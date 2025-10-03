Advertisement
‘किसी बुरे सपने से कम नहीं…’ Shah Rukh Khan की इस ऑल टाइम क्लासिक फिल्म को लेकर दी टिप्पणी, बड़े डिजाइनर ने खोली पर्दे के पीछे की पोल

शाहरुख खान की फिल्म ‘देवदास’ को लेकर बॉलीवुड के इस बड़े डिजाइनर ने कुछ खुलासे किए हैं और फिल्म को नाइटमेयर कहा है. आइए जानते हैं बिहाइंड द सीन से जुड़े किस्से के बारे में.

 

Oct 03, 2025
शाहरुख खान ने हिंदी फिल्म को एक नए आयाम पर लाकर खड़ा किया है, जिससे इस इंडस्ट्री की फिल्मों की चर्चा दुनिया के हर कोने में होती है. किंग खान ने अब तक कई सुपरहुट फिल्में दी हैं, जिसमें से कई बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हैं. वहीं शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर फिल्म ‘देवदास’ अब भी लोगों के दिलों पर राज करती है. लेकिन इस फिल्म के पीछे की कहानी के बारे में हाल ही में डिजाइनर अबू जानी ने कुछ शॉकिंग खुलासे किए हैं.

 

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 
शाहरुख खान की इस क्लासिक फिल्म को बनाने में लगभग 2 साल से ज्यादा का समय लगा था. वहीं बॉलीवुड की उस समय ये सबसे ज्यादा लागत में बनाई जाने वाली फिल्म थी, जिसके लिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था. लेकिन इस फिल्म को बनाने में मेकर्स और टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके बारे में डिजाइनर अबू जानी ने कई खुलासे किए हैं. उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए संजय लीला भंसाली एक जीनियस हैं, उन्होंने मुझे काफी सम्मान और शाहरुख खान, माधुरी और जैकी के लिए कपड़े बनाने की खुली छूट दी थी.’

डिजास्टर
डिजाइनर ने आगे कहा, ‘ये हमारा सौभाग्य था कि हमें समय से स्क्रिप्ट मिल गई थी और हमने सारे आउटफिट्स तैयार कर लिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म के बीच में ही प्रोड्यूसर को जेल हो गई.’ अब्बू ने बताया, ‘जो भी कुछ हो रहा था उससे हमारे काम के पैसे मिलना एक बुरे सपने जैसा था. हम अभी भी कुछ कपड़े बनाने के काम में लगे हुए थे.’

 

नेशनल अवॉर्ड 
अब्बू जानी ने बताया की जब ‘डोला रे डोला’, सॉन्ग के सीन को बहुत बाद में शूट किया गया था, क्योंकि उसके कपड़े आखिरी समय पर बनाए गए थे.लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि बेहतरीन डिजाइन के लिए उन्हें बाद में नेशनल अवॉर्ड मिला था.  

 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत

shah rukh khan film devdas Shah Rukh Khan Abu Jani Aishwarya Rai Bachchan Madhuri Dixit

;