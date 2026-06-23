Bollywood-South Mythological Movies: भारतीय सिनेमा में इन दिनों पौराणिक और धार्मिक कहानियों (माइथोलॉजी फिल्मों) का एक नया दौर शुरू हो चुका है. ये बदलाव अचानक नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे ऑडियंस की बदलती हुई पसंद है. पिछले कुछ सालों में लोग ऐसी फिल्मों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिनमें हमारी संस्कृति, परंपराओं और देवी-देवताओं की झलक देखने को मिलती है. सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ जैसी पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर खूब चर्चा हो रही है.
इसी बात को भांपकर फिल्म निर्माता अब इन कहानियों पर बड़ा दांव खेल रहे हैं. फिल्म ‘हनु-मान’ की जबरदस्त कामयाबी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया. इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि कम बजट में भी पौराणिक कहानियों से छप्परफाड़ कमाई की जा सकती है. सिर्फ 40 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. इससे पहले ‘कांतारा’ जैसी फिल्म ने भी अपनी लोककथा और धार्मिक जुड़ाव के दम पर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा बटोरे थे और लोगों की फेवरेट फिल्म बन गई.
इन फिल्मों ने दिखाया कि अगर कहानी को सही ढंग से पेश किया जाए, तो हर तरह की ऑडियंस खिंचे चली आती है. मेकर्स को इन फिल्मों में सबसे बड़ा फायदा ये दिखता है कि इनकी पहुंच बहुत बड़ी होती है. ये फिल्में किसी एक राज्य या भाषा तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि देश-विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी पसंद आती हैं. अपनी संस्कृति और धर्म से जुड़ाव हर इंसान को होता है, जिससे फिल्म को अपने आप एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाता है. यही वजह है कि आज प्रोड्यूसर्स इन फिल्मों को पैन इंडिया और ग्लोबल लेवल पर रिलीज कर रहे हैं.
आज के दौर में नई तकनीक ने इन धार्मिक फिल्मों को पर्दे पर उतारना बहुत आसान और शानदार बना दिया है. बेहतरीन वीएफएक्स, सीजीआई और एडवांस्ड साउंड डिजाइन की मदद से देवी-देवताओं, बड़े-बड़े युद्धों और चमत्कारी सीन्स को बेहद भव्य तौर पर दिखाया जा सकता है. पहले ऐसी कहानियों को बड़े पर्दे पर दिखाना काफी मुश्किल होता था. लेकिन अब कमाल की तकनीक के चलते ये फिल्में हॉलीवुड जैसी दिखने लगी हैं. इसे देखने के लिए ऑडियंस सिनेमाघरों में महंगे टिकट खरीदने से भी पीछे नहीं हटते और परिवार के साथ देखने जाते हैं.
पिछले दिनों सिनेमाघरों में भगवान विष्णु के अवतार पर बनी ‘महावतार नरसिम्हा’ जैसी ने बंपर कमाई की. आने वाले दिनों में ‘रामायण’, ‘नागाबंधम’ और ‘वारणसी’ जैसी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें मेकर्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं. इन प्रोजेक्ट्स को केवल एक फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक बड़ी फ्रेंचाइजी के तौर पर प्लान किया जा रहा है. इसका मतलब है कि एक सुपरहिट फिल्म के बाद उसके पार्ट, स्पिन-ऑफ और वेब सीरीज भी बनाई जाएंगी. इस तरीके से मेकर्स एक ही कहानी या किरदार से लंबे समय तक लगातार तगड़ी कमाई करते रहेंगे.
पौराणिक फिल्मों के किरदार और प्रतीक ऑडियंस के दिलों में तुरंत उतर जाते हैं. फिल्म रिलीज होते ही भगवान राम, हनुमान या नरसिम्हा जैसे किरदारों के खिलौने, वीडियो गेम्स, कॉमिक्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स बाजार में आ जाते हैं. इस मर्चेंडाइजिंग से फिल्म निर्माताओं की कमाई सिर्फ सिनेमाघरों के टिकटों तक सीमित नहीं रहती. वे बिजनेस के अलग-अलग तरीकों से मोटी रकम कमाते हैं. आम फिल्मों के लिए इस तरह से कमाई करना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता. यही वजह है कि आज के दौर में ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ बाजार पर भी राज कर रही हैं.
धार्मिक और पौराणिक फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी उनका साफ-सुथरा होना है. इनमें अश्लीलता या फूहड़पन का कोई डर नहीं होता, जिससे ये पूरी तरह सिक्योर मानी जाती हैं. यही वजह है कि घर के छोटे बच्चों से लेकर दादा-दादी तक, पूरा परिवार एक साथ बैठकर इनका आनंद ले सकता है. कई बार स्कूलों और सोशल वर्क्स में भी ‘रामायण’ या ‘महाभारत’ जैसी कहानियों को बढ़ावा दिया जाता है. बिना किसी हिचकिचाहट के देखा जाने वाला ये पक्का ऑडियंस वर्ग फिल्म मेकर्स के लिए सबसे बड़ी राहत की बात होता है, क्योंकि यहां बॉक्स ऑफिस का जोखिम बहुत कम हो जाता है.
आज पौराणिक फिल्में सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं हैं. अब ये भारी मुनाफे का जरिया बन चुकी हैं. बड़े बजट, मॉर्डन टेक्निक और दुनिया भर में रिलीज की वजह से यह बिजनेस अरबों का हो चुका है. आने वाले समय में ये क्रेज और ज्यादा बढ़ेगा. आज का ऑडियंस अपनी संस्कृति और इतिहास की कहानियों को बड़े पर्दे पर देखना पसंद कर रहा है. मेकर्स भी इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं हैं. ‘आदिपुरुष’ हो या ‘ब्रह्मास्त्र’, ऐसी फिल्मों ने कमाई के नए रास्ते खोले हैं. तकनीक और आस्था का ये मेल सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है और लोगों को खूब पसंद आ रहा है.