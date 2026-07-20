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पौराणिक किरदारों के बाद अब संतों की कहानियां... क्या बदल रहा है बॉलीवुड का कंटेंट?

बॉलीवुड और पैन-इंडिया सिनेमा में पौराणिक कथाओं के बाद अब मेकर्स संतों और आध्यात्मिक गुरुओं की कहानियों पर ध्यान दे रहे हैं और उन पर फिल्में बना रहे हैं. 'रामायण', 'महावतार नरसिंह' और 'कन्नप्पा' के बाद अब नीम करौली बाबा से प्रेरित फिल्म 'हनुमान अंश' भी सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 20, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:59 AM IST
पौराणिक किरदारों के बाद अब संतों की कहानियां... क्या बदल रहा है बॉलीवुड का कंटेंट?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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