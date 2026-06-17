Hindi Cinema Superstar Director: हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन डायरेक्टर हुए. लेकिन एक ऐसे भी निर्देशक रहे जिन्होंने कैमरे के पीछे रहकर ब्लॉकबस्टर फिल्में तो दीं ही, साथ ही पर्दे पर खुद विलेन बनकर भी तहलका मचा दिया. बचपन से ही उन्हें फिल्मों का जबर्दस्त चस्का था. एक बार वे सिर्फ एक नाटक की रिहर्सल देखने पहुंचे, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सीधे स्टेज पर एक्टिंग का मौका मिल गया. यहीं से रंगमंच का शौक उनके सिर चढ़कर बोलने लगा. वे अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे और उनकी कोई भी नई फिल्म देखना कभी नहीं भूलते थे.
थिएटर में काम करते हुए ही स्क्रीन के पीछे के काम में दिलचस्पी जागने लगी. करियर की शुरुआत दूरदर्शन के एक मराठी सीरियल में असिस्टेंट के तौर पर हुई थी. काम सीखने की ऐसी ललक थी कि महज 22 साल की उम्र में एडिटिंग का हुनर सीखकर एडिटर बन गए. कुछ साल तक एडिटिंग टेबल पर हाथ आजमाने के बाद, सिर्फ 24 साल की उम्र में पहली बार निर्देशन की कमान संभालने का मौका मिला. इसके बाद टीवी की दुनिया को अलविदा कहकर कई सालों तक सिर्फ कहानियां और स्क्रिप्ट लिखने पर फोकस किया.
साल 2005 में एक मराठी फिल्म ‘डोम्बीवली फास्ट’ आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और इसे नेशनल अवॉर्ड भी मिला. इस बड़ी कामयाबी के बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया. साल 2008 में मुंबई बम धमाकों के दर्द को बयां करती फिल्म ‘मुंबई मेरी जान’ बनाई, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. इसके बाद उन्होंने ‘फोर्स’, ‘दृश्यम’, ‘रॉकी हैंडसम’ और ‘मदारी’ जैसी शानदार फिल्में बनाईं, जिसमें अजय देवगन स्टारर ‘दृश्यम’ ने उन्हें देशभर में मशहूर कर दिया. इस कामयाब सफर को तय करने वाले बेहतरीन फिल्ममेकर का नाम निशिकांत कामत था.
वे सिर्फ कैमरे के पीछे से कहानी बुनने वाले कमाल के डायरेक्टर ही नहीं थे, बल्कि एक्टिंग में भी बड़े-बड़े स्टार्स को कड़ी टक्कर देते थे. उन्होंने ‘404’, ‘डैडी’, ‘जूली 2’ और ‘भावेश जोशी’ जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से सबको हैरान कर दिया. अपनी खुद की डायरेक्ट की हुई फिल्म ‘रॉकी हैंडसम’ में तो उन्होंने ऐसा खतरनाक विलेन निभाया कि ऑडियंस देखती ही रह गई. पर्दे के पीछे रहकर फिल्म बनाना और फिर खुद स्क्रीन पर आकर उस किरदार को पूरी शिद्दत से जीना, यही खूबी उन्हें दूसरे फिल्ममेकर्स से एकदम जुदा और खास बनाती थी.
करियर में इतनी सक्सेस और नाम कमाने के बाद भी उनके दिल का एक अरमान अधूरा रह गया. दरअसल, वे बचपन से ही सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैनथे. उनका सबसे बड़ा सपना था कि वे अपनी किसी फिल्म में बच्चन साहब को डायरेक्ट करें. जिस एक्टर की फिल्में देख-देखकर उन्होंने सिनेमा की बारीकियां सीखी थीं, उनके साथ सेट पर काम करने की इच्छा आखिरी वक्त तक पूरी नहीं हो सकी. जिंदगी ने उन्हें इतना मौका ही नहीं दिया कि वह अपने इस सबसे बड़े ख्वाब को हकीकत में बदल पाते.
लिवर की गंभीर बीमारी के चलते 2020 को एक बेहतरीन फिल्ममेकर ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं. महज 50 साल की उम्र में उनका दुनिया से जाना पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सदमा था. भले ही आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन समाज के कड़वे सच को दिखातीं उनकी शानदार फिल्में दर्शकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी. सिनेमा की दुनिया में उनके इस बेमिसाल योगदान और यादगार किरदारों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने अपनी कहानियों से समाज को एक नया नजरिया दिया है.