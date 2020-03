CoronaVirus से बचाव को लेकर एक साथ नजर आए बॉलीवुड सेलेब्स, VIDEO में दिग्गजों ने बताए उपाय

नई दिल्ली: खतरनाक कोरोना वायरस (CoronaVirus) के दुनियाभर में फैल जाने के बाद इन दिनों सोशल मीडिया पर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड स्टार्स कोरोना से बचने का उपाय बता रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर सेफ हैंड चैलेंज काफी वायरल हो रहा है. इस चैलेंज के जरिए दुनियाभर की प्रसिद्ध हस्तियां लोगों को हाथ धोने के प्रति जागरूक कर रही हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें. दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा जैसे सितारों ने अपना वीडियो पोस्ट लोगों को हाथ धोने के सही तरीके बताए हैं. इसी में आगे सीएमओ महाराष्ट्र द्वारा ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो को शेयर किया गया है. वीडियो में अमिताभ बच्चन समेत कई बॉलीवुड कलाकारों ने कोरोना से बचने की सलाह दिया है. वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो में बॉलीवुड हस्तियां उपाय बताते नजर आ रहे हैं

वीडियो में लोगों को कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह दी गई हैं. स्टार्स ने सार्वजनिक जगहों पर न जाने और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है. वीडियो में अनिल कपूर ने कहा कि अपने व्यतिगत सफाई पर ध्यान दें, हाथ को लगातार साबुन से धोते रहें. वही बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दिक्षित ने छिकते और खांसते समय सावधानी बरतने की सलाह दी. फिटनेस गुरु कही जाने वाली शिल्पा शेट्टी ने बाहर के खाने के बजाय घर का पौस्टिक आहार लेने की अपील की.

