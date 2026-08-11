Explainer: क्या बॉलीवुड में आने वाली है 'Odyssey' जैसी आंधी? रामायण-वाराणसी से बदल जाएगा इतिहास; IMAX के बढ़ते क्रेज से समझिए पूरी पिक्चर

एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म वाराणसी भारतीय सिनेमा को एक ऐसे लेवल पर ले जाने की तैयारी में है, जहां इससे पहले कम ही फिल्में पहुंची हैं. महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा स्टारर मेगा बजट फिल्म उन चुनिंदा गैर-इंग्लिश फिल्मों में है, जिन्हें IMAX सर्टिफाइड डिजिटल कैमरों से शूट किया गया है.
सबसे दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी ऐसे वक्त में आ रही है, जब भारत में IMAX का क्रेज लगातर तेजी से बढ़ रहा है. इससे पहले क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' की रिलीज ने देश में IMAX के एक्सपीरियंस को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी काफी बढ़ा दी. इस फिल्म के बाद से दर्शक बड़े पर्दे और बेहतरीन विजुअल्स के साथ देखने के लिए प्रीमियम कीमत चुकाने तक को तैयार नजर आए.
हालांकि, 'द ओडिसी' को भारत में ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, साथ ही इसकी वजह एक बड़ी कमी की ओर भी ध्यान खींचा. दरअसल, देश में IMAX स्क्रीन की संख्या अभी भी काफी कम है. भारत में फिलहाल सिर्फ 34 IMAX स्क्रीन ही मौजूद है. ऐसे में बड़ी फिल्मों को IMAX फॉर्मेट में रिलीज करने की तैयारी तो ठीक है, लेकिन उन्हें दिखाने के लिए पर्याप्त प्रीमियम स्क्रीन मौजूद नहीं हैं.
ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि जब दर्शक IMAX जैसी तकनीक पर फिल्में देखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं, तो फिर भारत में IMAX स्क्रीन की संख्या बढ़ क्यों नहीं रही? आखिर देश में प्रीमियम सिनेमाघरों की कमी की वजह क्या है?
इस मामले में PVR INOX के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव कुमार बिजली ने NDTV से बातचीत के दौरान बताया कि IMAX एक महंगी टेक्नोलॉजी है और इसकी हर स्क्रीन को लगाने में लगभग 10-11 करोड़ रुपये का खर्च आता है. हालांकि 'द ओडिसी' जैसी फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हर हॉलीवुड फिल्म IMAX में वैसा ही रिजल्ट नहीं देती है.
उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत को इस फ़ॉर्मेट के लिए और भी ज्यादा लोकल कंटेंट की जरूरत है. बिजली ने कहा, 'हमें IMAX के लायक फिल्में बनाने के लिए और ज्यादा हिंदी और स्थानीय फिल्ममेकर्स यानी साउथ सिनेमा की जरूरत है. अगर हमारे पास ज्यादा कंटेंट होगा, तो मुझे लगता है कि हम IMAX फ़ॉर्मेट में इन्वेस्ट करने के बारे में प्लान कर पाएंगे.'
इससे हम इस मामले के दूसरे पहलू, यानी फ़िल्ममेकर्स की ओर आते हैं. अगर एग्ज़िबिटर्स को IMAX स्क्रीन में इन्वेस्ट को सही ठहराने के लिए ज्यादा कंटेंट की जरूरत है, तो मेकर्स को भी इस फ़ॉर्मेट के लिए फिल्में बनाने में किए गए निवेश को सार्थक बनाने के लिए उन स्क्रीन की ज़रूरत है.
वहीं, DNEG के ग्लोबल CEO और IMAX के लिए शूट की गई अपकमिंग फिल्म 'रामायण' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा का मानना है कि प्रीमियम-स्क्रीन एक्सपीरियंस आज की जरूरत हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि IMAX, या बड़े प्रीमियम-स्क्रीन एक्सपीरियंस, जिनकी हम बात करते हैं, सच में आज की जरूरत हैं.'
नमित मल्होत्रा के मुताबिक, यह 'मुर्गी पहले या अंडा' वाली सिचुएशन है. फिल्ममेकर्स को प्रीमियम फॉर्मेट के लिए ज्यादा फिल्में बनाने का रिस्क लेना होगा, जबकि एग्ज़िबिटर्स को भी ज्यादा स्क्रीन्स में निवेश करना होगा. ज़्यादा स्क्रीन्स फिल्ममेकर्स को बड़े दांव लगाने का भरोसा देती हैं, और IMAX-रेडी फिल्में एग्ज़िबिटर्स को निवेश करने की वजह देती हैं. हालांकि, एक और बड़ी बाधा ये है कि इस फॉर्मेट के लिए फिल्में बनाने का बजट.
इस पर फिल्ममेकर शेखर कपूर का मानना है कि सामान्य बजट वाली भारतीय फिल्म के लिए IMAX अभी बहुत महंगा है. शेखर कपूर ने ये भी कहा, 'टेक्नोलॉजी से आगे चलकर यह स्थिति बदल सकती है. जैसे-जैसे दुनिया AI टेक्नोलॉजी को अपना रही है, वैसे ही हर फिल्म को अलग-अलग फ़ॉर्मेट में मौजूद कराना मुमकिन हो सकता है फिर चाहे वो सामान्य स्क्रीन से लेकर प्रीमियम फ़ॉर्मेट तक की फिल्में हो. उन्होंने आगे कहा, 'हर फिल्म को आपकी पसंद के फ़ॉर्मेट में मौजूद कराना मुमकिन है. वह टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है.'
