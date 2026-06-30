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5 सालों में बनीं 25 रीमेक फिल्में, लेकिन 23 हुईं सुपरफ्लॉप; दर्शकों ने बॉलीवुड के इस फॉर्मूले को पूरी तरह नकारा, OTT है वजह!

Why Bollywood Remakes Are Failing: एक समय था जब बॉलीवुड के रीमेक बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है. ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और बदलते दर्शकों की पसंद ने रीमेक का गणित ही बदल दिया है. आखिर क्यों नहीं चल रहा बॉलीवुड का नया फॉर्मूला?

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 30, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:20 AM IST
5 सालों में बनीं 25 रीमेक फिल्में, लेकिन 23 हुईं सुपरफ्लॉप; दर्शकों ने बॉलीवुड के इस फॉर्मूले को पूरी तरह नकारा, OTT है वजह!
Image Credit: पिछले कुछ सालों में क्यों फ्लॉप हुए रीमेक?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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