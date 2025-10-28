Advertisement
तीन बुलेट्स और पत्नी का लवर्स ढेर…इस सेंसेशनल केस ने मचाया मुंबई की सड़कों पर बवाल, अक्षय कुमार-गुलजार की इन फिल्मों में देखने को मिली ये सच्ची कहानी

इन दिनों बॉलीवुड में इमरान हाशमी और यामी गौतम की ‘हक’ की हर जगह बात हो रही है, उनकी फिल्म की कहानी एक रियल कोर्ट केस ‘मोहमद अहमद और शाहबानो’ पर आधारित है. लेकिन इससे पहले भी इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में रिलीज हुई, जो असल जिंदगी से इंस्पायर थीं. वहीं भारत के सेंसेशनल नानावती केस पर आज तक कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिसमें फिल्म ‘ये रास्ते हैं प्यार के’ से लेकर गुलज़ार की ‘अचानक’ तक शामिल है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:03 AM IST
तीन बुलेट्स और पत्नी का लवर्स ढेर…इस सेंसेशनल केस ने मचाया मुंबई की सड़कों पर बवाल, अक्षय कुमार-गुलजार की इन फिल्मों में देखने को मिली ये सच्ची कहानी

फिल्म और आर्ट्स की दूसरी कई फॉर्म्स अक्सर रियल लाइफ से इंसायर्ड होती हैं, और जब बात हो ऐसे असल जिंदगी के मुद्दों की जिसने पूरे देश की जनता को सड़क पर ल दिया हो, और लोगों ने हजारों की मात्रा में प्रोटेस्ट किया हो तो और भी ज्यादा असर करती हैं. वहीं आज हम मुंबई कोर्ट के एक ऐसे सेंसेशनल केस के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे इंस्पायर्ड होकर एक नहीं बल्कि तीन फिल्में बनाई गईं, आज हम जिस कॉन्ट्रोवर्शियल केस के बारे में बात कर रहे हैं वो साल 1959 में हुए ‘के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र’ था.

 

फिल्म ‘रूस्तम’ 
नैवी ऑफिस नानावती के इस केस ने लाखों लोगों को सड़कों पर उतने पर मजबूर कर दिया था. वहीं बॉलीवुड में अब तक इस केस पर लगभग तीन फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिसमें इस चौंका देने वाली सच्चाई को अलग-अलग ढंग से दिखाया गया है. अक्षय कुमार की साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म ‘रूस्तम’ पूरी तरह नानावती केस पर आधारित थी, जो कि एक्टर की सबसे बड़ी हिट रही थी. महज 50 करोड़ के छोटे बजट में तैयार की गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 208 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

गुलजार की फिल्म ‘अचानक’
अक्षय कुमार की फिल्म ‘रूस्तम’ से पहले भी इस केस पर फिल्में बन चुकी थीं, जिसने लोगों का ध्यान इस हाई प्रोफाइल केस की ओर खींचा था. गुलजार ने साल 1973 में फिल्म ‘अचानक’ को डायरेक्ट किया था, जिसमें उन्होंने विनोद खन्ना, ओम शिवपुरी और लिली चक्रवर्ती को कास्ट किया था, जो ‘नानावती वर्सेस स्टेट महाराष्ट्र’ केस को फॉलो करते हुए बनाई गई थी. गुलजार की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता मिली थी और फिल्म हिट रही थी. वहीं साल 1963 में इस केस से इंस्पायर्ड होकर डायरेक्टर आरके नैय्यर फिल्म ‘ये रास्ते हैं प्यार के’ रिलीज की, जिसमें अशोक कुमार, सुनील दत्त और लीला नायडू को मुझे किरदारों के लिए चुना गया था.

 

क्या है नानावती केस?
ये सेंसेशनल केस कवास मानेकशॉ नानावती, जो कि भारतीय नेवी में एक कमांडर थे उन पर और उनकी पत्नी सिल्विया पर आधारित है. पारसी कम्युनिटी के मेंबर होने के नाते वो मुंबई में अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहा करते थे. मगर इस मैरिड कपल की लाइफ में उस समय उथल-पुथल मच गई जब ऑफिसर की पत्नी ने उन्हें अपने लवर प्रेम भगवान आहूजा, (जो एक सिंधी बिजनेसमैन और नानावती का दोस्त) के बारे में बताया. नानावती कोर्ट केस के हिसाब से, आहूजा ने सिल्विया से शादी करने से इनकार कर दिया और नानावती के सामने उसके बारे में बुरा भला कहा, जिसके चलते नानावती ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से आहूजा को तीन गोलियां दाग दी, और अपने क्राइम को कन्फेस करते हुए पुलिस स्टेशन चले गए. मगर लंबी कोर्ट कार्यवाही चलने के बाद कोर्ट ने उन्हें गिल्टी नहीं माना और रिहा कर दिया. मगर ये वर्डिक्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में पूरी तरह बदल गया और नानावती को आजीवन कारावास की सजा दी गई.

Jyoti Rajput

