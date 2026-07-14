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महज 16 साल की उम्र में रचाई शादी, फिर शराबी पति को छोड़ अंग्रेजों के खिलाफ उठाई आवाज; बनीं हिंदी सिनेमा की मशहूर 'मां'

हिंदी सिनेमा का इतिहास कई ऐसी एक्ट्रेस की कहानियों से भरा है, जिन्होंने पर्दे पर सफलता की नई मिसाल कायम की. लेकिन पर्सनल लाइफ में मुश्किलों का लंबा दौर झेला. ऐसी ही एक एक्ट्रेस लीला चिटनिस थीं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 14, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:23 PM IST
महज 16 साल की उम्र में रचाई शादी, फिर शराबी पति को छोड़ अंग्रेजों के खिलाफ उठाई आवाज; बनीं हिंदी सिनेमा की मशहूर 'मां'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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