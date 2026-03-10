'बीवी आती है तो घर में लक्ष्मी', अक्षय कुमार ने शादी पर कही दिलचस्प बात; बताया 25 में क्या-क्या हुए बदलाव

इन दिनों बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार अपने रियलिटी शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस दौरान अक्की ने कई मसलों पर खुलकर बात ही. अब हाल ही में व्हील ऑफ फॉर्च्यून के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अक्सर अपनी अतरंगी हरकतों को लेकर चर्चा में रहते हैं. वहीं, अक्सर वह एक्ट्रेस और पत्नी ट्विंकल खन्ना को लेकर भी कुछ ना कुछ मजाक करते रहते हैं. इसी बीच अब सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपने क्विज रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' में एक बार फिर अपनी शादी पर बात की है.इस दौरान एक्टर ने बताया कि शादी इंसान की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है.
शो के दौरान अक्षय ने कहा कि जब घर में पत्नी आती है तो आदमी की कई आदतें अपने-आप बदलने लगती हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि शादी के बाद आदमी क्या इस्तेमाल करता है, क्या खाता है, और उसकी दिनचर्या कैसी होती है- सब कुछ धीरे-धीरे बदल जाता है.
उन्होंने शादीशुदा जीवन का एक दिलचस्प पहलू भी बताया. अक्षय कुमार ने कहा, ''जब पत्नी घर में आती है, तो घर का माहौल भी बदल जाता है. घर में अच्छा खाना बनने लगता है और जिंदगी में एक तरह का संतुलन आ जाता है. लोग अक्सर कहते हैं कि जब पत्नी घर में आती है, तो इसका मतलब घर में लक्ष्मी आती है. इस कहावत में काफी सच्चाई भी है. पत्नी के आने से घर में खुशहाली और व्यवस्था दोनों बढ़ जाती हैं.''
यह बातचीत तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विराज घेलानी ने हाल ही में हुई शादी के बाद जीवन में आए बदलावों के बारे में बताया. विराज ने कहा कि शादी के बाद उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कई नई आदतें जुड़ गई हैं, खासकर ग्रूमिंग और पर्सनल केयर से जुड़ी चीजें बदल गई. उन्होंने हंसते हुए बताया कि अब उनके पास शरीर के अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग-अलग साबुन और प्रोडक्ट हैं.
विराज ने कहा, "अब मेरे पास माथे के लिए अलग साबुन है, बालों के लिए अलग शैंपू है, और यहां तक कि मैं कोहनी और घुटनों के लिए भी अलग साबुन इस्तेमाल करता हूं. शादी के बाद मेरी पत्नी ने मुझे कई नई आदतें सिखाई हैं, जैसे बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना और सोने से पहले पैरों को धोना." उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं बचपन से बिना पैर धोए सो जाता था, लेकिन अब मेरी पत्नी मुझे ऐसा नहीं करने देती.
