मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान ने सुपर साइक्लोन अम्फान से प्रभावित लोगों के लिए चिंता व्यक्त की है. इस चक्रवात ने पश्चिम बंगाल को तबाह कर दिया है और ओडिशा के कुछ हिस्सों को भी प्रभावित किया है.

शाहरुख खान ने शुक्रवार को ट्वीट किया, "बंगाल और ओडिशा में चक्रवात अम्फान की तबाही से प्रभावित लोगों के लिए मेरी प्रार्थना, विचार और प्यार. इस खबर ने मुझे हिला दिया. उनमें से प्रत्येक मेरा अपना है. मेरे परिवार की तरह है. हमें इस मश्किल समय में से मजबूत रहना चाहिए जब तक कि हम फिर से एक साथ मुस्कुरा नहीं सकते. ”

My prayers, thoughts & love to those affected by the devastation caused by cyclone Amphan in Bengal & Odisha. The news has left me feeling hollow. Each & everyone of them is my own. Like my family. We must stay strong through these testing times until we can smile together again.

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 22, 2020