फिलहाल, IMAX के लिए शूटिंग करने का मतलब है कि फिल्म बनाने वालों और सिनेमैटोग्राफर्स को अपने काम करने के तरीके पर फिर से सोचना होगा. बता दें कि IMAX का मतलब सिर्फ़ फिल्म को बड़ी स्क्रीन पर दिखाना नहीं है. इसके कैमरे आम सिनेमा कैमरों के मुकाबले काफी भारी हो सकते हैं, इसलिए फिल्म बनाने वालों और सिनेमैटोग्राफर्स को खास तरह के रिग्स और ऐसी क्रू की जरूरत होती है जो उन्हें संभालना जानते हों. ये कैमरे बहुत ज्यादा आवाज भी कर सकते हैं. खासकर फिल्म-बेस्ड IMAX कैमरे ऐसे में सिंक साउंड रिकॉर्ड करते समय खास साउंडप्रूफिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है.
इसके बाद फिर फ्रेमिंग की बारी आती है. IMAX स्क्रीन पर बड़ी इमेज दिखाई जा सकती है, इसलिए डायरेक्टर और सिनेमैटोग्राफर को इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि वे फ्रेम में क्या दिखा रहे हैं. फोकस पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बड़ी इमेज में ज्यादा डिटेल दिखती है. बड़ी स्क्रीन पर दिखाने पर फोकस में थोड़ी सी भी गलती साफ नजर आ सकती है. इसके अलावा लाइटिंग भी एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि जो डिटेल आम स्क्रीन पर शायद नजर न आएं, वे IMAX की बहुत बड़ी स्क्रीन पर साफ-साफ दिख सकती हैं.
और जब किसी भी फिल्म की शूटिंग IMAX में की जाती है, तो लॉजिस्टिक्स से जुड़ी एक्स्ट्रा चुनौतियां भी होती हैं. फिल्म स्टॉक महंगा होता है और हर रोल में फ़िल्ममेकर्स को शूटिंग के लिए लिमिटेड टाइम ही मिलता है, इसलिए हर 'टेक' बहुत अहम हो जाता है. इसलिए, IMAX के लिए शूटिंग का मतलब सिर्फ फिल्म को बड़ा दिखाना नहीं है. इसके लिए कैमरा, फ़्रेमिंग, फ़ोकस, लाइटिंग, साउंड और यहां तक कि प्रोडक्शन प्लानिंग के मामले में भी एक अलग नजरिए की जरूरत होती है. ऐसे में अब आने वाली फिल्म वाराणसी को उस नजरिए को परखा जा रहा है.
बता दें कि राजामौली पहले ही भारतीय सिनेमा ग्लोबल को स्तर पर दिखा चुके हैं. अब एक बार फिर 'वाराणसी' के साथ, वे इंडस्ट्री को ऐसे भविष्य की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं, जहां IMAX सिर्फ हॉलीवुड फिल्में देखने का एक प्रीमियम तरीका न रहे, बल्कि एक ऐसा फ़ॉर्मेट बन जाए जिसके लिए भारतीय फिल्ममेकर नियमित रूप से फ़िल्में बनाएं. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में IMAX का भविष्य स्क्रीन के दोनों तरफ के लोगों पर निर्भर करता है. फिर चाहे वो फ़िल्ममेकर हो, जो बड़े दांव लगाने को तैयार हों या ऐसे एग्ज़िबिटर जो ऐसी स्क्रीन बनाने को तैयार हों. जिनसे उनका फायदा मिल सके.
अगर भारत में IMAX के नेटवर्क की बात करें तो ये लगातार बड़ा तो हो रहा है, लेकिन इतना काफी नहीं है. फिलहाल देश में लगभग 30 से ज्यादा ऑपरेशनल IMAX स्क्रीन मौजूद हैं, लेकिन ये सभी डिजिटल IMAX ही हैं. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, नोएडा, सूरत और तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े शहरों में IMAX थियेटर मौजूद हैं. हालांकि, इनमें से कोई भी थियेटर तकनीकी रूप से इतना एडवांस नहीं है कि ऑडियंस को असली ‘15/70 फिल्म प्रोजेक्शन’ का लाजवाब एक्सपीरियंस दे सके.
भारत के बड़े आईमैक्स थियेटरों में दिल्ली का पीवीआर प्रिया IMAX, सेलेक्ट सिटीवॉक IMAX, मुंबई का पैलेडियम IMAX, वडाला IMAX, जियो वर्ल्ड प्लाजा IMAX और नोएडा का मॉल ऑफ इंडिया IMAX शामिल हैं. इनके अलावा बेंगलुरु का वीआर बेंगलुरु IMAX, चेन्नई का पलाजो IMAX और कोच्चि का सेंटर स्क्वायर IMAX भी बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं.