फेमस इन्फ्लुएंसर.. डिलीवरी बॉय बनकर पहुंचा मन्नत, शाहरुख खान के घर में घुसने की कर रहा था कोशिश, फिर हुआ कुछ ऐसा...

Shah Rukh Khan: हिंदी सिनेमा के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि शायद ही कोई स्टार इन मामले में उनको टक्कर दे पाता है. ऐसे में उनके फैंस भी अपने सुपरस्टार से मिलने के अतरंगी आइडिया खोजते रहते हैं. जैसे हाल ही में हुआ जब उनके घर मन्नत में एक शख्स...
Trending Photos
Shah Rukh Khan House Mannat: हिंदी सिनेमा के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं जिनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है. उनके चाहने वाले उनकी बस एक झलक पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभम प्रजापत ने किंग खान से मिलने की एक नाकाम कोशिश की. इसके लिए उन्होंने खुद को जोमैटो डिलीवरी बॉय बताकर शाहरुख के बंगले 'मन्नत' में घुसने की प्लानिंग की.
शुभम का ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. क्लिप की शुरुआत में वे मन्नत के बाहर खड़े होकर शाहरुख से मिलने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं. लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं देते. हालांकि, इसक बाद भी शुभम हार नहीं मानते हैं और उनको एक आइडिया आता है. वे जोमैटो से दो कोल्ड कॉफी मंगवाते हैं, एक अपने लिए और एक शाहरुख खान के नाम पर.
डिलीवरी बॉय बनकर मन्नत पहुंचे इन्फ्लुएंसर
कुछ ही मिनटों में असली डिलीवरी बॉय कॉफी लेकर पहुंच जाता है. इसके बाद शुभम उससे बैग लेने की गुजारिश करता है ताकि वो खुद ऑर्डर पहुंचा सके. थोड़ी देर की मनुहार के बाद डिलीवरी बॉय मान जाता है और शुभम बैग कंधे पर टांगकर मन्नत के गेट की ओर बढ़ता है. वे पूरे कॉन्फिडेंस से खुद को डिलीवरी वाला बताकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं. लेकिन गेट पर तैनात गार्ड उसकी प्लानिंग पर पानी फेर देते हैं.
बाइसेक्शुअल हैं स्वरा भास्कर? पति फहाद अहमद के सामने किया ऐसा खुलासा, उड़ गए सबके होश, धड़ल्ले से वायरल हो रहा VIDEO
वीडिया देख खुब आएगा मजा
गार्ड शुभम को मेन दरवाजे से हटाकर एक 'सीक्रेट बैक डोर' की ओर भेज देते हैं. जहां अक्सर चुपचाप एंट्री होती है. शुभम ये सोचकर बेहद खुश हो जाता है कि अब शायद वे अपने पसंदीदा स्टार से आमने-सामने मिल पाएंगे और तुरंत उस रास्ते की ओर दौड़ पड़ते हैं. पीछे के दरवाजे पर पहुंचकर शुभम फिर वही कहानी दोहराते हैं कि वे कॉफी डिलीवर करने आए हैं. गार्ड उससे पूछता है कि किसने ऑर्डर किया है और उसे कॉल करने को कहता है.
मन्नत में चल रहा रेनोवेशन का काम
और यहां शुभम की चाल फेल हो जाती है, क्योंकि उनके पास तो किसी का नंबर ही नहीं होता. इसी बीच गार्ड मजाक में कहता है, 'अगर शाहरुख खुद कॉल करेंगे तो पूरा कॉफी वाला उनके सामने नाच उठेगा'. बताया जा रहा है कि ये वीडियो पुराना हो सकता है, क्योंकि शाहरुख खान के घर मन्नत में अपने मरमत का काम चल रहा है ऐसे वे अपने परिवार के साथ एक लग्जरी अपार्टमेंट में रह रहे हैं. बावजूद इसके ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी हंसा रहा है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.