बॉलीवुड की सबसे वॉयलेंट फिल्म 'किल' का सीक्वल कन्फर्म, मार-धाड़ के लिए हो जाइए तैयार, बॉक्स ऑफिस पर होगा जबरदस्त धमाका

Kill Sequel: साल 2024 में आई फिल्म 'किल' की रिलीज के बाद लक्ष्य लालवानी को काफी पहचान मिली. फिल्म में उनके किरदार ने उन्हें एक स्टार बना दिया था. अब लक्ष्य लालवानी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है. खबर है कि लक्ष्य लालवानी की साल 2024 की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किल' का सीक्वल बन रहा है.
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Kill Sequel Confirmed: साल 2024 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे बॉलीवुड की सबसे वायलेंट मूवी कहा गया था. ये फिल्म राघव जुयाल और लक्ष्य लालवानी की 'किल' थी, जिसे निखिल नागेश भट्ट के निर्देशन में बनाया गया था और इसमें कूट-कूटकर एक्शन-थ्रिल भरा हुआ था. 4 जुलाई 2024 को फिल्म रिलीज हुई थी. इस फिल्म को ऑडियंस से खूब प्यार मिला था और इसने अपने बजट से दोगुनी कमाई की थी. इसे देखने के बाद लोग लगातार इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे थे. अब मेकर्स ने एक बड़ा कदम उठाया है. 'किल' के 2 साल बाद फिल्म का सीक्वल आ रहा है, जिसे सुनने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है.
फिल्म 'किल' से लक्ष्य लालवानी को एक अलग पहचान मिली. इसके साथ ही इस फिल्म में राघव जुयाल ने विलेन का किरदार निभाकर खूब वाहवाही लूटी थी. इसी बीच खबर सामने आ रही है कि 'किल 2' आ रही है. इतना ही नहीं, इस सीक्वल पर काम भी शुरू हो गया है, जिसमें लक्ष्य NSG कमांडो अमृत राठौड़ के तौर पर वापसी करते नजर आएंगे. इस सीक्वल में एक नई टाइमलाइन और सेटिंग देखने को मिलेगी.
हाल ही में आई वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉलीवुड की सबसे हिंसक फिल्मों में से एक 'किल' का सीक्वल बन रहा है. रिपोर्ट में कन्फर्म किया गया कि सीक्वल में लक्ष्य लीड रोल में नजर आएंगे और वे NSG कमांडो अमृत राठौड़ के अपने पुराने किरदार में ही नजर आएंगे. बताया जा रहा है कि धर्मा प्रोडक्शंस और सिख्या एंटरटेनमेंट ने फिल्म की कहानी को फाइनलाइज कर दिया है और टीम इस साल सितंबर तक शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग कर रही है. जहां एक ओर इस फिल्म में लक्ष्य अपने किरदार को दोहराते हुए नजर आएंगे, वहीं रिपोर्ट में दावा किया गया कि फिल्म की कहानी और टाइमलाइन पूरी तरह से अलग होगी.
इस रिपोर्ट में आगे बताया गया कि लक्ष्य इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं, लेकिन इस सीक्वल का डायरेक्शन निखिल नागेश भट्ट नहीं करेंगे, जिन्होंने फिल्म के पहले पार्ट को डायरेक्ट किया था. क्योंकि वे इन दिनों सनी देओल की अगली फिल्म में बिजी हैं, जिसका फिलहाल टाइटल 'परशुराम' रखा गया है.
बता दें कि फिल्म 'किल' को 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसने अपने बजट से दोगुनी कमाई की थी. 'किल' ने दुनियाभर में 48 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था. निखिल नागेश भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म को आईएमडीबी पर 7.4 रेटिंग मिली है. आप 'किल' को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
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