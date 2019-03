मुंबई पुल हादसे पर बॉलीवुड ने जताया दुख, सोशल मीडिया पर लिखीं इमोशनल पोस्ट्स

नई दिल्ली: बॉलीवुड सितारों अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और फिल्मकार हंसल मेहता ने यहां छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाहर पैदल पुल के एक हिस्से के ध्वस्त होने की घटना पर दुख जताया है. गुरुवार शाम हुए इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य घायल हो गए. घटना के संबंध में विभिन्न सितारों ने ट्वीट किया.

अमिताभ बच्चन ने कहा, "दुख और मौन प्रार्थना में! मुंबई शहर."

हेमामालिनी ने कहा, "दुखद घटना, इस बार मुंबई के दिल में. सीएसटी के पास फुटओवर ब्रिज अचानक ध्वस्त हो गया..मैं उनके लिए दुआ करती हूं जिन्होंने अपनों को खोया है और जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं."

