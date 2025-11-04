महा-सस्पेंस! हॉरर फिल्मों की दुनिया का सबसे भयानक क्लाइमेक्स, 2003 की ये फिल्म देख चैन से नहीं सो पाएंगे!

2003 Bhoot Film: हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए 22 साल पहले रिलीज हुई फिल्म 'भूत' आज भी एक बेहतरीन विकल्प है. राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म अपने खतरनाक सस्पेंस और डर के लिए जानी जाती है. अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर, नाना पाटेकर, रेखा और फरदीन खान जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का क्लाइमेक्स इतना जबरदस्त था कि इसे अजय देवगन की फिल्म 'काल' से भी बेहतर माना जाता है. फिल्म की कहानी एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए कपल (जोड़े) के बारे में है, जहां पत्नी पर एक आत्महत्या करने वाली आत्मा का साया मंडराने लगता है. आप इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'काल' से भी ज्यादा खतरनाक क्लाइमेक्स

बॉलीवुड में हॉरर और सस्पेंस फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है. लेकिन 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'भूत' को कई दर्शक आज भी बेहतरीन मानते हैं. इस फिल्म की सबसे खास बात इसका क्लाइमेक्स (अंत) है, जिसमें सस्पेंस और डर आखिरी पल तक बना रहता है. इस क्लाइमेक्स को अजय देवगन की ही एक और हॉरर फिल्म 'काल' के क्लाइमेक्स से भी ज्यादा दमदार और खतरनाक माना जाता है. क्लाइमेक्स में दर्शक आखिरी समय तक यह अंदाजा नहीं लगा पाते कि कहानी में आगे क्या होने वाला है.

22 साल पहले रिलीज हुई थी फिल्म

फिल्म 'भूत' को रिलीज हुए 22 साल से ज्यादा हो चुके हैं. यह फिल्म साल 2003 में सिनेमाघरों में आई थी और दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया था. इस फिल्म के साथ डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा और पूरी स्टार कास्ट की भी काफी तारीफ हुई थी. यह फिल्म साबित करती है कि हॉरर फिल्मों में अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स से ज्यादा दमदार कहानी और जबरदस्त सस्पेंस होना जरूरी है.

फिल्म की कहानी का सस्पेंस

फिल्म की कहानी विशाल (अजय देवगन) और उसकी पत्नी स्वाति (उर्मिला मातोंडकर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक सुनसान जगह पर बने अपार्टमेंट में रहने चले जाते हैं. वे जिस फ़्लैट (Apartment 1201) में शिफ्ट होते हैं, वहां पहले एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी. इस घटना के बाद स्वाति पर उस महिला की तामसिक आत्मा का साया मंडराने लगता है. फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे विशाल अपनी पत्नी को उस आत्मा से छुटकारा दिलाने की कोशिश करता है.

सितारों से सजी थी फिल्म

इस हॉरर फिल्म की स्टार कास्ट बहुत दमदार थी. इसमें मुख्य भूमिकाओं में अजय देवगन और उर्मिला मातोंडकर थे. उर्मिला ने आत्मा से परेशान पत्नी के किरदार को बहुत बेहतरीन ढंग से निभाया था. इसके अलावा, फिल्म में नाना पाटेकर, रेखा, फरदीन खान, विजय राज और राजपाल यादव जैसे दिग्गज कलाकार भी थे. इन सभी कलाकारों ने मिलकर फिल्म को और भी ज्यादा दमदार बना दिया था.

OTT पर यहां देख सकते हैं फिल्म

अगर आप इस सस्पेंस और डर से भरी फिल्म को देखना चाहते हैं, तो यह OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. आप इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. आईएमडीबी (IMDb) पर इस फिल्म को 10 में से 6.4 रेटिंग मिली है, जो हॉरर कैटेगरी की फिल्म के लिए अच्छी मानी जाती है.