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‘रामायण’, ‘नागाबंधम’ से ‘महावतार नरसिम्हा’ तक... क्यों मेकर्स को माइथोलॉजी फिल्मों में दिख रहा अरबों का कारोबार, क्या है इसके पीछे का असली खेल?

Bollywood-South Mythological Movies: पिछले कुछ समय से सिनेमाघरों में अब देवी-देवताओं और लोककथाओं की धूम है. आखिर क्यों फिल्म मेकर्स माइथोलॉजी को मान रहे हैं कमाई की सबसे पक्की गारंटी और क्या है इसके पीछे का पूरा बिजनेस मॉडल? चलिए जातने हैं आखिर इसके पीछे का क्या गणित है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 23, 2026, 06:01 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:18 AM IST
‘रामायण’, ‘नागाबंधम’ से ‘महावतार नरसिम्हा’ तक... क्यों मेकर्स को माइथोलॉजी फिल्मों में दिख रहा अरबों का कारोबार, क्या है इसके पीछे का असली खेल?
Image Credit: Bollywood-South Mythological Movies

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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