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Hindi Newsबॉलीवुडअलग टाइटल, सेम स्टोरी... क्यों एक ही जैसी फिल्में बना रहे मेकर्स? कॉपी‑पेस्ट कहानियों से भरा पड़ा बॉलीवुड, आखिर क्या है वजह

अलग टाइटल, सेम स्टोरी... क्यों एक ही जैसी फिल्में बना रहे मेकर्स? कॉपी‑पेस्ट कहानियों से भरा पड़ा बॉलीवुड, आखिर क्या है वजह

Bollywood Movies: बॉलीवुड में फिल्मों के नाम बदलना और कहानी वही पुरानी रखना एक पुराना रिवाज है. हिंदी सिनेमा में अब तक ऐसी कई फिल्में बन चुकी हैं, जिनके बस नाम अलग हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल सेम है. हालांकि, इन फिल्मों को देखने के बाद सिनेमा प्रेमियो के मन में एक ही सवाल आता है ऐसा करने के पीछे क्या वजह है, आखिर क्यों मेकर्स आज भी नए नाम के साथ पुराने फॉर्मूले को ही दोहरा रहे हैं? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 18, 2026, 06:09 AM IST
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Bollywood Movie Same Story with New Name
Bollywood Movie Same Story with New Name

Bollywood Movies Same Story with New Name: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिनके नाम पूरी तरह अलग थे, लेकिन उनकी कहानी काफी हद तक एक जैसी निकली. फिल्म से जुड़े कई जानकारों का मानना है कि ऐसी फिल्मों की संख्या 300 से भी ज्यादा बताई जाती है. इन फिल्मों में हीरो का सफर, इमोशनल मोड़, बदले की भावना और प्रेम कहानी जैसे कई हिस्से पुराने ढर्रे पर ही चलते दिखते हैं. कई बार दर्शकों को नई फिल्म देखते समय पुरानी सुपरहिट फिल्मों की याद आने लगती है. दिलचस्प बात ये है कि यह ट्रेंड सिर्फ आज का नहीं है. 

पिछले कई दशकों से बॉलीवुड में एक जैसी कहानियों वाली फिल्में बनती आ रही हैं और अब भी ये सिलसिला थमा नहीं है. बॉलीवुड में एक ही तरह की कहानियां बार-बार बनने की सबसे बड़ी वजह हिट फॉर्मूला है. जब कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत पैसा कमाती है, तो मेकर्स उसी तरह की कहानी को दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. उन्हें लगता है कि जो चीज पहले चल चुकी है, वही फिर से काम करेगी. इसी वजह से साउथ, हॉलीवुड या पुरानी फिल्मों के रीमेक भी लगातार बनते रहते हैं. अमीर-गरीब का फर्क, बदला लेने की कहानी या बिछड़े भाइयों का मिलना जैसी कहानियां सालों से दोहराए जा रहे हैं.

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फिल्मों के नाम अलग पर कहानी एक

अगर हम मशहूर फिल्मों की बात करें तो ‘आवारा‘, ‘श्री 420‘, ‘दीवार‘ और ‘अग्निपथ‘ के नाम भले ही अलग-अलग हों, लेकिन इनकी असली कहानी एक जैसी लगती है. इन फिल्मों में अक्सर एक आम इंसान दिखाया जाता है, जो गलत सिस्टम और समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़ा होता है. हीरो को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानता. यही वजह है कि लोग इस तरह की कहानियों से जुड़ जाते हैं. दर्शकों को ये थीम काफी पसंद आती है, इसलिए फिल्म बनाने वाले बार-बार इसी तरह की कहानी को नए अंदाज में दिखाते रहते हैं. इनके अलावा भी कई फिल्में सेम कहानी पर बनी हैं. 

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जुड़वां बच्चों की कहानी से खूब कमाए पैसे

जुड़वां बच्चों वाली कहानियां बॉलीवुड में हमेशा से लोगों को पसंद आती रही हैं. हेमा मालिनी की ‘सीता और गीता’ की बड़ी सक्सेस के बाद इसी तरह की कई फिल्में बनीं, जैसे ‘चालबाज’, ‘जुड़वा’ और ‘जुड़वा 2’. इन फिल्मों की कहानी लगभग एक जैसी रहती है, जहां बचपन में बिछड़े जुड़वां भाई या बहनें अलग अलग जिंदगी जीते हैं. बाद में जब ये मिलते हैं, तो मिलकर बुरे लोगों को सबक सिखाते हैं. यही आसान और मजेदार फॉर्मूला बार बार काम करता है और दर्शकों को हर बार एंटरटेन करता है. इसलिए ऐसी फिल्में आज भी बनती रहती हैं और लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं. के समय में भी इनका जादू कम नहीं हुआ है.

