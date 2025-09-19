Zubeen Garg death: 'या अली' गाने वाले बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग का सिंगापुर में निधन, स्कूबा डाइविंग में गई जान
Zubeen Garg death: 'या अली' गाने वाले बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग का सिंगापुर में निधन, स्कूबा डाइविंग में गई जान

Singer Zubeen Garg Death News: बॉलीवुड सिंगर Zubeen Garg की मौत की खबर ने हर किसी को को हैरान कर दिया है. 52 की कम उम्र में सिंगर की मौत से देशभर में मौजूद उनके फैंस को सदमा लग गया है. आइए जानते हैं अचानक हुए इस हादसे के पीछे की वजह के बारे में.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 19, 2025, 05:10 PM IST
Zubeen Garg death: 'या अली' गाने वाले बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग का सिंगापुर में निधन, स्कूबा डाइविंग में गई जान

Singer Zubeen Garg Death News: बॉलीवुड में कई सुपरहिट गाने देने वाले सिंगर Zubeen Garg ने महज 52 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. इस आसामी सिंगर की अचानक मौत की खबर ने पूरे देश में मौजूद उनके फैंस को शॉक्ड कर दिया है. खबरों की मानें तो ये हादसा स्कूबा डाइविंग के दौरान हुआ है. जुबीन ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि आसामी सिंगिंग इंडस्ट्री में काफी योगदान दिया है. वहीं जुबीन गर्ग के निधन पर असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सिंचाई मंत्री अशोक सिंघल ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

सिंगर की मौत की वजह
सिंगर जुबीन गर्ग सिंगापुर में आज नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले थे. लेकिन उससे पहले वो सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के लिए गए थे, जहां गहरे पानी और तेज लहरों के बीच वो समुद्र में डूब गए, जिसके बाद उन्हें बचाव कर्मी द्वारा बचा लिया गया और आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zubeen Garg (@zubeen.garg)

Zubeen Garg के गाने 
जुबीन गर्ग ने साल 2006 में इमरान हाशमी स्टारर फिल्म 'गैंगस्टर' के गाने 'या अली' में अपनी आवाज से जादू बिखेर दिया था. जुबीन के इस गाने ने उन्हें न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरे देश में फेमस कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कई हिट फिल्मों में गाने का मौका मिला था जिसमें सुपरहिट सॉन्ग 'सुबह-सुबह' और 'क्या राज है' जैसे गाने शामिल हैं. वहीं जुबीन ने कई अन्य भाषाओं में भी गाने गए हैं जिसके साथ ही वो असम के अब तक के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सिंगर बन गए थे.

;