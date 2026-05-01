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Hindi Newsबॉलीवुडनए आइडियाज की कमी या रिस्क लेने से डर रहा बॉलीवुड? ‘ताल’, ‘3 इडियट’, ‘विरासत’ और ‘खलनायक’ के सीक्वल्स के पीछे क्या है ‘सेफ गेम’ का पूरा प्लान!

नए आइडियाज की कमी या रिस्क लेने से डर रहा बॉलीवुड? ‘ताल’, ‘3 इडियट’, ‘विरासत’ और ‘खलनायक’ के सीक्वल्स के पीछे क्या है ‘सेफ गेम’ का पूरा प्लान!

Bollywood Movies Sequel: बॉलीवुड में बढ़ते नुकसान और फ्लॉप फिल्मों के डर ने मेकर्स को नई कहानियों से दूर कर दिया है. अब ‘ताल’, ‘3 इडियट्स’, ‘विरासत’ और ‘खलनायक’ जैसे पुराने हिट नामों पर भरोसा बढ़ रहा है. नॉस्टैल्जिया और ब्रांड वैल्यू के सहारे सीक्वल्स का ट्रेंड तेज हो रहा है, लेकिन सवाल है क्या दर्शक सिर्फ नाम से संतुष्ट होंगे.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 01, 2026, 08:25 AM IST
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Bollywood Movies Sequel
Bollywood Movies Sequel

Bollywood Movies Sequel: पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड का माहौल काफी बदल गया है. पहले बड़ी फिल्में आसानी से चल जाती थीं, लेकिन अब बड़े बजट की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं. इससे मेकर्स और प्रोड्यूसर दोनों ही परेशान नजर आ रहे हैं. अब उन्हें समझ आ गया है कि सिर्फ बड़े स्टार या ज्यादा पैसा लगाने से फिल्म हिट नहीं होती. यही वजह है कि लोग नए एक्सपेरिमेंट करने से भी बच रहे हैं. नुकसान का डर इतना बढ़ गया है कि हर फैसला बहुत सोच-समझकर लिया जा रहा है. इंडस्ट्री में अभी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है.

ऐसे माहौल में अब फिल्म बनाने वाले नई कहानियां ढूंढने के बजाय पुराने हिट टाइटल्स पर वापस ध्यान दे रहे हैं. ‘ताल’, ‘3 इडियट’, ‘विरासत’ और ‘खलनायक’ जैसी फिल्मों के नाम फिर से चर्चा में आ रहे हैं. इसकी वजह साफ है, क्योंकि इन फिल्मों को लोग पहले ही पसंद कर चुके हैं. इसलिए मेकर्स को लगता है कि इन पर पैसा लगाना थोड़ा सुरक्षित रहेगा. ये फैसला सिर्फ कहानी का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर बिजनेस से जुड़ा हुआ है. हर कोई चाहता है कि फिल्म में लगाया गया पैसा कहीं डूब न जाए और उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिल सके आगे चलकर.

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ब्रांड वैल्यू का खेल

सीक्वल्स का सबसे बड़ा फायदा उनकी पहचान होती है. जब किसी फिल्म का नाम पहले से लोगों के दिल में बस चुका होता है, तो उसे प्रमोट करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. जैसे ही लोग ‘3 इडियट्स’ का नाम सुनते हैं, उन्हें दोस्ती और पढ़ाई का दबाव याद आ जाता है. वहीं, ‘ताल’ का नाम आते ही म्यूजिक और प्यार की फीलिंग मन में जाग जाती है. यही पुराना कनेक्शन मेकर्स के काम आता है और फिल्म की ओपनिंग को मजबूत बनाने में मदद करता है. साथ ही दर्शक भी ऐसी फिल्मों को देखने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं.

