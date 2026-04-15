पुरानी कहानी नया दांव! ‘Drishyam 3’ से फिर गरमाया रीमेक ट्रेंड, क्या बॉलीवुड में खत्म हो रही क्रिएटिविटी या चल रहा है हिट का सेफ गेम?

Remake trend in Bollywood: बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. इसके पीछे कई वजहें हैं जैसे सेफ गेम खेलना, पैन-इंडिया दर्शकों तक पहुंच बनाना, पुराने हिट कंटेंट का फायदा उठाना और ओटीटी का बढ़ता असर. कुछ लोग मानते हैं कि ये नॉस्टेल्जिया है, जबकि कई इसे क्रिएटिविटी की कमी भी मानते हैं. अब सवाल है कि असली वजह क्या है?
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Remake trend in Bollywood: पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है. आजकल हिंदी फिल्मों के मेकर्स कभी साउथ की हिट फिल्मों का रीमेक बना रहे हैं, तो कभी पुरानी क्लासिक फिल्मों को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं. ‘कबीर सिंह’ और ‘दृश्यम’ जैसे उदाहरण साफ दिखाते हैं कि ये ट्रेंड अब आम हो चुका है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या बॉलीवुड में नई कहानियों की कमी हो गई है या फिर ये सब एक सोच-समझकर बनाई गई रणनीति है?
असल में फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जहां हर फिल्म के साथ बड़ा रिस्क जुड़ा होता है. करोड़ों रुपये दांव पर लगे होते हैं, इसलिए निर्माता वही कहानी चुनना चाहते हैं जो पहले से हिट साबित हो चुकी हो. ऐसे में मेकर्स के लिए रीमेक फिल्में थोड़ा सिक्योर ऑप्शन बन चुकी है, क्योंकि उनकी कहानी पहले ही लोगों को पसंद आ चुकी होती है. इससे मेकर्स को भरोसा रहता है कि फिल्म पूरी तरह फ्लॉप नहीं होगी और उनका पैसा भी सुरक्षित रहेगा. दूसरी बड़ी वजह है बदलता हुआ दर्शकों का नजरिया.
ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद अब लोग अलग-अलग भाषाओं की फिल्में आसानी से देख रहे हैं. ‘पुष्पा’ और ‘कांतारा’ जैसी फिल्मों को हिंदी दर्शकों ने भी खूब पसंद किया. ऐसे में बॉलीवुड ने समझा कि अगर इन्हीं फिल्मों को हिंदी में बनाया जाए, तो ज्यादा बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचा जा सकता है. यही वजह है कि साउथ फिल्मों के रीमेक पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. पुरानी फिल्मों के रीमेक के पीछे एक और बड़ी वजह है नॉस्टेल्जिया. जब लोग अपनी पसंदीदा पुरानी फिल्मों को नए रूप में देखते हैं, तो उनके अंदर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं.
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‘कूली नंबर 1’ और ‘जुड़वा 2’ जैसी फिल्में इसी सोच के साथ बनाई गईं. मेकर्स को लगता है कि पुराने हिट फॉर्मूले को नए सितारों और मॉर्डन टेक्निक के साथ पेश करने से फिल्म को फिर से सफलता मिल सकती है. हालांकि, इस ट्रेंड की काफी आलोचना भी होती है. कई लोग मानते हैं कि लगातार रीमेक बनने से बॉलीवुड में क्रिएटिविटी कम हो रही है. लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है. आज भी इंडस्ट्री में नई और अलग कहानियों पर काम हो रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े बजट की फिल्मों में मेकर्स जोखिम लेने से बचते हैं.
जबकि छोटे बजट और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है. रीमेक फिल्मों में बड़े सितारों की एंट्री भी एक अहम फैक्टर होती है. जब किसी हिट कहानी के साथ बड़ा स्टार जुड़ जाता है, तो फिल्म को रिलीज से पहले ही अच्छा खासा हाइप मिल जाता है. मार्केटिंग के दौरान भी इसे ‘ब्लॉकबस्टर रीमेक’ बताकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ाई जाती है. लेकिन हर बार ये फॉर्मूला काम नहीं करता, क्योंकि दर्शक अक्सर नई फिल्म की तुलना पुरानी फिल्म से करने लगते हैं.
इसका सबसे बड़ा उदाहरण ‘लाल सिंह चड्ढा’ है, जो हॉलीवुड फिल्म ‘फॉरेस्ट गंप’ का हिंदी रीमेक थी. लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन रिलीज के बाद इसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला. इससे ये साफ हो जाता है कि सिर्फ हिट कहानी का रीमेक बना देना ही सफलता की गारंटी नहीं होता. अगर नई फिल्म में कुछ अलग या खास नहीं होगा, तो दर्शक उसे आसानी से स्वीकार नहीं करते. फिर भी, रीमेक फिल्मों के बीच-बीच में ऐसी फिल्में भी आती हैं जो ये साबित करती हैं कि ओरिजिनल कंटेंट की ताकत अभी खत्म नहीं हुई है.
जैसे हाल ही में रिलीज हुई रणवीर सिंह और आदित्य धर की ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ सबसे बड़ा उदाहरण हैं. इनके अलावा भी कई फिल्में लाइमलाइट में हैं, जिनकी कहानी बिल्कुल फ्रेश है. आज का दर्शक अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका है और उसे नई कहानियां देखने में ज्यादा मजा आता है. ऐसे में बॉलीवुड के लिए जरूरी है कि वो रीमेक और ओरिजिनल कंटेंट के बीच सही संतुलन बनाए. तभी इंडस्ट्री लंबे समय तक दर्शकों का भरोसा और प्यार बनाए रख पाएगी.
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