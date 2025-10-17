‘किसी के बाप में दम नहीं...’ क्यों सेट पर लेट जाते थे गोविंदा? काजोल-ट्विंकल खन्ना ने किया सवाल, तो 'हीरो नंबर 1' ने दिया ये जवाब

Govinda On Kajol And Twinkle Khanna Show: 90 के गोल्जन ऐरा के सबसे बड़े सुपरस्टार गोविंदा अपनी एनर्जी और डांस के लिए जाने जाते थे. उन्होंने अपने करियर में कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वे अक्सर शूटिंग पर देर से आते थे. हाल ही में गोविंदा, काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो में नजर आए. जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशन लाइफ और इन सभी का खुलकर जवाब दिया.

उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में उनके देर से आने को गलत तरीके से पेश किया गया है. असल में वे रोजाना कई शिफ्ट में काम करते थे और इतनी शूटिंग के बीच हमेशा समय पर पहुंचना मुश्किल होता था. लोगों ने इस लिए बदनाम किया कि वे समय पर सेट पर नहीं आते. उन्होंने बताया कि वे रोजाना चार-पांच शिफ्ट करते थे और इतनी मेहनत के बाद हर समय टाइम पर पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाता था. उन्होंने कहा, 'किसके बाप के अंदर ताक़त है कि वो 5 शिफ्ट करे और टाइम पे आये'.

लोगों ने किया गोविंदा को बदनाम!

उनका कहना, 'पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता. इतनी ज्यादा शूटिंग कैसे करेगा आदमी? यहां तो एक पिक्चर के अंदर थक जाते हैं लोग'. गोविंदा ने ये भी बताया कि कभी-कभी सेट पर देरी उनके कंट्रोल के बाहर हो जाती थी. ट्रैफिक, शेड्यूलिंग या दूसरे डिपार्टमेंट्स का इंतजार कभी-कभी उन्हें और ज्यादा देर करवा देता था. लेकिन मीडिया और गॉसिप वाले लोगों ने इसे बढ़ा-चढ़ा कर बताया. उनके मुताबिक बॉलीवुड में लोगों को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए और सपोर्ट देना चाहिए, बजाय अफवाहों फैलाने के.

प्रेग्नेंसी में सोनाक्षी सिन्हा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड! पति जहीर इकबाल संग फोटोज शेयर कर बोलीं- ‘मानव इतिहास की सबसे बड़ी...’

संजय दत्त को करवाया था 9 घंटे इंतजार

हाल ही में एक्टर-प्रोड्यूसर राजत बेदी ने एक किस्सा शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि गोविंदा ने फिल्म 'जोड़ी नं 1' के सेट पर संजय दत्त को 9 घंटे तक इंतजार कराया. राजत के मुताबिक, संजय दत्त इतने गुस्से में थे कि उन्होंने निर्देशक डेविड धवन से पूरे सीन को बदलने को कहा. असल में, गोविंदा उस समय हैदराबाद से सीधे आ रहे थे और किसी को नहीं पता था कि वे आ रहे हैं. राजत ने कहा कि गोविंदा सेट पर 3 बजे पहुंचे और उनका असिस्टेंट संजय दत्त को सीन और डायलॉग दिखाने गया.

राजत बेदी ने की गोविंदा की तारीफ

संजय दत्त ने डायलॉग खुद नहीं सीखने की वजह से असिस्टेंट को डायलॉग गोविंदा को देने को कहा. इसके बाद पूरा सीन तुरंत बदल दिया गया. राजत ने बताया कि गोविंदा ने शूटिंग सिर्फ दो घंटे में खत्म कर दी. उनका कहना था कि गोविंदा एक शानदार परफॉर्मर हैं. राजत बेदी ने गोविंदा के बारे में कहा कि वे एक बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन उनके पास एक बड़ी समस्या थी. उनके देर से आने के पीछे कोई खराब इरादा नहीं था. बस काम का बोझ और शिफ्ट्स इतनी ज्यादा थीं कि कभी-कभी देरी हो जाती थी.