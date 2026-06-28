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पंच दमदार, एक्टिंग के लिए वफादार... अक्षय कुमार की सीरियस फिल्मों पर लगा ब्रेक, लोगों को क्यों पसंद आता है उनका कॉमेडी अंदाज?

Akshay Kumar Comedy Movies: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में हर तरह के रोल निभाए हैं, लेकिन ऑडियंस को उनका कॉमेडी अंदाज ही पसंद आता है. सीरियस फिल्मों के मुकाबले उनकी कॉमेडी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा तहलका मचाती हैं और शानदार कमाई करती हैं. इसका अंदाजा उनकी कुछ हालियां फिल्मों से लगाया जा सकता है. क्यों लोगों को उनका कॉमिक अंदाज इतना पसंद आता है?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 28, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:15 AM IST
पंच दमदार, एक्टिंग के लिए वफादार... अक्षय कुमार की सीरियस फिल्मों पर लगा ब्रेक, लोगों को क्यों पसंद आता है उनका कॉमेडी अंदाज?
Image Credit: Akshay Kumar Comedy MoviesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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