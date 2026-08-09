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Explained: हीरो बूढ़ा हुआ तो भी रोमांटिक, हीरोइन उम्रदराज हुई तो मां! बॉलीवुड में ये दोहरा रवैया क्यों?

Bollywood Age Gap: बड़े पर्दे पर प्यार की कोई उम्र नहीं, लेकिन ये नियम सिर्फ हीरो के लिए है. 50-60 के सुपरस्टार आज भी यंग हसीनाओं के साथ रोमांस करते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हसीनाओं के हिस्से में केवल पत्नी और मां जैसे किरदार ही आते हैं. आखिर क्या है पूरा माजरा?

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 09, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:51 PM IST
Explained: हीरो बूढ़ा हुआ तो भी रोमांटिक, हीरोइन उम्रदराज हुई तो मां! बॉलीवुड में ये दोहरा रवैया क्यों?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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