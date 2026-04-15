Advertisement
trendingNow13179121
Hindi Newsबॉलीवुडपुरानी कहानी नया दांव! ‘Drishyam 3’ से फिर गरमाया रीमेक ट्रेंड, क्या बॉलीवुड में खत्म हो रही क्रिएटिविटी या चल रहा है हिट का सेफ गेम?

पुरानी कहानी नया दांव! ‘Drishyam 3’ से फिर गरमाया रीमेक ट्रेंड, क्या बॉलीवुड में खत्म हो रही क्रिएटिविटी या चल रहा है हिट का सेफ गेम?

Remake trend in Bollywood: बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. इसके पीछे कई वजहें हैं जैसे सेफ गेम खेलना, पैन-इंडिया दर्शकों तक पहुंच बनाना, पुराने हिट कंटेंट का फायदा उठाना और ओटीटी का बढ़ता असर. कुछ लोग मानते हैं कि ये नॉस्टेल्जिया है, जबकि कई इसे क्रिएटिविटी की कमी भी मानते हैं. अब सवाल है कि असली वजह क्या है?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 15, 2026, 07:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Remake Trend in Bollywood
Remake Trend in Bollywood

Remake trend in Bollywood: पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है. आजकल हिंदी फिल्मों के मेकर्स कभी साउथ की हिट फिल्मों का रीमेक बना रहे हैं, तो कभी पुरानी क्लासिक फिल्मों को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं. ‘कबीर सिंह’ और ‘दृश्यम’ जैसे उदाहरण साफ दिखाते हैं कि ये ट्रेंड अब आम हो चुका है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या बॉलीवुड में नई कहानियों की कमी हो गई है या फिर ये सब एक सोच-समझकर बनाई गई रणनीति है?

असल में फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जहां हर फिल्म के साथ बड़ा रिस्क जुड़ा होता है. करोड़ों रुपये दांव पर लगे होते हैं, इसलिए निर्माता वही कहानी चुनना चाहते हैं जो पहले से हिट साबित हो चुकी हो. ऐसे में मेकर्स के लिए रीमेक फिल्में थोड़ा सिक्योर ऑप्शन बन चुकी है, क्योंकि उनकी कहानी पहले ही लोगों को पसंद आ चुकी होती है. इससे मेकर्स को भरोसा रहता है कि फिल्म पूरी तरह फ्लॉप नहीं होगी और उनका पैसा भी सुरक्षित रहेगा. दूसरी बड़ी वजह है बदलता हुआ दर्शकों का नजरिया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Star Studio18 (@starstudio18)

Add Zee News as a Preferred Source

OTT से बदली दर्शकों की फिल्म पसंद

ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद अब लोग अलग-अलग भाषाओं की फिल्में आसानी से देख रहे हैं. ‘पुष्पा’ और ‘कांतारा’ जैसी फिल्मों को हिंदी दर्शकों ने भी खूब पसंद किया. ऐसे में बॉलीवुड ने समझा कि अगर इन्हीं फिल्मों को हिंदी में बनाया जाए, तो ज्यादा बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचा जा सकता है. यही वजह है कि साउथ फिल्मों के रीमेक पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. पुरानी फिल्मों के रीमेक के पीछे एक और बड़ी वजह है नॉस्टेल्जिया. जब लोग अपनी पसंदीदा पुरानी फिल्मों को नए रूप में देखते हैं, तो उनके अंदर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं.

फिल्म से हटे वो सीन्स… जो बदल सकते थे पूरी कहानी! ‘धुरंधर’ के डिलीटेड सीन से बढ़ा क्रेज, क्या ‘भूत बंगला’ का BTS करेगा ब्लॉकबस्टर धमाका?

 नॉस्टेल्जिया बना रीमेक की बड़ी वजह

‘कूली नंबर 1’ और ‘जुड़वा 2’ जैसी फिल्में इसी सोच के साथ बनाई गईं. मेकर्स को लगता है कि पुराने हिट फॉर्मूले को नए सितारों और मॉर्डन टेक्निक के साथ पेश करने से फिल्म को फिर से सफलता मिल सकती है. हालांकि, इस ट्रेंड की काफी आलोचना भी होती है. कई लोग मानते हैं कि लगातार रीमेक बनने से बॉलीवुड में क्रिएटिविटी कम हो रही है. लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है. आज भी इंडस्ट्री में नई और अलग कहानियों पर काम हो रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े बजट की फिल्मों में मेकर्स जोखिम लेने से बचते हैं. 

fallback

बड़े बजट में कम होता रिस्क लेना

जबकि छोटे बजट और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है. रीमेक फिल्मों में बड़े सितारों की एंट्री भी एक अहम फैक्टर होती है. जब किसी हिट कहानी के साथ बड़ा स्टार जुड़ जाता है, तो फिल्म को रिलीज से पहले ही अच्छा खासा हाइप मिल जाता है. मार्केटिंग के दौरान भी इसे ‘ब्लॉकबस्टर रीमेक’ बताकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ाई जाती है. लेकिन हर बार ये फॉर्मूला काम नहीं करता, क्योंकि दर्शक अक्सर नई फिल्म की तुलना पुरानी फिल्म से करने लगते हैं.

हर रीमेक फिल्म नहीं होती हिट 

इसका सबसे बड़ा उदाहरण ‘लाल सिंह चड्ढा’ है, जो हॉलीवुड फिल्म ‘फॉरेस्ट गंप’ का हिंदी रीमेक थी. लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन रिलीज के बाद इसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला. इससे ये साफ हो जाता है कि सिर्फ हिट कहानी का रीमेक बना देना ही सफलता की गारंटी नहीं होता. अगर नई फिल्म में कुछ अलग या खास नहीं होगा, तो दर्शक उसे आसानी से स्वीकार नहीं करते. फिर भी, रीमेक फिल्मों के बीच-बीच में ऐसी फिल्में भी आती हैं जो ये साबित करती हैं कि ओरिजिनल कंटेंट की ताकत अभी खत्म नहीं हुई है. 

fallback

बढ़ती जा रही ओरिजिनल कंटेंट की डिमांड 

जैसे हाल ही में रिलीज हुई रणवीर सिंह और आदित्य धर की ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ सबसे बड़ा उदाहरण हैं. इनके अलावा भी कई फिल्में लाइमलाइट में हैं, जिनकी कहानी बिल्कुल फ्रेश है. आज का दर्शक अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका है और उसे नई कहानियां देखने में ज्यादा मजा आता है. ऐसे में बॉलीवुड के लिए जरूरी है कि वो रीमेक और ओरिजिनल कंटेंट के बीच सही संतुलन बनाए. तभी इंडस्ट्री लंबे समय तक दर्शकों का भरोसा और प्यार बनाए रख पाएगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Bollywood Remake Trend

Trending news

850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
Lok Sabha
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
noida maid protest
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
Machail Mata Yatra
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
women reservation
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
Punjab news
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
Jammu-kashmir
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
iran us war
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
Gujarat election
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
Amarnath Yatra 2026
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
Jammu-kashmir
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी