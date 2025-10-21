Advertisement
trendingNow12970204
Hindi Newsबॉलीवुड

'सिनेमा प्रेमियों की कई पीढ़ियों.... ', दिग्गज गोवर्धन असरानी के निधन से आमिर खान बेहद दुखी, अन्नू कपूर-रजा मुराद समेत कई स्टार्स की आंखे हुईं नम

Govardhan Asrani Death: बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार गोवर्धन असरानी (Govardhan Asrani) ने 84 साल की उम्र में 20 अक्टूबर को दुनिया को अलविदा कह दिया है. इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई हैरान हो गया है. बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारे गोवर्धन असरानी को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 21, 2025, 05:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्टर गोवर्धन असरानी का निधन
एक्टर गोवर्धन असरानी का निधन

Govardhan Asrani Death: बॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक जाने-माने स्टार गोवर्धन असरानी को खो दिया है. एक्टर गोवर्धन अब हमारे बीच नहीं रहे. 20 अक्टूबर को 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. इस खबर के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. आम लोगों से लेकर नेता-अभिनेता हर कोई गोवर्धन असरानी को याद करते हुए नजर आ रहे हैं. एक्टर के कई पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है.     

असरानी के निधन से बेहद दुखी आमिर खान
हाल ही में सुपरस्टार आमिर खान ने एक्टर गोवर्धन असरानी के निधन पर दुख जताया. उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की. आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'हम दिग्गज असरानी के निधन से बेहद दुखी हैं. एक सच्चे प्रतीक, जिनकी बुद्धि, गर्मजोशी और अविस्मरणीय अभिनय ने सिनेमा प्रेमियों की कई पीढ़ियों को रोशन किया. उनकी विरासत उनके द्वारा जगाई गई हर हंसी और उनके द्वारा छुए गए हर दिल में जिंदा है. एक कालातीत कलाकार, हमेशा याद किया जाएगा.'

 

Add Zee News as a Preferred Source

अन्नू कपूर ने जताया दुख
वहीं एएनआई को दिए इंटरव्यू में एक्टर अन्नू कपूर ने भी सुपरस्टार गोवर्धन असरानी के निधन पर दुख जताया. अन्नू कपूर ने कहा 'उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक अद्भुत अभिनेता थे. मैंने उन्हें आखिरी बार 20 मार्च 2023 को फिल्म नॉन स्टॉप धमाल के सेट पर देखा था.'

एक्टर रजा मुराद ने गोवर्धन असरानी को दी श्रद्धांजलि 
एएनआई को दिए इंटरव्यू में सुपरस्टार गोवर्धन असरानी के निधन पर एक्टर रजा मुराद ने भी दुख जताया. उन्होंने कहा 'इतिहास में केवल दो या तीन अभिनेताओं के पास गोवर्धन असरानी जैसी अभिनय प्रतिभा थी. उन्हें जो भी भूमिका दी जाती थी, चाहे वह हास्य, खलनायक या गंभीर हो, उन्होंने उसे पूर्णता के साथ निभाया. वह एक दुर्जेय कलाकार थे. उनकी कॉमिक टाइमिंग अद्भुत थी, उनका कोई मुकाबला नहीं था.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Actor asrani passes awayGovardhan Asrani

Trending news

'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत