/5 सालों में बनीं 25 रीमेक फिल्में, लेकिन 23 हुईं सुपरफ्लॉप; दर्शकों ने बॉलीवुड के इस फॉर्मूले को पूरी तरह नकारा, OTT है वजह!

2021 से 2025 के बीच बॉलीवुड ने रीमेक फिल्मों पर लगातार दांव लगाया. 'तड़प', 'बच्चन पांडे', 'जर्सी', 'लाल सिंह चड्ढा', 'विक्रम वेधा', 'शहजादा', 'सेल्फी', 'भोला', 'सरफिरा', 'बेबी जॉन' और 'देवा' जैसी कई फिल्में बड़े सितारों के साथ रिलीज हुईं. ये सभी पहले से सफल तमिल, तेलुगु या हॉलीवुड फिल्मों की आधिकारिक रीमेक थीं. उम्मीद थी कि स्टार पावर इन्हें बॉक्स ऑफिस पर सफलता दिलाएगी, लेकिन ज्यादातर फिल्में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में बनी लगभग 25 रीमेक फिल्मों में से 23 बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं. हालांकि 'दृश्यम 2' और 'शैतान' जैसी कुछ फिल्मों ने अच्छी कमाई की, लेकिन उनकी सफलता का कारण सिर्फ रीमेक होना नहीं था. मजबूत स्क्रीनप्ले, दमदार अभिनय और कहानी को नए अंदाज में पेश करने की वजह से इन फिल्मों को दर्शकों का समर्थन मिला.