बॉलीवुड की वो सुपरहिट जोड़ी, जिसने संगीत की दुनिया में मचाया था तहलका, 12 बार हुआ नॉमिनेशन और फिर भी नहीं मिला कोई अवॉर्ड!

Music Director Jatin Lalit Pandit: जतिन-ललित बॉलीवुड की सबसे सफल संगीतकार जोड़ियों में से एक थे, जिन्होंने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' और 'कुछ कुछ होता है' जैसे सदाबहार गाने दिए. हैरानी की बात यह है कि 12 बार नॉमिनेट होने पर भी उन्हें एक भी अवॉर्ड नहीं मिला. 2006 में फिल्म 'फना' के बाद दोनों भाई व्यक्तिगत मतभेद और कुछ विवाद के कारण अलग हो गए, जिससे उनके 15 साल के सफल सफर का दुखद अंत हो गया.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 03, 2025, 02:06 PM IST
Jatin Lalit blockbuster movies: 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में संगीतकार भाइयों की जोड़ी जतिन-ललित ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सदाबहार गाने दिए. 'पहला नशा', 'तुझे देखा तो', 'कुछ कुछ होता है', और 'चांद सिफारिश' जैसे गानों ने उन्हें किंगमेकर बना दिया. हैरानी की बात यह है कि बेहतरीन म्यूजिक देने के बावजूद इस जोड़ी को 12 बार नॉमिनेट होने पर भी एक भी फिल्मफेयर जैसा बड़ा अवॉर्ड नहीं मिला. 2006 में फिल्म 'फना' के बाद दोनों भाई अलग हो गए. 

90 के दशक के किंगमेकर म्यूजिक डायरेक्टर
संगीतकार भाई जतिन पंडित और ललित पंडित ने 90 के दशक के बॉलीवुड संगीत को एक नई पहचान दी. उनकी धुनें युवा दिलों की धड़कन बन गईं. शाहरुख खान और यश राज फिल्म्स के साथ उनकी पार्टनरशिप जबरदस्त हिट रही. उनके कुछ सबसे फेमस गाने और फिल्में हैं. जिसमें 'जो जीता वही सिकंदर' (1992) का 'पहला नशा पहला खुमार', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' (1995) का 'तुझे देखा तो ये जाना सनम',  'कुछ कुछ होता है' (1998), 'मोहब्बतें' (2000), 'कभी खुशी कभी ग़म' (2001) और 'फना' (2006) का 'चांद सिफारिश' शामिल हैं. 

12 नॉमिनेशन, 0 अवॉर्ड्स का रिकॉर्ड
जतिन-ललित के करियर का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला पहलू यह है कि इतनी बेहतरीन और सदाबहार धुनें देने के बावजूद उन्हें कभी भी सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्मफेयर अवॉर्ड नहीं मिला. उन्हें अपने करियर में कुल 12 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन हर बार वे इस अवॉर्ड से चूक गए. ललित पंडित ने बाद में 'दबंग' (2010) के लिए साजिद-वाजिद के साथ मिलकर यह अवॉर्ड जीता, लेकिन जतिन-ललित की जोड़ी कभी अवॉर्ड नहीं जीत पाई.

अलग होने की आखिरी फिल्म 'फना'
जतिन और ललित ने साल 2006 में अपनी जोड़ी तोड़ दी. उनकी आखिरी फिल्म आमिर खान और काजोल की 'फना' थी. इस फिल्म के संगीत को बेहद पसंद किया गया, जिसमें 'चांद सिफ़ारिश' और 'मेरे हाथ में' जैसे गाने शामिल थे. ललित पंडित ने बाद में बताया था कि जब वह 'फना' का संगीत बना रहे थे, तब तक वे अलग होने का फैसला कर चुके थे. उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें बहुत दुख था और टूटे हुए दिल का दर्द ही इस फ़िल्म के संगीत में झलकता है.

अलगाव की असली वजह
ललित पंडित ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनके अलग होने की वजह प्रोफेशनल नहीं बल्कि व्यक्तिगत थी. उन्होंने बताया था कि लगातार साथ काम करने के दौरान उन दोनों भाइयों के बीच व्यक्तिगत मतभेद हो गए थे, जिसके कारण उनका रिश्ता बहुत तनावपूर्ण हो गया था. ललित ने कहा कि उन्होंने अलग होने का फैसला मजबूरी में लिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि साथ रहने से उनका रिश्ता और खराब हो जाएगा.

