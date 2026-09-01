सात जन्मों का वादा, लेकिन कुछ महीनों में खत्म हुई शादी; इन सेलिब्रिटीज की मैरिज रही सबसे छोटी

बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स की शादी हमेशा से ही फैंस और मीडिया के बीच चर्चा का विषय रही है. कुछ सितारों के रिश्ते काफी अफवाहों और मुश्किलों के बावजूद दशकों तक टिके रहते हैं. वहीं, कुछ की शादी कुछ ही महीनों में टूट जाती है. बॉलीवुड और हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसी कई हाई-प्रोफाइल शादियां रही हैं, जो उम्मीद से काफी कम समय तक चलीं.
दरअसल, रैपर बादशाह और एक्ट्रेस ईशा रिखी भी इसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी की थी. लेकिन शादी के महज पांच महीने बाद ही दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया. इसके बाद एक बार फिर इंडस्ट्री की उन शादियों की चर्चा शुरू हो गई है, जो लंबे समय तक नहीं टिक सकीं.
इस लिस्ट में रियलिटी शो के दौरान हुई शादियों से लेकर अचानक हुए तलाक और रिश्ते के बीच हुई दुखद मौत तक के मामले शामिल हैं. आइए जानते हैं मनोरंजन जगत की कुछ ऐसी ही शॉर्टेस्ट सेलिब्रिटी मैरिज के बारे में, जिन्होंने कम समय में ही खूब सुर्खियां बटोरीं.
रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने शादी के महज पांच महीने बाद अलग होने का फैसला किया है. उनके रिश्ते में खटास की खबरों के बीच, सोमवार रात दोनों ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके इस खबर की पुष्टि की. बादशाह ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैंने और ईशा रिखी ने आपसी सहमति से अलग होने और अपनी-अपनी राह पर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है. यह फ़ैसला आपसी सम्मान के साथ लिया गया है, और हम सभी से गुज़ारिश करते हैं कि इस समय हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें.'
उन्होंने आगे कहा, 'इस मामले पर यह हमारा एकमात्र बयान होगा. हम ईमानदारी से गुज़ारिश करते हैं कि हमारे रिश्ते को लेकर कोई और अटकलें या अंदाज़े न लगाए जाएं.' बादशाह ने ईशा रिखी से मार्च 2026 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी, इससे पहले वे लगभग चार साल तक डेटिंग कर रहे थे. शादी को काफ़ी हद तक प्राइवेट रखा गया था और बाद में ईशा की मां पूनम रिखी के ज़रिए सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई थीं. उनकी पांच महीने की शादी हाल के वर्षों में हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे छोटी सेलिब्रिटी शादियों में से एक बन गई है.
टीवी एक्टर अली मर्चेंट और सारा खान की शादी सेलिब्रिटीज की सबसे चर्चित और कम समय तक चलने वाली शादियों में से एक थी. इस कपल ने नवंबर 2010 में 'बिग बॉस 4' के सेट पर शादी की थी और उनकी शादी को रियलिटी शो के हिस्से के तौर पर दिखाया भी गया था. हालांकि, यह शादी सिर्फ दो महीने ही चल पाई. जनवरी 2011 तक, मर्चेंट ने कन्फर्म कर दिया कि वह और खान अलग हो गए हैं. एक्टर ने तालमेल न बैठने की बात कही थी. हालांकि, ऐसी खबरें भी थीं कि यह शादी शायद सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट थी.
सालों बाद, मर्चेंट ने माना कि वह और सारा दोनों बहुत कम उम्र के थे और अपने रिश्ते से जुड़े दबावों को संभाल नहीं पाए, जबकि सारा का कहना था, 'मैंने अली से शादी इसलिए की क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी, न कि पैसे के लिए या सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं.'
बिग बॉस की एक और पूर्व कंटेस्टेंट की शादी टूटने का मामला मंदना करीमी और उनके बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड गौरव गुप्ता का था. खबरों के मुताबिक, दो साल के रिलेशनशिप के बाद जनवरी 2017 में दोनों की शादी हुई थी. हालांकि, उनकी शादी में जल्द ही दिक्कतें आने लगीं और छह महीने के अंदर ही करीमी ने घरेलू हिंसा और दूसरी शिकायतों का आरोप लगाते हुए गुप्ता और उनके परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की. अलग होने से पहले वे लगभग छह से आठ महीने तक साथ रहे, हालांकि कानूनी तौर पर वे कई सालों तक शादीशुदा रहे और 2021 में उनका तलाक फाइनल हुआ.
करण सिंह ग्रोवर ने हाल ही में अपनी एक्ट्रेस पत्नी बिपाशा बसु के साथ शादी के 10 साल पूरे किए हैं. हालांकि, इससे पहले उनकी दो शादियां हुई थीं. जो ज़्यादा समय तक नहीं चलीं. एक्टर ने सबसे पहले दिसंबर 2008 में श्रद्धा निगम से शादी की थी. लेकिन उनकी शादी सिर्फ़ 10 महीने चली और अक्टूबर 2009 में वे अलग हो गए. इसके बाद ग्रोवर ने 2012 में जेनिफर विंगेट से शादी की. लेकिन वह शादी भी दो साल बाद तलाक पर खत्म हुई.
पुलकित सम्राट और श्वेता रोहिरा - 11 महीने में हुए अलग
पुलकित सम्राट ने नवंबर 2014 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता रोहिरा से शादी की थी, लेकिन शादी के एक साल से भी कम समय में दोनों अलग हो गए. एक्टर के अपनी को-स्टार के करीब आने की अफवाहों के बीच, दोनों ने अचानक अपनी 11 महीने की शादी खत्म करने का ऐलान कर दिया. बाद में पुलकित ने 2024 में एक्ट्रेस कृति खरबंदा से शादी की.