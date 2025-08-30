छोटी सी पोनीटेल, ब्लू कुर्ता-पजामा... रॉयल लुक में गणपति उत्सव में पहुंचे बॉलीवुड किंग, देखते ही फैंस बोले- ‘टाइमलेस चार्म...’

SRK Arrives at Ganpati Festivities: बॉलीवुड किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'किंग' के साथ-साथ अपने बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन की दुनिया में डेब्यू की खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं. हाल ही में शाहरुख खान ने मीडिया के सामने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया, जहां वे थोड़े इमोशनल भी नजर आए. इसी बीच SRK गणपति उत्सव का भी हिस्सा बने, जहां उनकी एंट्री ने सभी का ध्यान खींचा.

उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. गणपति सेलिब्रेशन में शाहरुख खान ट्रेडिशनल लेकिन मॉडर्न अंदाज में नजर आए. उन्होंने नेवी-ब्लू रंग का कुर्ता पहना हुआ था, जिसे उन्होंने आगे से हल्का खुला रखा था, ताकि लुक कैजुअल और स्टाइलिश लगे. इसके साथ सफेद पजामा ने पूरे लुक को बैलेंस कर दिया. हालांकि, जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था उनका हेयरस्टाइल.

शाहरुख के लुक ने जीता फैंस का दिल

शाहरुख ने पीछे एक छोटी सी पोनीटेल बना रखी थी, जिसने उनके इस पूरे लुक को एकदम यंग और डैशिंग बन दिया. उनके इस लुक को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन आने शुरू हो गए. किसी ने उनके लुक को 'टाइमलेस चार्म' बताया तो किसी ने 'डैशिंग' बताया. लोग बार-बार कह रहे थे कि शाहरुख हर बार कुछ नया लेकर आते हैं और हर लुक को यादगार बना देते हैं. उनके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी ने लुक को और खास बना दिया.

हमेशा फैंस को कर देते हैं इंप्रेस

शाहरुख खान के मामले में ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे ऑन-स्क्रीन हों या ऑफ-स्क्रीन, वे अपने चाहने वालों को हमेशा इंप्रेस करते हैं. इस मौके पर शाहरुख की एक और खुशी साफ झलक रही थी. अपने बेटे आर्यन को पहली बार मीडिया के सामने बतौर डायरेक्टर पेश करना. एक इवेंट में शाहरुख ने आर्यन को स्टेज पर बुलाया और कहा कि ये उनके जीवन का बेहद खास पल है. उन्होंने कहा कि जिस धरती ने उन्हें 30 साल तक दर्शकों का प्यार दिया.

आर्यन खान का पहला प्रोजेक्ट

उसी धरती पर अब उनका बेटा भी अपने सफर की शुरुआत कर रहा है. ये बात कहते हुए वे इमोशनल हो गए. बता दें, आर्यन खान ने एक्टिंग की बजाय डायरेक्शन को चुना है. वे अपने पहले प्रोजेक्ट The Ba**ds of Bollywood के क्रिएटर और डायरेक्टर हैं, जिसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बना रहा है. इस शो में बॉबी देओल, लक्ष्या, सहर बंबा, मनोज पाहवा, मोना सिंह और राघव जुयाल जैसे कलाकार नजर आएंगे. ये सीरीज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की चमक-दमक के पीछे राज को दिखाती है.