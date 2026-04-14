कहानी फ्लॉप, Meme सुपरहिट! अब सोशल मीडिया तय कर रहा फिल्मों की किस्मत? एक वायरल सीन बदल देता है पूरा खेल

Revolution In Film Promotion: आज फिल्मों की किस्मत सिर्फ कहानी या स्टारकास्ट नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और ‘मीम कल्चर’ भी तय कर रहे हैं. कई बार एक छोटा सा सीन या डायलॉग पूरी फिल्म को वायरल बना देता है. कैसे पोस्टर से लेकर डिजिटल तक फिल्म प्रमोशन का पूरा खेल बदल गया और क्यों रिलीज से पहले ही बन जाता है माहौल. चलिए खोलते हैं कुछ अनसुने राज.
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Revolution In Film Promotion: आज के डिजिटल दौर में फिल्मों की सफलता सिर्फ कहानी या स्टारकास्ट पर निर्भर नहीं रह गई है. अब एक नया फैक्टर जुड़ गया है, जिसे लोग ‘meme potential’ कहते हैं. भले ही कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल न दिखा पाए, लेकिन उसका कोई एक डायलॉग या छोटा सा सीन या गाना सोशल मीडिया पर वायरल होकर फिल्म को चर्चा में ला देता है. इंस्टाग्राम रील्स और मीम पेज आजकल लोगों की पसंद को बहुत तेजी से बदल रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है.
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अब फिल्मों की किस्मत बॉक्स ऑफिस नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और वायरल ट्रेंड तय कर रहे हैं? एक समय ऐसा भी था जब फिल्म का पोस्टर ही उसकी किस्मत तय कर देता था. अगर पोस्टर पर बड़े सुपरस्टार का चेहरा होता, तो फिल्म के हिट होने की उम्मीद बढ़ जाती थी. लेकिन अब वक्त बदल चुका है. पिछले कुछ सालों में फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े बदलाव आए हैं. कहानी कहने का तरीका बदला है, तकनीक बदली है और सबसे ज्यादा फर्क प्रमोशन के तरीके में आया है.
अब दीवारों पर लगे पोस्टर से ज्यादा ताकत मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाले पोस्ट में है. आज सोशल मीडिया ही फिल्म को हिट या फ्लॉप बनाने का बड़ा जरिया बन गया है. अगर हम साल 2000 के आसपास का दौर देखें, तो उस समय फिल्मों का प्रमोशन टीवी, न्यूजपेपर और मैगजीन के जरिए होता था. फिल्म के गाने टीवी पर चलते थे, सितारे इंटरव्यू देते थे और अखबारों में बड़े-बड़े एड छपते थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जहां पत्रकारों को फिल्म से जुड़ी हर जानकारी दी जाती थी. उस समय दर्शकों की राय सीधे सामने नहीं आती थी.
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लोगों को फिल्म देखने के बाद ही अपनी राय बनानी पड़ती थी. लेकिन धीरे-धीरे ये पूरा सिस्टम बदलता चला गया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जगह बना ली. फिर आया वो दौर जब इंटरनेट और सोशल मीडिया ने एंट्री ली. यूट्यूब पर ट्रेलर रिलीज होने लगे, सितारे फेसबुक और ट्विटर पर एक्टिव हो गए. शुरुआत में सोशल मीडिया सिर्फ जानकारी देने का जरिया था. लेकिन धीरे-धीरे लोगों ने यहां अपनी राय देना शुरू किया. फिल्म रिलीज होने से पहले ही लोग अंदाजा लगाने लगे कि फिल्म देखनी है या नहीं.
प्रमोशन का बजट भी धीरे-धीरे प्रिंट और टीवी से हटकर सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट होने लगा. अब फिल्म की चर्चा रिलीज से पहले ही शुरू होने लगती है. साल 2014-15 के आसपास स्मार्टफोन लगभग हर हाथ में पहुंच गया. अब लोग सिर्फ फिल्म देखते नहीं थे, बल्कि उस पर तुरंत रिएक्शन भी देने लगे. इसके बाद 4G इंटरनेट आया और सब कुछ और तेज हो गया. हर सीन, हर डायलॉग इंटरनेट पर वायरल होने लगा. ‘मीम कल्चर’ यहीं से शुरू हुआ. फिल्मों के छोटे-छोटे क्लिप्स सोशल मीडिया पर छाने लगे.
कई बार ये क्लिप्स फिल्म से ज्यादा फेमस हो जाते थे. यहीं से फिल्मों के प्रमोशन का खेल पूरी तरह बदल गया. 2018-19 के दौरान सोशल मीडिया ने फिल्मों को नई पहचान दी. कुछ फिल्मों ने प्रमोशन के लिए अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किए. जैसे किरदारों के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाना या ऑनलाइन कैंपेन चलाना. हालांकि, हर बार ये तरीका कामयाब नहीं हुआ. कई फिल्मों को सोशल मीडिया पर खूब चर्चा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो टिक नहीं पाईं. इससे ये साफ हुआ कि सिर्फ वायरल होना ही काफी नहीं है, कंटेंट भी मजबूत होना जरूरी है.
आज हालत ये है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसका माहौल बन जाता है. पोस्टर, टीजर, ट्रेलर, गाने और बिहाइंड द सीन (BTS) वीडियो सब कुछ पहले ही सामने आ जाता है. दर्शक भी खुलकर अपनी राय देते हैं. इंफ्लुएंसर्स का रोल भी बहुत बढ़ गया है. जिनके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, वो फिल्म को प्रमोट करते हैं. अब सितारे खुद ऐसे लोगों के साथ वीडियो बनाते हैं ताकि उनकी फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. यानी प्रमोशन अब पूरी तरह जनता के बीच आ चुका है, जिससे कमान पूरी तरह से जनता के हाथ में आ चुकी है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक आज ज्यादातर फिल्म मार्केटिंग सोशल मीडिया पर ही आधारित है. बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन रिव्यू और कमेंट देखकर ही तय करते हैं कि फिल्म देखनी है या नहीं. मिलेनियल्स और Gen-Z सोशल मीडिया पर ही नए कंटेंट खोजते हैं. फिल्म कंपनियां भी अब डिजिटल कैंपेन पर ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं. साफ शब्दों में कहें तो अब फिल्मों का भविष्य काफी हद तक सोशल मीडिया तय कर रहा है. पहले पोस्टर का दौर था, अब पोस्ट का दौर है और ये दौर भी तेजी से बदलता जा रहा है.
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