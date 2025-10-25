Advertisement
लोग जो तब थे, अब नहीं हैं... अमिताभ बच्चन का क्रिप्टिक पोस्ट देख चिंता में पड़े फैंस, आखिर किसी ओर इशारा कर रहे बिग बी

Amitabh Bachchan Cryptic Note: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अक्सर अपने दिल की बात अपने ब्लॉग या ट्विटर के जरिए कहते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने उनेक फैंस को चिंता में डाल दिया है. फैंस ये समझ नहीं पा रहे हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 25, 2025, 02:01 PM IST
अमिताभ बच्चन का क्रिप्टिक पोस्ट देख चिंता में पड़े फैंस
Amitabh Bachchan Cryptic Note: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने शनिवार को अपने ब्लॉग पर एक क्रिप्टिक नोट लिखा, जिसे पढ़कर फैंस थोड़ा परेशान हो गए. उन्होंने बदलते वक्त और इंसानों के स्वभाव में आने वाले बदलावों पर अपनी बात रखी. अमिताभ ने लिखा, ‘वक्त बदलता है, दुनिया बदलती है.. आदतें, सोच और संस्कृति बदलती है.. लोग भी बदल जाते हैं.. जो तब थे, अब नहीं हैं.. और जो अब हैं, वे भी एक दिन सिर्फ याद बन जाएंगे’. उनके इस नोट पर फैंस अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहें. 

अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा, ‘बीते हुए समय को लेकर अफसोस करना बेकार है’. उन्होंने कहा, ‘बीते वक्त की बातें आज भी गूंजती हैं, लेकिन वे सिर्फ यादें बनकर रह जाती हैं. उन्हें यादों में ही रहने दो. उस पर रोना या पछताना शरीर और मन की ऊर्जा को बेवजह खर्च करता है. उस समय का सम्मान करो और उसे एंजॉय करो, क्योंकि वो दौर भी कितना प्यारा था’. उनके इस विचार ने लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया. इसके बाद बिग बी ने अपने पिता और मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियों को भी याद किया. 

अमिताभ बच्चन का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल 

उन्होंने लिखा, ‘सालों पहले लिखी गई ये पंक्तियां आज भी उतनी ही सटीक और असरदार लगती हैं. यही तो एक सच्चे कवि की गहराई और दूरदर्शिता होती है. पुराने लोग पुरानी बातें कहते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को उन्हें सुनना चाहिए और नई पीढ़ी जो कहे, पुरानों को भी उसे समझना चाहिए’. अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनके पिता की कविताएं आज भी उन्हें जीवन का मतलब समझने में मदद करती हैं. उन्होंने कहा कि हरिवंश राय बच्चन की लिखी पंक्तियां वक्त के साथ और ज्यादा प्रासंगिक होती जा रही हैं. 

बिग बी के शब्दों में छिपा डीप मैसेज

इन शब्दों में लाइफ का डीप मैसेज छिपा है, जो हर पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है. अमिताभ ने अपने ब्लॉग के जरिए ये दिखाया कि कैसे एक पिता की सोच आज भी बेटे के जीवन को दिशा देती है. अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने मशहूर ऐड गुरु पियूष पांडे के निधन पर भी शोक जताया. उन्होंने लिखा, ‘एक क्रिएटिव जीनियस, प्यारा दोस्त और मार्गदर्शक अब हमारे बीच नहीं रहा. हमारे पास शब्द नहीं हैं. पियूष पांडे ने जो रचनात्मक काम किए, वे हमेशा उनकी प्रतिभा का प्रतीक बने रहेंगे’. 

रेखा की वो सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म... जिसके 8 गानों ने 24 साल पहले मचा दिया था तहलका, ये 3 गाने तो आज भी सुपर से ऊपर

बिग बी की आने वाली फिल्में 

उनके इस इमोशनल पोस्ट से लोगों ने भी पियूष पांडे को श्रद्धांजलि दी और अमिताभ के दुख में साथ जताया. वहीं, अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन जल्द ही फिल्म ‘सेक्शन 84’ में नजर आने वाले हैं. ये एक कोर्टरूम थ्रिलर ड्रामा है, जिसका डायरेक्शन ऋभु दासगुप्ता ने किया है. फिल्म में उनके साथ अभिषेक बनर्जी और निमरत कौर भी दिखाई देंगे. इसके अलावा अमिताभ ‘कल्कि 2’ में भी अपने किरदार ‘अश्वत्थामा’ के किरदार में वापसी करेंगे. इस फिल्म का डायरेक्शन नाग अश्विन कर रहे हैं. 