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प्यार और बदले की कहानी पर बनी फिल्में 

बॉलीवुड में प्यार और बदले वाली कहानियों पर लंबे समय से खूब काम होता आया है. कई फिल्मों में इस थीम को अलग-अलग अंदाज में दिखाया गया, लेकिन उनका बेस एक जैसा ही रहा. ‘बाजीगर’, ‘धड़कन’ और ‘अंजाम’ जैसी फिल्मों में प्यार, धोखा और बदले के बीच की पतली लाइन को अच्छे से दिखाया गया. इन फिल्मों की कहानी में सस्पेंस, इमोशन और जुनून काफी हद तक मिलता-जुलता नजर आता है. मेकर्स को पहले से समझ था कि दर्शकों को ऐसे डार्क और इमोशनल किरदार पसंद आते हैं. इसलिए उन्होंने कहानी में थोड़ा बदलाव करके बार-बार इसी तरह की फिल्में बनाई, जिसको काफी पसंद भी किया गया. 

दुखभरी प्रेम कहानियों का ट्रेंड 

दुखभरी प्रेम कहानियों का एक समय ऐसा भी था जब दर्शकों को ऐसी फिल्में बहुत पसंद आती थीं. ‘एक दूजे के लिए‘, ‘कयामत से कयामत तक‘ और ‘साजन‘ जैसी फिल्मों में प्यार को एक ही तरह से दिखाया गया. इन कहानियों में अक्सर लड़का और लड़की समाज के खिलाफ जाकर अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करते थे. लेकिन आखिर में उनकी कहानी दुखद मोड़ पर खत्म होती थी. कभी दोनों अलग हो जाते थे तो कभी अपने प्यार के लिए जान तक दे देते थे. अलग-अलग नाम और चेहरे होने के बावजूद इन फिल्मों का दर्द लगभग एक जैसा ही महसूस होता था. इन फिल्मों का ट्रेंड भी काफी तेजी से बढ़ा. 

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कहानी नहीं, बस बदले नाम और किरदार 

अगर ध्यान से देखा जाए तो बॉलीवुड में सिर्फ फिल्मों के नाम और किरदारों के चेहरे बदले हैं, लेकिन कहानी की जड़ आज भी वही पुरानी रहती है. पहले लोग इसे सीधी कॉपी या चोरी मानते थे, इसलिए ऐसी फिल्मों को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था. लेकिन अब समय बदल गया है और उसी चीज को रीमेक या अडैप्टेशन जैसे नए नाम दे दिए गए हैं. आज भी कई बड़ी और महंगी फिल्में पुरानी फिल्मों की कहानी पर ही बनाई जाती हैं. फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्हें नए अंदाज में दिखाया जाता है. अब इसे री-इमैजिनेशन कहा जाता है, ताकि दर्शकों को लगे कि वे कुछ नया और अलग देख रहे हैं.

आज भी बार-बार दोहराई जा रही कहानियां 

कुल मिलाकर बॉलीवुड में कहानियों का बार-बार दोहराना आज भी एक सेफ और भरोसेमंद निवेश माना जाता है. जब किसी एक कहानी को दर्शकों का बहुत ज्यादा प्यार मिल जाता है, तो मेकर्स उसी तरह की स्टोरी पर बार-बार फिल्में बनाना पसंद करते हैं. फिल्म का नाम बदल देना सिर्फ एक तरीका होता है, लेकिन अंदर की कहानी काफी हद तक वैसी ही रहती है. आसान शब्दों में कहें तो वही पुरानी कहानी नए अंदाज में दिखा दी जाती है. यही कारण है कि आज के समय में बॉलीवुड में नई और ओरिजिनल कहानियों की कमी साफ तौर पर महसूस होती है. दर्शक अब कुछ नया देखना चाहते हैं.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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