बॉलीवुड'मुझे इंडस्ट्री से ज्यादा उम्मीदें नहीं…' भाइयों के संघर्ष ने बदल दी सोच, जानी-मानी फिल्ममेकर का बड़ा खुलासा, दे चुकीं कई हिट फिल्में-सीरीज

Anurag Kashyap Sister: हाल ही में जानी-मानी फिल्ममेकर अनुभूति कश्यप ने अपने भाइयों अनुराग कश्यप और अभिनव कश्यप के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे उन्होंने उनके संघर्ष को करीब से देखा, जिसका उनकी सोच पर गहरा असर पड़ा. उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्होंने कभी फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखीं.

Last Updated: Mar 12, 2026, 06:24 AM IST
Anurag Kashyap Sister Anubhuti
Anurag Kashyap Sister Anubhuti: ‘डॉक्टरजी’, ‘अफसोस’, ‘एक्यूज्ड’, ‘होमस्टोरीज’ और ‘मोईमरजानी’ जैसी हिट फिल्में और सीरीज से दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने वाली 50 साल की जानी-मानी फिल्ममेकर अनुभूति कश्यप ने हाल ही में अपने और अपने भाइयों के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनकी सोच कैसे बदली. उन्होंने कहा कि अपने दोनों भाइयों, निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनव कश्यप के करियर के उतार-चढ़ाव को करीब से देखने का उन पर गहरा असर पड़ा. 

इसी वजह से उन्होंने इंडस्ट्री में आने से पहले ही ये समझ लिया था कि यहां सब कुछ हमेशा आसान नहीं होता. इसलिए उन्होंने शुरुआत से ही अपने करियर को लेकर ज्यादा बड़ी उम्मीदें नहीं रखीं और बैलेंड्स सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया. अनुभूति कश्यप ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि फिल्मों में आने से पहले वे कॉरपोरेट सेक्टर में काम करती थीं. इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया. उसी दौरान उन्होंने अपने भाइयों के संघर्ष और मुश्किल दौर को बहुत करीब से देखा.

इंडस्ट्री के उतार-चढ़ाव से मिली बड़ी सीख

उनका कहना है कि इन अनुभवों ने उन्हें काफी कुछ सिखाया. यही वजह है कि उन्होंने पहले से ही खुद को इस इंडस्ट्री की सच्चाई के लिए तैयार कर लिया था. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि ये जिंदगी के एक्सपीरियंस से भी आता है. मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन मेरे पास भी अपने एक्सपीरियंस हैं. जब मैं कॉरपोरेट सेक्टर में थी और बाद में फिल्मों में असिस्ट कर रही थी, तब मैंने अपने भाइयों को बहुत सारे उतार-चढ़ाव से गुजरते देखा. शायद उसी ने मुझे यह सिखाया कि इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए’.

5 मिनट 34 सेकंड का वो रोमांटिक गाना... जिसका 57 साल बाद भी कम नहीं हुआ क्रेज, आज भी दिलों पर कर रहा राज, खूब गुनगुनाते हैं लोग

भाइयों के संघर्ष ने बदली सोच

हालांकि, अनुभूति कश्यप का कहना है कि अपने भाइयों की मुश्किलें देखने के बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ. उन्होंने साफ कहा कि ये सब देखकर वे निराश नहीं हुईं. बल्कि इससे उन्हें इंडस्ट्री की असली तस्वीर समझने में मदद मिली. उनका मानना है कि अगर शुरुआत से ही ज्यादा उम्मीदें न रखी जाएं तो काम करते समय दबाव भी कम महसूस होता है और इंसान ज्यादा बैलेंस तरीके से अपने फैसले ले पाता है. अपने भाइयों के बारे में बात करते हुए अनुभूति ने उनकी काफी तारीफ भी की. उन्होंने कहा, ‘अब तक तो मैं डिमोटिवेट नहीं हुई हूं’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कम उम्मीदें, मजबूत हौसला और नया सफर

उन्होंने कहा, ‘शायद इसलिए क्योंकि मैंने शुरुआत से ही ज्यादा उम्मीदें नहीं रखीं. आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा. हो सकता है कभी ऐसा समय भी आए जब इंडस्ट्री ही ठहर जाए और हम सब निराश हो जाएं. लेकिन मेरे हिसाब से मेरे दोनों भाई बहुत बहादुर इंसान हैं’. वर्कफ्रंट की बात करें तो अनुभूति कश्यप इन दिनों अपने अगले प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं. उनकी हाल ही में रिलीज फिल्म ‘एक्यूज्ड’ (Accused) नेटफ्लिक्स पर आई है, जिसे धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा लीड रोल में नजर आईं

