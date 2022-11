Arijit Singh Live Concert Ticket Price: 16 लाख में बिक रही टिकट, उड़ा मजाक, बोले- ‘बेडरूम में आकर गाएंगे क्या’

Arijit Singh News: सिंगर अरिजीत सिंह आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. अपनी दमदार और दिल को छू लेने वाली मखमली आवाज से आज वो देश के सबसे बेहतरीन सिंगर बन चुके हैं. यही वजह है कि उनकी एक झलक पाने, उन्हें लाइव सुनने के लिए फैंस बेकरार हो उठते हैं. अब जल्द ही अरिजीत सिंह का लाइव कॉन्सर्ट पूणे में होने जा रहा है जिसे लेकर वो काफी चर्चा में हैं. चर्चा में होने का एक कारण इस लाइव कॉन्सर्ट की टिकट की कीमत भी है जो 16 लाख बताई जा रही है.

टिकट प्राइज सुनकर उड़े लोगों के होश

अरिजीत सिंह के इस लाइव कॉन्सर्ट के टिकट की कीमतों के बारे में जो भी कोई सुन रहा है वो हैरान रह जाता है. दरअसल, खबर है कि लाइव शो के प्रीमियम लाउंज की कीमत 16 लाख है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब बातें हो रही हैं. कुछ इसे लेकर मजाक उड़ा रहे हैं तो कुछ इतनी महंगी टिकट होने के कारण शो से दूरी बनाने की बात कह रहे हैं.

16 lakhs damn, that's like 4 years engg college fees

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स के मजेदार कमेंट भी आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा – क्या वो गोद में आकर डांस करने वाले हैं. एक यूजर ने कहा – क्या घर में आकर बेडरूम में गाना गाएंगे क्या. वहीं एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए कहा – 16 लाख...ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज की 4 साल की फीस है. वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी रहे जिनका कहना था कि वो अरिजीत सिंह के बड़े फैन हैं लेकिन फिर भी इतना पैसा खर्च करके वो कॉन्सर्ट में नहीं जाएंगे.

i love arijit singh but i won’t be spending so much pic.twitter.com/kYdfNq2po8

— sh (@midnightmmry) November 24, 2022