कपूर खानदान का सुपरस्टार, दिनभर में पी जाता था 100 सिगरेट, शराब-नॉनवेज की थी लत, फिर हुआ कुछ ऐसा.. 12 दिनों में बन गया भगवाधारी

Kapoor Family Superstar: बॉलीवुड के कपूर खानदान ने कई बड़े सितारे दिए, जिन्होंने फिल्मों और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई. आज हम उस सुपरस्टार की बात करेंगे, जिसने अपने अनोखे अंदाज और जिंदगी की दिलचस्प कहानियों से अलग पहचान बनाई और हमेशा लोगों के लिए यादगार बने. हम बात कर रहे हैं अपने दौर के सबसे पसंद किए जाने वाले सुपरस्टार शम्मी कपूर की, जिनको लोग ‘इंडिया के एल्विस प्रेस्ली’ के नाम से जानते हैं, उनकी लाइफ कभी बहुत उथल-पुथल भरी थी.

मुंबई में कपूर खानदान में जन्मे शम्मी कपूर का असली नाम शमशेर राज कपूर था. 5 दशकों से ज्यादा के करियर में उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें कुछ हिट तो कुछ सुपरहिट रहीं. शम्मी के अभिनय में एक ऐसे ही एनर्जी हुआ करती थी, जो लोगों को थिएटर्स तक खींच लाती थी. लेकिन कहने है ना जैसे बड़े पर्दे पर दिखता है वैसे असल जिंदगी में नहीं होता. ऐसा ही कुछ शम्मी कपूर के साथ भी असल जिंदगी में हो रहा था, जिसके बारे में उनके फैंस कम ही जाते हैं, जो आज हम बताने जा रहे हैं.

दिनभर में पी जाते थे 100 सिगरेट

पर्दे के पीछे शमशेर राज कपूर यानी शम्मी कपूर की जिंदगी शराब और सिगरेट की लत से जूझ रही थी. उनके करीबी बताते हैं कि वो रोज शराब पीते थे और दिनभर में करीब 100 सिगरेट पी जाते थे. इस लत के साथ उनका गुस्सा भी काफी मशहूर था. उनका बिहेवियर कई बार बहुत गुस्से वाला हो जाता था. लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया. एक आध्यात्मिक गुरु हैड़खान बाबा ने शम्मी कपूर की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, जिन्होंने उन्हें सिंपल और शांति की राह दिखाई.

हैड़खान बाबा ने बदल जी पूरी जिंदगी

साल 1974 में शम्मी कपूर के ससुराल वालों ने योगी हैड़खान बाबा को अपने घर बुलाया. उस समय शम्मी कपूर का वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं था. फिल्मी काम में बिजी होने के बावजूद वो बिना मन के वहां पहुंच गए. सभा में वो चुपचाप एक कोने में बैठे बाबा की तस्वीरें ले रहे थे. तभी बाबा की नजर उन पर पड़ी और उसी पल शम्मी कपूर के अंदर कुछ बदल गया. उस मुलाकात के बाद शम्मी कपूर ने ये फैसला किया कि वो बाबा के आश्रम, नैनीताल जाएंगे. उन्होंने साथ में शराब, नॉनवेज खाना और म्यूजिक प्लेयर रख लिया.

12 दिन में थोड़ा शराब, सिगरेट और नॉनवेज

उस वक्त उनके दिमाग में चल रहा था कि वे इन सब चीजों के बिना रह नहीं पाएंगे. लेकिन जैसे ही वो आश्रम पहुंचे, बाबा ने मुस्कुराते हुए उन्हें ‘महात्मा जी’ कहकर संबोधित किया. वो एक शब्द उनके दिल को छू गया. वहां का शांत माहौल और बाबा का स्नेह देखकर उन्होंने 12 दिन बिना शराब और नॉनवेज के बिताए और उन्हें इसकी कमी तक महसूस नहीं हुई. धीरे-धीरे शम्मी कपूर ने पूरी तरह शराब और सिगरेट छोड़ दी. उनकी पत्नी नीला देवी ने बताया था कि बाबा ने कभी उन पर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि शम्मी ने खुद ये रास्ता चुना.

बनाई थी ‘शम्मी कपूर अनप्लग्ड’ नाम की वेबसाइट

वो बाबा के साथ यात्राओं पर जाने लगे और ध्यान-साधना में डूब गए. उनके अंदर का गुस्सा और बेचैनी गायब हो गई. अब वो पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि एक शांत और स्थिर इंसान बन गए थे. आखिरकार, शम्मी कपूर ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया. उन्होंने ‘शम्मी कपूर अनप्लग्ड’ नाम से एक वेबसाइट बनाई, जिसमें उन्होंने हेडखान बाबा से जुड़ी यादें और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. वो कहते थे कि बाबा ने उन्हें नई जिंदगी दी. जो दिनभर में 100 सिगरेट पीता था वो अब ध्यान और भक्ति में डूब गया.