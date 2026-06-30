/5 सालों में बनीं 25 रीमेक फिल्में, लेकिन 23 हुईं सुपरफ्लॉप; दर्शकों ने बॉलीवुड के इस फॉर्मूले को पूरी तरह नकारा, OTT है वजह!

Bollywood Remake Films: एक वक्त था जब बॉलीवुड में रीमेक फिल्में सफलता का सबसे सुरक्षित फॉर्मूला मानी जाती थीं. साउथ या हॉलीवुड की किसी हिट फिल्म का हिंदी रीमेक बनाना लगभग हिट होने की गारंटी समझा जाता था. 'गजनी', 'वांटेड', 'सिंघम', 'कबीर सिंह' और 'सिंबा' जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर इस ट्रेंड को और मजबूत किया. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. OTT प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया और दर्शकों की बदलती पसंद ने बॉलीवुड के इस पुराने फॉर्मूले की चमक फीकी कर दी है.
एक दौर ऐसा था जब बॉलीवुड की ताकत उसकी नई कहानियां और अलग अंदाज की फिल्में मानी जाती थीं. हालांकि, धीरे-धीरे मेकर्स ने ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर जोखिम लेने की बजाय पहले से सफल फिल्मों के रीमेक बनाने पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया. तमिल, तेलुगु, मलयालम और हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हिंदी रीमेक बनने लगे. उस समय यह रणनीति सफल भी रही, क्योंकि ज्यादातर हिंदी दर्शकों ने ओरिजिनल फिल्में देखी ही नहीं होती थीं. इसलिए वही कहानी हिंदी में बड़े सितारों के साथ एक नया अनुभव बन जाती थी.
2010 से 2019 का दौर बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों का गोल्डन पीरियड माना जा सकता है. उस समय OTT प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव सीमित था और दक्षिण भारतीय फिल्मों तक हर दर्शक की पहुंच नहीं थी. सोशल मीडिया भी आज की तरह फिल्मों की हर छोटी-बड़ी जानकारी तुरंत लोगों तक नहीं पहुंचाता था. ऐसे में 'गजनी', 'वांटेड', 'सिंघम', 'राउडी राठौर', 'सिंबा' और 'कबीर सिंह' जैसी फिल्मों ने शानदार कारोबार किया. इन फिल्मों की सफलता ने प्रोड्यूसर्स का भरोसा बढ़ाया कि पहले से हिट कहानी पर निवेश करना कम जोखिम वाला सौदा है.
कोरोना महामारी के बाद मनोरंजन की दुनिया तेजी से बदली. OTT प्लेटफॉर्म्स ने दर्शकों को देश-दुनिया का कंटेंट घर बैठे उपलब्ध करा दिया. अब तमिल, तेलुगु, मलयालम या हॉलीवुड की बड़ी फिल्में रिलीज के कुछ समय बाद ही हिंदी डबिंग या सबटाइटल्स के साथ आसानी से देखी जा सकती हैं. यही वजह है कि जब वही कहानी दो या तीन साल बाद हिंदी रीमेक बनकर सिनेमाघरों में पहुंचती है, तब दर्शकों के लिए उसमें कोई नया आकर्षण नहीं बचता. कहानी पहले से पता होने के कारण फिल्म देखने का उत्साह भी कम हो जाता है.
रीमेक फिल्मों के सामने सोशल मीडिया भी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. पहले किसी फिल्म के रीमेक होने की जानकारी सीमित लोगों तक ही रहती थी. लेकिन अब ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ओरिजिनल और रीमेक की तुलना शुरू हो जाती है. यूट्यूब पर 'Original vs Remake' वीडियो वायरल होने लगते हैं, जबकि सोशल मीडिया यूजर्स सीन, डायलॉग और परफॉर्मेंस की तुलना करते हुए पहले ही फैसला सुना देते हैं कि ओरिजिनल फिल्म बेहतर थी. इसका सीधा असर फिल्म की एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ता है.
2021 से 2025 के बीच बॉलीवुड ने रीमेक फिल्मों पर लगातार दांव लगाया. 'तड़प', 'बच्चन पांडे', 'जर्सी', 'लाल सिंह चड्ढा', 'विक्रम वेधा', 'शहजादा', 'सेल्फी', 'भोला', 'सरफिरा', 'बेबी जॉन' और 'देवा' जैसी कई फिल्में बड़े सितारों के साथ रिलीज हुईं. ये सभी पहले से सफल तमिल, तेलुगु या हॉलीवुड फिल्मों की आधिकारिक रीमेक थीं. उम्मीद थी कि स्टार पावर इन्हें बॉक्स ऑफिस पर सफलता दिलाएगी, लेकिन ज्यादातर फिल्में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में बनी लगभग 25 रीमेक फिल्मों में से 23 बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं. हालांकि 'दृश्यम 2' और 'शैतान' जैसी कुछ फिल्मों ने अच्छी कमाई की, लेकिन उनकी सफलता का कारण सिर्फ रीमेक होना नहीं था. मजबूत स्क्रीनप्ले, दमदार अभिनय और कहानी को नए अंदाज में पेश करने की वजह से इन फिल्मों को दर्शकों का समर्थन मिला.
पिछले कुछ वर्षों में '12th फेल', 'स्त्री', 'मुंज्या', 'लापता लेडीज़' जैसी ओरिजिनल फिल्मों ने शानदार सफलता हासिल की है. इन फिल्मों ने साबित किया कि अगर कहानी दमदार हो तो बिना किसी रीमेक के भी दर्शक सिनेमाघरों तक पहुंचते हैं. इसी वजह से अब कई बड़े फिल्मकार और ट्रेड एक्सपर्ट मानते हैं कि सिर्फ रीमेक फिल्मों के भरोसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करना मुश्किल हो गया है. आज का दर्शक नई कहानी, नए किरदार और अलग सिनेमाई अनुभव चाहता है.
लगातार रीमेक फिल्मों पर निर्भर रहने से बॉलीवुड की क्रिएटिविटी पर भी सवाल उठने लगे हैं. यही कारण है कि अब कई बड़े प्रोडक्शन हाउस ओरिजिनल स्क्रिप्ट डेवलपमेंट पर पहले से ज्यादा निवेश करने की योजना बना रहे हैं. स्पष्ट है कि OTT और सोशल मीडिया के दौर में दर्शकों की पसंद बदल चुकी है. अब केवल किसी हिट फिल्म का हिंदी रीमेक बना देना सफलता की गारंटी नहीं रहा. अगर बॉलीवुड को फिर से बॉक्स ऑफिस पर लगातार बड़ी सफलताएं हासिल करनी हैं, तो उसे पुराने फॉर्मूले से आगे बढ़कर नई और मौलिक कहानियों पर भरोसा करना होगा.