Advertisement
trendingNow12972379
Hindi Newsबॉलीवुड

कपूर खानदान का सुपरस्टार, दिनभर में पी जाता था 100 सिगरेट, शराब-नॉनवेज की थी लत, फिर हुआ कुछ ऐसा.. 12 दिनों में बन गया भगवाधारी

Kapoor Family Superstar: बॉलीवुड के कपूर खानदार ने इंडस्ट्री को कई सुपरस्टार्स दिए, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से दशकों तक इंडस्ट्री और लोगों के दिलों पर राज किया. लेकिन आज हम आपको खानदान के उस सुपरस्टार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने अंदाज के साथ-साथ अपनी लाइफ की कहानियों से भी खास पहचान बनाई. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 23, 2025, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कपूर खानदान का सुपरस्टार, दिनभर में पी जाता था 100 सिगरेट
कपूर खानदान का सुपरस्टार, दिनभर में पी जाता था 100 सिगरेट

Kapoor Family Superstar:  बॉलीवुड के कपूर खानदान ने कई बड़े सितारे दिए, जिन्होंने फिल्मों और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई. आज हम उस सुपरस्टार की बात करेंगे, जिसने अपने अनोखे अंदाज और जिंदगी की दिलचस्प कहानियों से अलग पहचान बनाई और हमेशा लोगों के लिए यादगार बने. हम बात कर रहे हैं अपने दौर के सबसे पसंद किए जाने वाले सुपरस्टार शम्मी कपूर की, जिनको लोग ‘इंडिया के एल्विस प्रेस्ली’ के नाम से जानते हैं, उनकी लाइफ कभी बहुत उथल-पुथल भरी थी. 

मुंबई में कपूर खानदान में जन्मे शम्मी कपूर का असली नाम शमशेर राज कपूर था. 5 दशकों से ज्यादा के करियर में उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें कुछ हिट तो कुछ सुपरहिट रहीं. शम्मी के अभिनय में एक ऐसे ही एनर्जी हुआ करती थी, जो लोगों को थिएटर्स तक खींच लाती थी. लेकिन कहने है ना जैसे बड़े पर्दे पर दिखता है वैसे असल जिंदगी में नहीं होता. ऐसा ही कुछ शम्मी कपूर के साथ भी असल जिंदगी में हो रहा था, जिसके बारे में उनके फैंस कम ही जाते हैं, जो आज हम बताने जा रहे हैं. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

दिनभर में पी जाते थे 100 सिगरेट

पर्दे के पीछे शमशेर राज कपूर यानी शम्मी कपूर की जिंदगी शराब और सिगरेट की लत से जूझ रही थी. उनके करीबी बताते हैं कि वो रोज शराब पीते थे और दिनभर में करीब 100 सिगरेट पी जाते थे. इस लत के साथ उनका गुस्सा भी काफी मशहूर था. उनका बिहेवियर कई बार बहुत गुस्से वाला हो जाता था. लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया. एक आध्यात्मिक गुरु हैड़खान बाबा ने शम्मी कपूर की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, जिन्होंने उन्हें सिंपल और शांति की राह दिखाई.

5 मिनट 6 सेकंड का धमाकेदार गाना, सुनते ही झूमने लगते हैं कदम, गुनगुनाने लगते हैं लब, माधुरी की अदाएं कर देती हैं दीवाना 

हैड़खान बाबा ने बदल जी पूरी जिंदगी 

साल 1974 में शम्मी कपूर के ससुराल वालों ने योगी हैड़खान बाबा को अपने घर बुलाया. उस समय शम्मी कपूर का वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं था. फिल्मी काम में बिजी होने के बावजूद वो बिना मन के वहां पहुंच गए. सभा में वो चुपचाप एक कोने में बैठे बाबा की तस्वीरें ले रहे थे. तभी बाबा की नजर उन पर पड़ी और उसी पल शम्मी कपूर के अंदर कुछ बदल गया. उस मुलाकात के बाद शम्मी कपूर ने ये फैसला किया कि वो बाबा के आश्रम, नैनीताल जाएंगे. उन्होंने साथ में शराब, नॉनवेज खाना और म्यूजिक प्लेयर रख लिया. 

fallback

12 दिन में थोड़ा शराब, सिगरेट और नॉनवेज

उस वक्त उनके दिमाग में चल रहा था कि वे इन सब चीजों के बिना रह नहीं पाएंगे. लेकिन जैसे ही वो आश्रम पहुंचे, बाबा ने मुस्कुराते हुए उन्हें ‘महात्मा जी’ कहकर संबोधित किया. वो एक शब्द उनके दिल को छू गया. वहां का शांत माहौल और बाबा का स्नेह देखकर उन्होंने 12 दिन बिना शराब और नॉनवेज के बिताए और उन्हें इसकी कमी तक महसूस नहीं हुई. धीरे-धीरे शम्मी कपूर ने पूरी तरह शराब और सिगरेट छोड़ दी. उनकी पत्नी नीला देवी ने बताया था कि बाबा ने कभी उन पर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि शम्मी ने खुद ये रास्ता चुना. 

बनाई थी ‘शम्मी कपूर अनप्लग्ड’ नाम की वेबसाइट

वो बाबा के साथ यात्राओं पर जाने लगे और ध्यान-साधना में डूब गए. उनके अंदर का गुस्सा और बेचैनी गायब हो गई. अब वो पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि एक शांत और स्थिर इंसान बन गए थे. आखिरकार, शम्मी कपूर ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया. उन्होंने ‘शम्मी कपूर अनप्लग्ड’ नाम से एक वेबसाइट बनाई, जिसमें उन्होंने हेडखान बाबा से जुड़ी यादें और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. वो कहते थे कि बाबा ने उन्हें नई जिंदगी दी. जो दिनभर में 100 सिगरेट पीता था वो अब ध्यान और भक्ति में डूब गया. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Shammi Kapoor

Trending news

दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?