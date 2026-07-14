महज 16 साल की उम्र में रचाई शादी, फिर शराबी पति को छोड़ अंग्रेजों के खिलाफ उठाई आवाज; बनीं हिंदी सिनेमा की मशहूर 'मां'

कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाली एक्ट्रेस लीला चिटनिस का बचपन एक पढ़े-लिखे परिवार में गुजरा. उनके पिता अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, इसलिए बचपन से ही पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया गया. उस दौर में जब महिलाओं की एड्यूकेशन बहुत कम देखने को मिलती थी, लीला ने उस समय खूब पढ़ाई की और उन्हें महाराष्ट्र की पहली ग्रेजुएट महिला के रूप में भी पहचान मिली. पढ़ाई पूरी करने के बावजूद उन्होंने केवल परिवार को नहीं चुना, बल्कि आर्ट और एक्टिंग के एरिया में भी अपनी अलग पहचान बनाने का फैसला किया.
महज 15-16 साल की उम्र में लीला चिटनिस की शादी डॉक्टर गजानन यशवंत चिटनिस से हो गई. शादी के कुछ ही सालों में वो चार बच्चों की मां बन गईं. परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने सामाजिक मुद्दों से दूरी नहीं बनाई. उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था और लीला अपने पति के साथ अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाली गतिविधियों से भी जुड़ी रहीं. हालांकि उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा.
लीला के पति की शराब की लत और लगातार बढ़ती परेशानियों के कारण दोनों के रिश्ते बिगड़ते गए और आखिरकार उन्होंने अलग होने का फैसला किया. पति से अलग होने के बाद लीला के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने चार बच्चों का पालन-पोषण था. उन्होंने स्कूल में टीचर के रूप में नौकरी की, लेकिन एक्टिंग का जुनून कभी खत्म नहीं हुआ. इसी दौरान उन्होंने मराठी थिएटर समूह 'नाट्यमानवांतर' से जुड़कर नाटक और कॉमेडी पर्फोमेंस में हिस्सा लेना शुरू किया.
थिएटर में लीला की एक्टिंग को तारीफ मिली और यहीं से फिल्मों के दरवाजे खुल गए. उनकी शुरुआती फिल्म 'जेंटलमैन डाकू' थी, जिसमें उन्होंने पुरुष की वेशभूषा में एक्टिंग कर लोगों और फिल्मकारों को चौंका दिया.लीला चिटनिस की कला को असली पहचान तब मिली, जब उन्हें जाने-माने स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के साथ काम करने का मौका मिला. फिल्म 'कंगन' ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी, जिसमें अशोक कुमार के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके बाद उन्होंने 'बंधन', 'आजाद' और 'झूला' जैसी सफल फिल्मों में काम किया.
साल 1941 में उन्होंने एक और इतिहास रचा, जब वो फेमस साबुन ब्रांड लक्स का प्रमोशनल करने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस बनीं. उस दौर में किसी इंडियन एक्ट्रेस के लिए ये उपलब्धि बेहद बड़ी मानी जाती थी. साल 1948 में फिल्म 'शहीद' में उन्होंने पहली बार दिलीप कुमार की मां का किरदार निभाया. इसके बाद उनकी इमेज हिंदी सिनेमा की सबसे भरोसेमंद मां के रूप में बन गई. उन्होंने दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर समेत कई बड़े सितारों की मां का किरदार निभाया.
करीब पांच दशक तक हिंदी सिनेमा में एक्टिव रहने के बाद लीला चिटनिस ने 1987 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल तुझको दिया' के बाद एक्टिंग से दूरी बना ली. इसके बाद वो अमेरिका में अपने बच्चों के साथ रहने लगीं. साल 2003 में 94 साल की उम्र में उन्होंने वहीं आखिरी सांस ली.