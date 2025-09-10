बॉलीवुड सुपरस्टार, 295 करोड़ के मालिक, अब फिल्मों के साथ-साथ इस बिजनेस से छापेंगे करोड़ों रुपये, पहचाना?
Advertisement
trendingNow12916029
Hindi Newsबॉलीवुड

बॉलीवुड सुपरस्टार, 295 करोड़ के मालिक, अब फिल्मों के साथ-साथ इस बिजनेस से छापेंगे करोड़ों रुपये, पहचाना?

Bollywood Superstar Business: बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हैं, जो फिल्मों के साथ-साथ बिजनेस में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं. खासकर खाने के बिजनेस में. कई सेलेब्स के पास अपने रेस्टोरेंट हैं, जिनसे वो करोड़ों छाप रहे हैं. हाल ही में एक और बड़े सुपरस्टार रेस्टोरेंट के बिजनेस में डेब्यू करने जा रहे हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुपरस्टार अब फिल्मों के साथ बिजनेस से छापेंगे करोड़ों
सुपरस्टार अब फिल्मों के साथ बिजनेस से छापेंगे करोड़ों

Sanjay Dutt Open Soon His First Restaurant: जी हां, हम यहां दशकों से हिंदी सिनेमा और अपने फैंस के दिलों पर राज करते आ रहे संजय दत्त की बात कर रहे हैं, जो अब फिल्मों से साथ-साथ होटल बिजनेस में कदम रख रहे हैं. उनका पहला रेस्टोरेंट "सोलेयर रेस्टोरेंट" (Solaire Mumbai) जल्द ही खुलने वाला है. ये रेस्टोरेंट मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में स्थित है और इसे खासतौर पर लग्जरी डाइनिंग के लिए डिजाइन किया गया है. 

संजय दत्त ने इस प्रोजेक्ट को अपने दोस्तों इशान वर्मा और अमित लाख्यानी के साथ मिलकर शुरू किया है. ये रेस्टोरेंट उनके फैंस के लिए एक नया एक्पीरियंस लेकर आएगा. सोलेयर रेस्टोरेंट सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक प्रीमियम फूड डेस्टिनेशन बनने जा रहा है. यहां का इंटीरियर बेहद स्टाइलिश और मॉडर्न होगा, जिसमें बॉलीवुड टच भी देखने को मिलेगा. संजय दत्त ने इस जगह को खास बनाने के लिए कई एक्सपर्ट्स की मदद ली है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

Add Zee News as a Preferred Source

संजय दत्त का पहला रेस्टोरेंट

इस रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमानों को शानदार माहौल और बेहतरीन सर्विस मिलेगी. ये रेस्टोरेंट मुंबई के हाई-प्रोफाइल लोगों के बीच सुर्खियों में आ चुका है. इस रेस्टोरेंट में खाने का मेन्यू भी काफी खास होगा. बताया जा रहा है कि यहां इंटरनेशनल और इंडियन फ्यूजन डिशेज परोसी जाएंगी. संजय दत्त खुद खाने के शौकीन हैं, इसलिए उन्होंने मेन्यू को बहुत ध्यान से तैयार करवाया है. यहां आने वाले लोग स्वाद के साथ-साथ माहौल का भी पूरा आनंद ले सकेंगे. 

1836 में बना था ‘द कॉन्ज्यूरिंग’ वाला हॉन्टेड हाउस, 189 साल बाद दोबारा बिकने जा रहा 12,45,00,000 का ये घर, घटीं कई डरावनी घटनाएं

फूड लवर्स को मिलेगा शानदार एक्सपीरियंस 

सोलेयर रेस्टोरेंट खाने के शौकीनों के लिए एक परफेक्ट जगह बन सकती है. इसकी ओपनिंग को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. संजय दत्त ने खुद इस रेस्टोरेंट की जानकारी इंस्टाग्राम पर शेयर की है और अपने पार्टनर्स को टैग भी किया है. उनके फैंस इस खबर से काफी उत्साहित हैं और रेस्टोरेंट की ओपनिंग डेट का इंतजार कर रहे हैं. ये रेस्टोरेंट बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड के कई बड़े नामों को एक साथ लाने वाला है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sanjay Dutt (@duttsanjay)

संजय दत्त के करियर का नया मोड़

संजय दत्त का ये कदम उनके करियर का नया मोड़ है. फिल्मों के बाद अब वह बिजनेस की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहे हैं. सोलेयर रेस्टोरेंट (Sanjay Dutt Solaire Mumbai) उनके ब्रांड वैल्यू को और मजबूत करेगा. ये रेस्टोरेंट उनके नाम से जुड़ा एक नया एक्सपीरियंस होगा, जो उन्हें एक सफल एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी स्थापित कर सकता है. उनके फैंस उन्हें इस नए रोल में देखने के लिए तैयार हैं. ये रेस्टोरेंट सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि एक यादगार एस्पीरियंस के लिए जाना जाएगा. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Sanjay Dutt

Trending news

Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
;