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नॉस्टैल्जिया का असर

आज का दर्शक अब सिर्फ नई कहानी देखने नहीं जाता, बल्कि वो पुरानी यादों को भी फिर से महसूस करना चाहता है. यही वजह है कि आजकल नॉस्टैल्जिया बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है. पुराने गाने, मशहूर डायलॉग और यादगार किरदार पहले से ही लोगों के दिल में बसे होते हैं. जब इन्हीं चीजों के साथ किसी फिल्म का सीक्वल आता है, तो लोगों में अपने आप एक्साइटमेंट बढ़ जाती है. लेकिन सिर्फ पुरानी यादों के सहारे कोई फिल्म हिट नहीं हो सकती. अगर कहानी कमजोर निकली, तो दर्शक बिना देर किए उसे नकार देते हैं. इसलिए कंटेंट मजबूत होना बहुत जरूरी है.

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बढ़ती लागत और कम होता रिस्क

आज के समय में फिल्म बनाना पहले से काफी महंगा हो गया है. कलाकारों की बढ़ती फीस, जोरदार प्रमोशन और बड़े लेवल पर रिलीज करने का खर्च मिलकर बजट को बहुत ऊपर ले जाता है. ऐसे में अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती, तो नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है. यही वजह है कि मेकर्स अब नए और अनजान आइडियाज पर पैसा लगाने से थोड़ा डरते हैं. इसके बजाय वे सीक्वल बनाना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं. क्योंकि पहले से हिट रही कहानी या किरदार पर दर्शकों का भरोसा होता है, जिससे फिल्म के चलने की उम्मीद बढ़ जाती है और रिस्क भी कम लगता है.

ओटीटी का बढ़ता दबाव

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कहानी दिखाने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. यहां नए और अलग तरह के आइडियाज पर खुलकर काम हो रहा है और मेकर्स बिना ज्यादा डर के एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं. लेकिन थिएटर के लिए आज भी बड़े और सेफ प्रोजेक्ट्स को ज्यादा अहमियत दी जाती है. मेकर्स चाहते हैं कि सिनेमाघरों में वही फिल्में रिलीज हों जो किसी बड़े इवेंट जैसी महसूस हों. इसी वजह से कई यूनिक और नई कहानियां ओटीटी तक ही सीमित रह जाती हैं. वहीं थिएटर में ज्यादातर सीक्वल्स और रीमेक्स ही देखने को मिलते हैं, जो पहले से पहचाने हुए और सुरक्षित माने जाते हैं.

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क्या नए आइडियाज की कमी है?

ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में नए आइडियाज खत्म हो गए हैं. असली समस्या यह है कि अच्छे आइडियाज को सही मौका नहीं मिल पाता. आज भी कई नए लेखक और डायरेक्टर बेहतरीन कहानियां लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें बड़े बैनर या प्लेटफॉर्म तक पहुंचना आसान नहीं होता. इंडस्ट्री अक्सर उन्हीं लोगों पर भरोसा करती है जो पहले से स्थापित हैं, इसलिए नए टैलेंट को आगे आने में दिक्कत होती है. जब तक नए लोगों को खुलकर काम करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक वही पुराने फॉर्मूले वाली फिल्में बनती रहेंगी. यह टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि सही मौके की कमी है.

आगे का रास्ता क्या हो सकता है

बॉलीवुड के लिए सबसे सही तरीका अब बैलेंस बनाना ही हो सकता है. एक तरफ सीक्वल फिल्मों से कमाई को सिक्योर रखा जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ नई और अलग कहानियों को भी मौका देना जरूरी है. आज का दर्शक पहले से ज्यादा समझदार हो गया है और अपनी राय खुलकर देता है. अगर सीक्वल फिल्मों में मजबूत कहानी और नया ट्विस्ट होगा, तो लोग जरूर पसंद करेंगे. लेकिन सिर्फ पुराने नाम के भरोसे फिल्म बनाना अब काम नहीं करेगा. दर्शक अच्छी कहानी और दमदार कंटेंट चाहते हैं. इसलिए लंबे समय में इंडस्ट्री को बदलना और नया सोच अपनाना बेहद जरूरी हो गया है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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