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वो डायरेक्टर... जिसने सिर्फ 24 की उम्र में रचा इतिहास, जीता नेशनल अवॉर्ड, ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लगाई लाइन, विलेन बन मचाया तहलका; फिर हमेशा के लिए मूंद लीं आंखें

Hindi Cinema Superstar Director: हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइन लगाई, लेकिन आज हम आपको उस डायरेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पर्दे के पीछे धमाल मचाने के साथ-साथ बडे़ पर्दे पर भी तहलका मचाया. उन्होंने दर्जनों हिट और सुपरहिट फिल्में दीं, जिनमें से एक में वे खुद विलेन भी बने, लेकिन जिंदगी उनका ज्यादा साथ नहीं दे पाई.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 17, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:58 AM IST
वो डायरेक्टर... जिसने सिर्फ 24 की उम्र में रचा इतिहास, जीता नेशनल अवॉर्ड, ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लगाई लाइन, विलेन बन मचाया तहलका; फिर हमेशा के लिए मूंद लीं आंखें
Image Credit: Hindi Cinema Superstar Director Nishikant Kamat

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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