'सिनेमा प्रेमियों की कई पीढ़ियों.... ', दिग्गज गोवर्धन असरानी के निधन से आमिर खान बेहद दुखी, अन्नू कपूर-रजा मुराद समेत कई स्टार्स की आंखे हुईं नम

Govardhan Asrani Death: बॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक जाने-माने स्टार गोवर्धन असरानी को खो दिया है. एक्टर गोवर्धन अब हमारे बीच नहीं रहे. 20 अक्टूबर को 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. इस खबर के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. आम लोगों से लेकर नेता-अभिनेता हर कोई गोवर्धन असरानी को याद करते हुए नजर आ रहे हैं. एक्टर के कई पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है.

असरानी के निधन से बेहद दुखी आमिर खान

हाल ही में सुपरस्टार आमिर खान ने एक्टर गोवर्धन असरानी के निधन पर दुख जताया. उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की. आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'हम दिग्गज असरानी के निधन से बेहद दुखी हैं. एक सच्चे प्रतीक, जिनकी बुद्धि, गर्मजोशी और अविस्मरणीय अभिनय ने सिनेमा प्रेमियों की कई पीढ़ियों को रोशन किया. उनकी विरासत उनके द्वारा जगाई गई हर हंसी और उनके द्वारा छुए गए हर दिल में जिंदा है. एक कालातीत कलाकार, हमेशा याद किया जाएगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

अन्नू कपूर ने जताया दुख

वहीं एएनआई को दिए इंटरव्यू में एक्टर अन्नू कपूर ने भी सुपरस्टार गोवर्धन असरानी के निधन पर दुख जताया. अन्नू कपूर ने कहा 'उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक अद्भुत अभिनेता थे. मैंने उन्हें आखिरी बार 20 मार्च 2023 को फिल्म नॉन स्टॉप धमाल के सेट पर देखा था.'

WATCH | Mumbai | On the demise of Veteran Actor-director Govardhan Asrani, Actor Annu Kapoor says, ..May his soul rest in peace and may god grant strength to his family to bear this loss...There is no doubt that he was an amazing actor...I saw him last time on th March 2023…twitter.com/e9i4MY0mPp ANI (ANI) October 21, 2025

एक्टर रजा मुराद ने गोवर्धन असरानी को दी श्रद्धांजलि

एएनआई को दिए इंटरव्यू में सुपरस्टार गोवर्धन असरानी के निधन पर एक्टर रजा मुराद ने भी दुख जताया. उन्होंने कहा 'इतिहास में केवल दो या तीन अभिनेताओं के पास गोवर्धन असरानी जैसी अभिनय प्रतिभा थी. उन्हें जो भी भूमिका दी जाती थी, चाहे वह हास्य, खलनायक या गंभीर हो, उन्होंने उसे पूर्णता के साथ निभाया. वह एक दुर्जेय कलाकार थे. उनकी कॉमिक टाइमिंग अद्भुत थी, उनका कोई मुकाबला नहीं था.'