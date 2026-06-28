/पंच दमदार, एक्टिंग के लिए वफादार... अक्षय कुमार की सीरियस फिल्मों पर लगा ब्रेक, लोगों को क्यों पसंद आता है उनका कॉमेडी अंदाज?

Akshay Kumar Comedy Movies: अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं, जिन्होंने अपने पूरे करियर में हर तरह के रोल निभाए हैं. उन्होंने ‘एयरलिफ्ट’, ‘केसरी’ और ‘स्पेशल 26’ जैसी सीरियस और देशभक्ति वाली फिल्मों में बेहतरीन काम किया, लेकिन लोगों के दिल में उन्होंने अपनी जगह अपने कॉमेडी स्टाइल से बनाई है. उनकी कॉमेडी फिल्मों में एक खास तरह का देसी अंदाज दिखता है, जो सीधे आम जनता के दिलों को छू लेता है. यही वजह है कि जब उनकी सीरियस फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पातीं, लेकिन कॉमेडी फिल्में छा जाती हैं.
अक्षय की कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त है कि उनका हर एक डायलॉग सुनते ही लोगों की हंसी छूट जाती है. वे बिना किसी फालतू की मेहनत के बहुत ही आराम से ऑडियंस को हंसा देते हैं. ‘हेरा फेरी’ हो या ‘गरम मसाला’, हर फिल्म में उनका एक बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिलता है. पर्दे पर उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव-भाव और बात करने का तरीका इतना नैचुरल होता है कि लोग उनसे तुरंत जुड़ जाते हैं. ऑडियंस को लगता है कि वे किसी एक्टर को नहीं बल्कि अपने बीच के ही किसी इंसान को देख रहे हैं. हाल ही में भी उनकी कॉमेडी फिल्में कमाल कर रही हैं.
अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत उनका देसी अंदाज होता है. वे अपने किरदारों के जरिए हमारे और आपके जैसे आम भारतीय परिवारों की जिंदगी को पर्दे पर उतारते हैं. चाहे वे फिल्म में मजाक-मजाक में धोखा खाने वाले पति बने हों या फिर कोई लापरवाह दोस्त, वे हर रोल में जान फूंक देते हैं. इसी वजह से उनकी फिल्में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर उम्र के लोगों को खूब पसंद आती हैं. उनके फनी सीन्स को पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है, जो आजकल की फिल्मों में मिलना मुश्किल है.
पिछले कुछ सालों में ये साफ देखा गया है कि अक्षय की कई बड़े बजट की गंभीर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाईं, जिसकी उम्मीद थी. मिसाल के तौर पर ‘बड़े मियां छोटे मियां’ जैसी फिल्म ऑडियंस पर कोई खास जादू नहीं चला सकी. लेकिन जैसे ही अक्षय वापस कॉमेडी के मैदान में उतरते हैं, फैंस का जोश सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. उनकी ‘हाउसफुल’ फ्रेंचाइजी इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिसके सभी पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की. इससे साफ है कि जनता उन्हें किस रूप में देखना चाहती है.
'वेलकम टू द जंगल’ और 'भूत बंगला’ जैसी फिल्मों में अक्षय का मजेदार अवतार लोगों को आज भी बेहद पसंद है. इन फिल्मों में उनकी टाइमिंग और मजेदार सिचुएशंस ऑडियंस को लोटपोट होने पर मजबूर कर देती हैं. इसके अलावा, वे अपने साथ काम करने वाले बाकी को-स्टार्स के साथ भी ऐसी कमाल की केमिस्ट्री बनाते हैं कि पूरी फिल्म का मजा दोगुना हो जाता है. कई बार तो फिल्म में सिर्फ उनकी एंट्री ही थिएटर में तालियां और सीटियां बजवाने के लिए काफी होती है. यही उनका असली स्टार पावर है, जो उन्हें सबसे अलग बनाता है.
अक्षय कुमार की एक और खास बात ये है कि वे कॉमेडी सीन्स को भी उतनी ही गंभीरता और मेहनत से करते हैं, जितना किसी एक्शन सीन को. वे हर सीन को पहले खुद अच्छी तरह समझते हैं और फिर उसमें अपना एक यूनिक स्टाइल जोड़ देते हैं. उनके मजाकिया सीन कभी भी जबरदस्ती ठूंसे हुए नहीं लगते, बल्कि वे कहानी के साथ आराम से बहते हैं. यही वजह है कि उनके डायलॉग्स और फनी मोमेंट्स लोगों को सालों-साल याद रहते हैं. लोग उनकी पुरानी कॉमेडी फिल्मों को टीवी या यूट्यूब पर बार-बार देखना पसंद करते हैं.
अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्मों के हिट होने की एक बड़ी वजह उनकी गजब की एनर्जी भी है. वे अपने हर सीन में पूरी जान लगा देते हैं और ये बात स्क्रीन पर साफ-साफ दिखाई देती है. चाहे किसी फनी सीन में भागदौड़ करनी हो या किसी मुसीबत में फंसकर अजीब चेहरे बनाने हों, वे हर बार ऑडियंस को कुछ नया देने की कोशिश करते हैं. उनकी यही फुर्ती लोगों को स्क्रीन से बांधकर रखती है. साथ ही, उनकी कॉमेडी फिल्में हल्की-फुल्की होने के बाद भी अंत में समाज को एक छोटा और प्यारा सा मैसेज दे जाती हैं.
अगर कुल मिलाकर देखा जाए, तो अक्षय कुमार का कॉमेडी अवतार ही उनके पूरे करियर की सबसे बड़ी ताकत है. भले ही उन्होंने देशभक्ति और गंभीर मुद्दों पर कई बेहतरीन फिल्में दी हों, लेकिन देश की जनता उन्हें हंसते और हंसाते हुए देखना ही सबसे ज्यादा पसंद करती है. यही वजह है कि उनकी कॉमेडी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा प्यार और पैसा मिलता है. आगे भी ऑडियंस को यही उम्मीद है कि अक्षय अपने इस मजेदार अंदाज को कभी नहीं छोड़ेंगे और ‘बॉलीवुड के खिलाड़ी’ बनकर हमेशा लोगों का ऐसे ही मनोरंजन करते रहेंगे.