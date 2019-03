मनोहर पर्रिकर के निधन पर बॉलीवुड ने जताया शोक, अक्षय कुमार बोले- ईमानदार नेता चला गया

नई दिल्ली: गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रविवार को निधन हो गया. पर्रिकर फरवरी 2018 से कैंसर की गंबीर बीमारी से पीड़ित थे. उनके निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है. सरकार ने सोमवार को राष्‍ट्रीय शोक का ऐलान किया है. मनोहर पर्रिकर का पार्थ‍िव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पणजी के बीजेपी ऑफिस में सुबह 9.30 मिनट से 10.30 बजे तक रखा जाएगा. उसके बाद उनका पार्थ‍िव शरीर कला अकादमी में रखा जाएगा. सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक उनके समर्थक और आम लोग उनके दर्शन कर सकेंगे. पणजी के एसएजी मैदान पर शाम 5 बजे पर्रिकर का अंतिम संस्‍कार किया जाएगा.

मनोहर पर्रिकर के निधन पर राजनेताओं के साथ ही बॉलीवुड ने भी शोक जताया है. अमिताभ बच्चन ने पर्रिकर के निधन पर ट्वीट कर शोक जताते हुए लिखा कि गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर नहीं रहे. वह एक जेंटलमैन, सादगीपूर्ण व्यवहार वाले और सम्मानित व्यक्ति थे. उनके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला था. वह बेहद शालीन थे. वह अपनी बीमारी के साथ बहादुरी से लड़े. उनके लिए प्रार्थनाएं और परिवार के लिए संवेदनाएं.

T 3122 - Manohar Parrikar CM of Goa, passes away .. a gentle , soft spoken simple minded person .. respected .. fought his illness with dignity and great spirit .. had on a few occasions spent some time with him .. a soft smile always adorned his face .. sad with the news .. pic.twitter.com/vFTCeMMDxf — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 17, 2019

उनके निधन पर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी शोक जताया है. अक्षय कुमार ने लिखा कि मनोहर पर्रिकर के निधन के बारे में सुनकर बेहद दुख हुआ. मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति से मिलने और जानने का मौका मिला. उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना.

Extremely sad at hearing about the demise of Sh. Manohar Parrikar Ji. I feel blessed to have had the fortune of meeting and knowing a sincere and good soul as he was. Heartfelt condolences to his family — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 17, 2019

अभिनेता आर. माधवन ने दुख जताते हुए लिखा कि मनोहर पर्रिकर के अचानक निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ. वह एक ऊर्जावान और सम्माननीय व्यक्ति थे. स्वर्ग में आपको शांति में मिले.

So very Saddened to hear about the sudden demise if Shri. MANOHAR Parrikar Ji. A dynamic and Honorable Soul.. Rest now in peace in Heaven sir .@manoharparrikar — Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) March 17, 2019

फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने लिखा है कि मनोहर पर्रिकर के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ. उन्हें हमेशा एक सामान्य व्यक्ति के मजबूत संकल्प और सादगी के लिए याद किया जाएगा. यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है.