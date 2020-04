PM Modi के साथ आया Bollywood, 'रामायण' की सीता ने कहा 'लक्ष्मण रेखा ना पार करें'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार की सुबह देश को संबोधित किया. संबोधित करते हुए नागरिकों को सूचित किया कि कोविड-19 (Covid 19) महामारी से लड़ने के एक प्रयास के रूप में जारी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इस पर पुरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है. बॉलीवुड ने उनके इस फैसले का स्वागत किया और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की कि वे सरकार के इस निर्णय के साथ सहयोग करें.

दिग्गज अभिनेत्री व राजनेता हेमा मालिनी (Hema Malini) ने लिखा, "हमने देशव्यापी लॉकडाउन के तीन सप्ताह को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और वायरस को भी काफी हद तक नियंत्रित कर पाए हैं. आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार अगले तीन हफ्तों के लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन करें. अपनी भलाई व सुरक्षा के लिए नियमों को न तोड़ें."

We have completed 3 weeks of nationwide lockdown successfully &controlled the spread of the virus to a large extent.Let us follow our PM @narendramodi ji’s behest to the nation to observe next 3 weeks also in strict lockdown. For our own welfare & benefit we shdn’t break rules

अभिनेत्री निम्रत कौर (Nimrat Kaur) ने ट्वीट करते हुए कहा, "आने वाले 19 दिन का पालन अगर धैर्य और अनुशासन के साथ किया जाए, तभी ये 21 दिन वैध और कारगर हो सकते हैं. व्यक्तिगत तौर पर हर एक इंसान का निर्णय महत्वपूर्ण है."

These last 21 days stay valid and effective only with patience and discipline every single day of the next 19 coming up. Each decision at every individual level matters like never before. #TogetherAtHome #StaySafeStayHome #Lockdown2 #IndiaFightsCarona

अभिनेता राजीव खंडेलवाल (Rajeev Khandelwal) ने भी ट्विटर का सहारा लेते हुए कहा, "आइए देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका सम्मान करें. यह पूरे देश के हित में है. घर में रहें, सुरक्षित रहें."

अभिनेत्री व राजनेता किरण खेर (Kirron Kher) ने भी ट्वीट कर कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई जारी है और हमें इसमें जीत हासिल होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है. आप जहां हैं, वहीं रहें, सुरक्षित रहें."

In order to ensure that India's fight against #COVID19 continues and we will be victorious, Prime Minister Shri @narendramodi has decided to extend the lockdown by 3 May.

Stay where you are, be safe.

With this, Prime Minister has made seven requests to the countrymen. pic.twitter.com/d0y8LLJ6eL

— Kirron Kher (@KirronKherBJP) April 14, 2020