जम्मू में सीज हुई बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की गाड़ी, आखिर क्या है ये पूरा मामला? कर देगा हैरान

Akshay Kumar: हाल ही में बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार को लेकर एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही हैं. बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में उनकी रेंज रोवर को सीज कर लिया गया है. चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा चौंकाने वाला मामला?
Akshay Kumar Range Rover Seized: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार मंगलवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे. जहां वे एक ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन में शामिल हुए थे. इस दौरान उनको लेकर एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबरे सामने आई, जिसके सभी को चौंका दिया. एक्टर अपनी रेंज रोवर से इवेंट में करीब 5 बजे पहुंचे थे. लेकिन इवेंट के बाद उनकी रेंज रोवर को ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर लिया, जिसके पीछे की वजह थी उसके शीशों पर काली फिल्म लगी हुई थी.
जो ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है. मिली जानकारी के मुताबिक, अक्षय कुमार जिस रेंज रोवर में आए थे, उसका नंबर CH01 AL 7766 है. ये गाड़ी आयोजकों ने किराए पर ली थी. अक्षय इस कार से डोगरा चौक से एयरपोर्ट तक गए. जब चालक एयरपोर्ट से लौट रहा था, तो डोगरा चौक के पास ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया. जांच में पाया गया कि गाड़ी के शीशों पर तय सीमा से ज्यादा काली फिल्म लगी हुई थी.
इस वजह से सीज हुई रेंज रोवर
ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब ड्राइवर से काली फिल्म लगाने की परमिशन से जुड़े कागज मांगे. तो उसके पास वो मौजूद ही नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने नियमों के तहत गाड़ी को सीज कर लिया. आगे की कार्रवाई के लिए इसे संबंधित थाने को सौंप दिया गया. मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, कार के शीशों पर तय समय सीमा से ज्यादा टिंटेड ग्लास या फिल्म लगाना पूरी तरह से बैन है.
कपूर खानदान का वो सुपरस्टार, जो 90s में बन गया था इंटरनेट की दुनिया का बेताज बादशाह, बनाई थी खुद की वेबसाइट, जो आज भी मौजूद
खबर आते ही सुर्खियों में छाई
जैसे ही ये खबर बाहर आई एकदम सुर्खियों का हिस्सा बन गई. क्योंकि जिस गाड़ी को सीज किया गया उसमें अक्षय कुमार सफर कर चुके थे. सोशल मीडिया पर अक्षय की कार और पुलिस की कार्रवाई के फोटो-वीडियो खूब वायरल हुईं. लोग इस मामले पर तरह-तरह के रिएक्शन्स दे रहे हैं. यातायात पुलिस का कहना है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
नहीं आई अक्षय कुमार की प्रतिक्रिया
हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक अक्षय कुमार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. सूत्रों का कहना है कि अक्षय के मैनेजर ने कानूनी प्रक्रिया के जरिए गाड़ी को छुड़ा लिया है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. फिल्मों की बात करें तो अक्षय हाल ही में 'हाउसफुल 5' में नजर आए थे. अब वे अपनी आने वाली ‘जॉली एलएलबी 3’ और हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं.
