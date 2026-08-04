बॉलीवुड का सबसे रईस एक्टर...कभी सुपरस्टार पर लगाया था करियर बर्बाद करने का आरोप, 'रामायण' में बिना फीस कर रहे काम

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने साल 2002 में आई फिल्म 'कंपनी' से अपने करियर की शुरुआत की. फिर बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में शामिल हो गए. हालांकि. धीरे-धीरे उनका असर कम होने लगा. फिर सलमान खान के साथ हुए पब्लिकली झगड़े के बाद उनके करियर में एक विवादित मोड़ आया.उस समय विवेक ने दावा किया था कि ऐश्वर्या राय के साथ उनके कथित रिश्ते को लेकर सलमान ने उन्हें धमकी दी थी, जिससे यह विवाद बॉलीवुड के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी झगड़ों में से एक बन गया.
साल 2003 में विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान पर धमकी भरे कॉल करने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था. उन्होंने ये भी दावा किया था कि सलमान ने उन्हें कई बार फोन किया और अपशब्दों का इस्तेमाल किया. उनके इस कदम ने इंडस्ट्री को चौंका दिया. वहीं, उनके इस फैसले ने विवेक के करियर की दिशा ही बदल दी.
विवाद के कई सालों बाद भी विवेक ओबेरॉय ने बार-बार कहा कि सलमान खान के साथ हुए विवाद ने उनके करियर के मौकों को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने दावा किया कि इस घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री के ताकतवर लोगों ने उनसे दूरी बना ली. हालांकि, बाद में एक्टर ने इस बात पर अफ़सोस जताया कि उन्होंने उस स्थिति को कैसे संभाला और कहा कि यह घटना उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हुई.
वहीं, सलमान खान ने कभी भी विवेक के दावों को नहीं माना और ज़्यादातर इस झगड़े पर विस्तार से बात करने से बचते रहे. इतने सालों तक सलमान इस विवाद से दूर रहे, जबकि यह घटना दोनों ही एक्टर्स का पीछा करती रही. यह झगड़ा बॉलीवुड के बड़े विवादों में से एक बन गया.
कई इंटरव्यू में विवेक ओबेरॉय ने अपने इस फैसले पर अफसोस जताया. उनका मानना है कि सलमान खान से सबके सामने माफ़ी मांगी. उन्होंने कहा कि उन्होंने जज़्बात में आकर ऐसा किया था और काश उन्होंने इस मामले को अलग तरह से संभाला होता. हालांकि, खबरों के मुताबिक सलमान ने उनकी दोस्ती को फिर से शुरू करने की कोई कोशिश नहीं की और दोनों अपनी-अपनी राह पर चलते रहे.
ऐसे में कभी बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक माने जाने वाले विवेक ओबेरॉय का करियर बदल गया. अब वो फिल्म 'रामायण' के साथ एक बार फिर सबसे बड़े फ़िल्मी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन कर लौट रहे हैं. इसमें वो एक ऐसा रोल कर रहे हैं, जो उनके करियर के लिए अहम साबित हो सकता है. वहीं, ये फिल्म चल गई तो उनका कमबैक भी माना जाएगा.
बता दें कि विवेक ओबेरॉय रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' से वापसी कर रहे हैं. नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित इस भव्य फिल्म में वे शूर्पणखा के पति और राक्षस राजकुमार विद्युज्जिह्व की भूमिका निभाएंगे.
रिपोर्ट्स की मानें तो, विवेक ओबेरॉय ने दो पार्ट में बनने वाली इस बिग बजट फिल्म के लिए फीस नहीं ली है. उन्होंने प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा से कहा है कि उनकी पूरी फीस कैंसर से लड़ रहे बच्चों की मदद के लिए दान कर दी जाए. यूं तो इस फिल्म में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी लाइमलाइट में हैं. लेकिन रामायण के ट्रेलर में विवेक ओबेरॉय की छोटी सी झलक ने भी सबका ध्यान खींचा है. इसमें वो घनी दाढ़ी-मूंछ, तीखी नजरें और योद्धा जैसी शानदार स्टाइलिंग के साथ उनका लुक काफी दमदार लग रहा है.
बता दें कि विवेक ओबेरॉय एक्टर होने के साथ-साथ बिजनेसमैन भी हैं. उनकी कमाई और अरबों की संपत्ति लगातार बढ़ती रही. रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी नेट वर्थ करीब 12000000000 रुपये है.