए गए थे. वहीं थोड़ी देर बाद एक और रिपोर्ट में बताया गया कि धर्मेंद्र पिछले 5 दिनों से अस्पताल में हैं. हालांकि, अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस साल की शुरुआत में भी धर्मेंद्र को आंखों से जुड़ी एक सर्जरी करवानी पड़ी थी.

मोमबत्तियां बुझाते ही सिंगर ने क्रू मेंबर्स पर फेंका केक, नीचे से उठाकर खाने लगे लोग, VIDEO देख तिलमिलाए यूजर्स बोले- ‘बेहूदा...’

पहले भी हुए थे अस्पताल में भर्ती

उस वक्त उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वे आंख पर पट्टी बांधे अस्पताल से बाहर निकलते दिखे थे. उस समय उन्होंने पापराजी से कहा था, ‘मैं मजबूत हूं. अभी भी धर्मेंद्र में दम है. मेरी आंख की ग्राफ्ट सर्जरी हुई है. मैं ठीक हूं और अपने दर्शकों व फैन्स से बहुत प्यार करता हूं’. उनका ये अंदाज देखकर फैंस काफी इमोशनल हो गए थे. धर्मेंद्र जल्द ही 90 साल के होने वाले हैं. उनका जन्मदिन 8 दिसंबर को है और इस मौके पर वे फिर से बड़े पर्दे पर नजर आएंगे.

फिल्म ‘इक्कीस’ में आएंगे नजर

वे जल्द ही फिल्म ‘इक्कीस’ में दिखाई देंगे, जो एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा और एक्टर जयदीप अहलावत भी नजर आएंगे. फिल्म के निर्देशक श्रीराम राघवन हैं और इसे मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध के नायक सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिन्हें बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. फिल्म में धर्मेंद्र अरुण के दादा का किरदार निभा रहे हैं.