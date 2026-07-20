पौराणिक किरदारों के बाद अब संतों की कहानियां... क्या बदल रहा है बॉलीवुड का कंटेंट?

एक समय था जब बॉलीवुड में रोमांस, एक्शन और कॉमेडी फिल्मों का सबसे ज्यादा दबदबा रहता था और धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों पर फिल्में बहुत कम बनती थीं. अगर बनती भी थीं, तो उनका दायरा रामायण, महाभारत या कुछ चुनिंदा पौराणिक कथाओं तक ही सीमित रहता था. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह ट्रेंड काफी तेजी से बदलता नजर आ रहा है. अब बड़े बजट की फिल्मों में भगवानों, अवतारों और पौराणिक कथाओं के साथ-साथ संतों और गुरुओं के जीवन सफर को भी पर्दे पर लाया जा रहा है.
'रामायण', 'महावतार नरसिंह', 'कन्नप्पा' जैसी फिल्मों के बाद अब बड़े पर्दे पर नीम करौली बाबा से प्रेरित फिल्म 'हनुमान अंश' भी आने को तैयार है. यह फिल्म नीम करौली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा पर बनी है. बीते दिन इसका ट्रेलर रिलीज हो गया. ट्रेलर में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स जैसे नामों का जिक्र किया गया है. ट्रेलर रिलीज होने के बाद से फिल्म 'हनुमान अंश' का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
इस फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत दमदार लाइन से होती है कि यह उस संत की कहानी है, जिन्होंने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है. ट्रेलर में उन मशहूर हस्तियों का जिक्र किया गया है, जो किसी न किसी रूप में नीम करौली बाबा से प्रेरणा लेने की बात कह चुके हैं. इनमें विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स जैसे नामों की चर्चा की गई है. इस ट्रेलर को भारत के साथ-साथ यूके, अमेरिका और कनाडा के कई मंदिरों, आश्रमों और आध्यात्मिक केंद्रों में एक साथ लॉन्च किया गया. खास बात यह रही कि ट्रेलर रिलीज से पहले सामूहिक हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसने पूरे आयोजन को आध्यात्मिक माहौल में बदल दिया.
बता दें कि इस फिल्म में शोभिनव सत्या लीड रोल में हैं. वह बाबा का किरदार निभा रहे हैं. विहान एस. हेगड़े, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल के. रस्तोगी और गुलशन पांडे भी फिल्म में अहम किरदारों में नजर आएंगे. फिल्म के राइटर और डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी हैं. वे मानते हैं कि फिल्म 'हनुमान अंश' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा भावनात्मक अनुभव है, जो दर्शकों को भीतर तक छू जाएगा. फिल्म का संगीत भी इसकी खासियत है. यह फिल्म सिनेमाघरों में 31 जुलाई को दस्तक देगी.
आपने देखा होगा कि अब तक धार्मिक फिल्मों का केंद्र भगवान राम, श्रीकृष्ण, शिव या अन्य भगवान ही रहे हैं, लेकिन अब फिल्ममेकर्स उन संतों और आध्यात्मिक गुरुओं की कहानियों पर भी ध्यान दे रहे हैं, जिनका प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में देखने को मिलता है. नीम करौली बाबा इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं. उनके भक्तों की सूची में आम लोगों से लेकर कई बड़े उद्योगपति और दुनियाभर की हस्तियां शामिल हैं. ऐसे में उनकी शिक्षाओं और जीवन पर आधारित फिल्में देखने के लिए दर्शकों में उत्सुकता पैदा हो सकती है.
जैसा कि आप आजकल देख रहे होंगे, अब फिल्में सिर्फ एक भाषा तक सीमित नहीं हैं. पैन-इंडिया रिलीज के दौर में ऐसी कहानियां ज्यादा प्रभाव छोड़ती हैं, जिनसे पूरे देश के दर्शक जुड़ सकें. रामायण, महाभारत और संतों की कथाएं भाषाओं की सीमाओं से परे हैं. इसी वजह से निर्माता अब ऐसे विषयों पर काम कर रहे हैं, जिन्हें वे बड़े स्तर पर पेश करें, ताकि उन फिल्मों को अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जा सके.