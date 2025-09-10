बॉलीवुड सुपरस्टार, 295 करोड़ के मालिक, अब फिल्मों के साथ-साथ इस बिजनेस से छापेंगे करोड़ों रुपये, पहचाना?

Sanjay Dutt Open Soon His First Restaurant: जी हां, हम यहां दशकों से हिंदी सिनेमा और अपने फैंस के दिलों पर राज करते आ रहे संजय दत्त की बात कर रहे हैं, जो अब फिल्मों से साथ-साथ होटल बिजनेस में कदम रख रहे हैं. उनका पहला रेस्टोरेंट "सोलेयर रेस्टोरेंट" (Solaire Mumbai) जल्द ही खुलने वाला है. ये रेस्टोरेंट मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में स्थित है और इसे खासतौर पर लग्जरी डाइनिंग के लिए डिजाइन किया गया है.

संजय दत्त ने इस प्रोजेक्ट को अपने दोस्तों इशान वर्मा और अमित लाख्यानी के साथ मिलकर शुरू किया है. ये रेस्टोरेंट उनके फैंस के लिए एक नया एक्पीरियंस लेकर आएगा. सोलेयर रेस्टोरेंट सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक प्रीमियम फूड डेस्टिनेशन बनने जा रहा है. यहां का इंटीरियर बेहद स्टाइलिश और मॉडर्न होगा, जिसमें बॉलीवुड टच भी देखने को मिलेगा. संजय दत्त ने इस जगह को खास बनाने के लिए कई एक्सपर्ट्स की मदद ली है.

संजय दत्त का पहला रेस्टोरेंट

इस रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमानों को शानदार माहौल और बेहतरीन सर्विस मिलेगी. ये रेस्टोरेंट मुंबई के हाई-प्रोफाइल लोगों के बीच सुर्खियों में आ चुका है. इस रेस्टोरेंट में खाने का मेन्यू भी काफी खास होगा. बताया जा रहा है कि यहां इंटरनेशनल और इंडियन फ्यूजन डिशेज परोसी जाएंगी. संजय दत्त खुद खाने के शौकीन हैं, इसलिए उन्होंने मेन्यू को बहुत ध्यान से तैयार करवाया है. यहां आने वाले लोग स्वाद के साथ-साथ माहौल का भी पूरा आनंद ले सकेंगे.

फूड लवर्स को मिलेगा शानदार एक्सपीरियंस

सोलेयर रेस्टोरेंट खाने के शौकीनों के लिए एक परफेक्ट जगह बन सकती है. इसकी ओपनिंग को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. संजय दत्त ने खुद इस रेस्टोरेंट की जानकारी इंस्टाग्राम पर शेयर की है और अपने पार्टनर्स को टैग भी किया है. उनके फैंस इस खबर से काफी उत्साहित हैं और रेस्टोरेंट की ओपनिंग डेट का इंतजार कर रहे हैं. ये रेस्टोरेंट बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड के कई बड़े नामों को एक साथ लाने वाला है.

संजय दत्त के करियर का नया मोड़

संजय दत्त का ये कदम उनके करियर का नया मोड़ है. फिल्मों के बाद अब वह बिजनेस की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहे हैं. सोलेयर रेस्टोरेंट (Sanjay Dutt Solaire Mumbai) उनके ब्रांड वैल्यू को और मजबूत करेगा. ये रेस्टोरेंट उनके नाम से जुड़ा एक नया एक्सपीरियंस होगा, जो उन्हें एक सफल एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी स्थापित कर सकता है. उनके फैंस उन्हें इस नए रोल में देखने के लिए तैयार हैं. ये रेस्टोरेंट सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि एक यादगार एस्पीरियंस के लिए जाना जाएगा.