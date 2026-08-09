Explained: हीरो बूढ़ा हुआ तो भी रोमांटिक, हीरोइन उम्रदराज हुई तो मां! बॉलीवुड में ये दोहरा रवैया क्यों?

Bollywood Hero Heroines Age Gap Explained: बॉलीवुड में बड़े सितारों की स्टार पावर को अक्सर फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है. फिल्म निर्माता अक्सर एक्टर की असल उम्र के बजाय उनकी 'मार्केट वैल्यू' पर दांव लगाते हैं. यही वजह है कि 50 या 60 साल के एक्टर को भी फिल्मों में फिट और रोमांटिक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है.
मेकर्स को पता होता है कि एक सुपरस्टार के नाम पर फिल्म की कमाई, ओटीटी राइट्स और सैटेलाइट राइट्स आसानी से बिक जाते हैं, इसलिए उन्हें 50 या 60 की उम्र में भी फिट और रोमांटिक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है.
इंडस्ट्री में लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक कहानियां इसका एक बड़ा कारण हैं. ज्यादातर स्क्रिप्ट्स 'मेल एक्टर' यानी हीरो को केंद्र में रखकर लिखी जाती हैं, और बाकी किरदार (प्रेमिका, दोस्त, मां) सिर्फ उसके इर्द-गिर्द होते हैं. इस ढांचे में युवा एक्ट्रेस को 'प्रेमिका' का रोल तो मिल जाता है, लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस की उम्र बढ़ती है, उनके लिए लीड रोल कम होने लगते हैं. कई बार तो फिल्म में मां का रोल करने वाली एक्ट्रेस असल जिंदगी में उस हीरो से छोटी होती हैं, जिसे केवल 'स्क्रिप्ट की डिमांड' कहकर सही ठहराया जाता है.
फिल्में अक्सर समाज की सोच का आईना होती हैं. जहां पुरुषों की बढ़ती उम्र को अनुभव और रुतबे से जोड़ा जाता है, वहीं महिलाओं पर सुंदरता और युवा दिखने का भारी दबाव होता है. अक्सर शादी या मां बनने के बाद एक्ट्रेस के लिए रोमांटिक या ग्लैमरस किरदार निभाने के रास्ते बंद मान लिए जाते हैं, जो इंडस्ट्री में गहरी जड़ें जमा चुकी एक पारंपरिक सोच का परिणाम है.
हर साल बॉलीवुड में नई एक्ट्रेस के आने से निर्माताओं के पास युवा चेहरों के कई विकल्प मौजूद होते हैं. निर्देशकों का मानना होता है कि एक बड़े सुपरस्टार के साथ युवा एक्ट्रेस की जोड़ी पर्दे पर ज्यादा शानदार और रोमांटिक दिखेगी. इसके विपरीत, अनुभवी एक्ट्रेस के लिए मौके सीमित हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए उनकी एक्टिंग स्किल के लायक कहानियां कम ही लिखी जाती हैं.
बॉलीवुड में एक चौंकाने वाला सच यह है कि कई बार हीरो की मां का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस असल जिंदगी में उस हीरो से उम्र में काफी छोटी होती हैं. यह केवल स्क्रिप्ट की डिमांड के नाम पर किया जाता है, लेकिन इससे यह सवाल खड़ा होता है कि पर्दे पर महिला कलाकारों की उम्र को इतनी जल्दी क्यों बढ़ा दिया जाता है. स्रोत के अनुसार, 40 साल की एक्ट्रेस को केवल मां बनाने के बजाय उन्हें डॉक्टर, पुलिस अधिकारी या सफल बिजनेसवुमन जैसे सक्रिय किरदारों में भी पेश किया जा सकता है.
ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से एक्ट्रेस के लिए भूमिकाओं का दायरा काफी बढ़ा है. सुष्मिता सेन ('आर्या'), रवीना टंडन ('अरण्यक') और काजोल ('द ट्रायल') जैसी एक्ट्रेस ने लीड रोल निभाकर साबित किया है कि उम्र महज एक नंबर है. वहीं, 'क्रू' जैसी फिल्मों की सफलता ने यह साफ कर दिया है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो और मेकर्स को भरोसा हो, तो महिला कलाकारों के लिए उम्र कभी बाधा नहीं बनती.
फिल्मों में अक्सर बड़े स्टार्स के साथ एक्ट्रेस को केवल 'ग्लैमर' या 'जोड़ी' तक ही सीमित रखा जाता है, क्योंकि यहां फीस और मार्केट वैल्यू का बड़ा खेल होता है. बड़े मेल सुपरस्टार्स की तुलना में एक्ट्रेस के लिए मुख्य भूमिकाओं के अवसर तब और कम हो जाते हैं, जब कहानी केवल हीरो के इर्द-गिर्द लिखी जाती है. हालांकि, जब एक्ट्रेस खुद लीड रोल में आती हैं, तो कहानी और उनकी भूमिका की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है.
आजकल फिल्म इंडस्ट्री के लेखक केवल पारंपरिक किरदारों तक सीमित नहीं हैं. अब एक्ट्रेस के अनुभव और उनकी एक्टिंग स्किल को ध्यान में रखकर विशेष भूमिकाएं लिखी जा रही हैं, जहां उन्हें सिर्फ पत्नी या मां के दायरे में नहीं बांधा जाता. आने वाले समय में यह उम्मीद की जा रही है कि 40 साल की एक्ट्रेस के लिए मां का रोल निभाना एक मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी अपनी पसंद का एक 'ऑप्शन' होगा. यह बदलाव न केवल कलाकारों के लिए, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बेहद जरूरी है.
सिर्फ ओटीटी ही नहीं, बल्कि अब बड़े पर्दे यानी मेनस्ट्रीम सिनेमा में भी बदलाव की लहर दिख रही है. हालिया फिल्म 'क्रू' (Crew) इसका बड़ा उदाहरण है, जहां तब्बू और करीना कपूर जैसी अनुभवी एक्ट्रेस ने लीड रोल निभाकर फिल्म को सफल बनाया. ऐसी फिल्मों की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अगर स्क्रिप्ट दमदार हो और निर्माताओं को अपनी एक्ट्रेस पर भरोसा हो, तो उम्र कभी भी सफलता के बीच नहीं आती.
बड़े पर्दे की फिल्मों में भी अब बदलाव दिखने लगा है, जिसका उदाहरण 'क्रू' जैसी फिल्में हैं, जहां अनुभवी कलाकारों ने लीड रोल निभाया. आज के लेखक अब एक्ट्रेस के अनुभव को ध्यान में रखकर किरदार लिख रहे हैं, जिससे उन्हें सिर्फ पत्नी या मां के दायरे में नहीं बांधा जा रहा. अगर यह चलन जारी रहा, तो भविष्य में 40 की एक्ट्रेस के लिए मां का किरदार निभाना एक मजबूरी नहीं, बल्कि उनके करियर का एक 'ऑप्शन' होगा.