Zubeen Garg death: 'या अली' गाने वाले बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग का सिंगापुर में निधन, स्कूबा डाइविंग में गई जान

Singer Zubeen Garg Death News: बॉलीवुड में कई सुपरहिट गाने देने वाले सिंगर Zubeen Garg ने महज 52 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. इस आसामी सिंगर की अचानक मौत की खबर ने पूरे देश में मौजूद उनके फैंस को शॉक्ड कर दिया है. खबरों की मानें तो ये हादसा स्कूबा डाइविंग के दौरान हुआ है. जुबीन ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि आसामी सिंगिंग इंडस्ट्री में काफी योगदान दिया है. वहीं जुबीन गर्ग के निधन पर असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सिंचाई मंत्री अशोक सिंघल ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

Deeply saddened by the untimely demise of our beloved Zubeen Garg. Assam has lost not just a voice, but a heartbeat. Zubeen da was more than a singer, he was the pride of Assam and the nation, whose songs carried our culture, our emotions, and our spirit to every corner of the… — Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) September 19, 2025

सिंगर की मौत की वजह

सिंगर जुबीन गर्ग सिंगापुर में आज नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले थे. लेकिन उससे पहले वो सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के लिए गए थे, जहां गहरे पानी और तेज लहरों के बीच वो समुद्र में डूब गए, जिसके बाद उन्हें बचाव कर्मी द्वारा बचा लिया गया और आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी.

Zubeen Garg के गाने

जुबीन गर्ग ने साल 2006 में इमरान हाशमी स्टारर फिल्म 'गैंगस्टर' के गाने 'या अली' में अपनी आवाज से जादू बिखेर दिया था. जुबीन के इस गाने ने उन्हें न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरे देश में फेमस कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कई हिट फिल्मों में गाने का मौका मिला था जिसमें सुपरहिट सॉन्ग 'सुबह-सुबह' और 'क्या राज है' जैसे गाने शामिल हैं. वहीं जुबीन ने कई अन्य भाषाओं में भी गाने गए हैं जिसके साथ ही वो असम के अब तक के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सिंगर बन गए थे.