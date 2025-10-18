Advertisement
बॉलीवुड के तीन खान, बड़े प्रोजेक्ट में साथ आएंगे नजर! इस शख्स ने दिया बड़ा हिंट, बोले- ‘एक बड़े सरप्राइज पर काम कर रहे...’

Bollywood Three Khan: रियाद में हुए जॉय फोरम 2025 में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान एक साथ नजर आए. सऊदी अधिकारी तुरकी अलालशेख ने तीनों के साथ फोटो शेयर कर बड़े प्रोजेक्ट का हिंट दिया, जिससे फैंस उत्साहित हैं और कयास लगा रहे हैं कि तीनों सुपरस्टार किसी फिल्म या इवेंट में साथ दिखेंगे.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 18, 2025, 06:59 AM IST
बॉलीवुड के तीन खान, बड़े प्रोजेक्ट में साथ आएंगे नजर
Bollywood Three Khan Big Project: बॉलीवुड के तीन बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को एक साथ देखना किसी त्योहार से कम नहीं लगता. जब ये तीनों सुपरस्टार एक मंच पर नजर आते हैं, तो सोशल मीडिया पर बस इन्हीं की बातें होती हैं. हाल ही में ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला जब तीनों ने सऊदी अरब के रियाद में हुए जॉय फोरम 2025 में हिस्सा लिया. ये एक इंटरनेशनल मंच है जहां दुनिया भर की बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियां एक साथ आती हैं. इसी दौरान बॉलीवुड के तीन खान भी साथ नजर. 

इस इवेंट की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस तीनों को खानों एक साथ देखकर खुशी से झूम उठे. इसी बीच सऊदी अरब के एक प्रभावशाली सरकारी अधिकारी, बिजनेसमैन और सांस्कृतिक आयोजनों के प्रमुख तुरकी अलालशेख ने अपने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वे बॉलीवुड के तीन खान सलमान, शाहरुख और आमिर खान नजर आ रहे हैं. तीनों सुपरस्टार्स का एक ही फ्रेम में आना भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा पल है. ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक बड़े प्रोजेक्ट की झलक भी है. 

बड़े प्रोजेक्ट में साथ आएंगे नजर!

दरअसल, तुरकी ने अपने ट्वीट में इस बात का हिंट दिया है. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए हिंदी में कैप्शन लिखा. उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट का हिंट देते हुए बताया कि वे तीनों के साथ मिलकर एक बड़े सरप्राइज पर काम कर रहे हैं, जो जल्द ही सामने आएगा. इसके बाद फैंस के बीच एक्साइटमेंट चरम पर है और अटकलें तेज हो गई हैं. तुरकी अलालशेख ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मेरे तीन विश्व प्रसिद्ध भाइयों, सलमान खान, शाहरुख खान, और आमिर खान के साथ, हम एक बड़े सरप्राइज पर काम कर रहे हैं जो इंशा अल्लाह जल्द ही सबके सामने आएगा'. 

16 की उम्र में किया डेब्यू, 3 हिट के बाद इस्लाम के खातिर छोड़ी इंडस्ट्री, 24 साल में बनीं दुल्हन, शेयर कीं निकाह की फोटोज

इन फिल्मों में साथ किया काम 

इस ट्वीट के वायरल होने के बाद फैंस ये जानने के लिए बैचेन हैं कि क्या ये कोई फिल्म होगी या कोई बड़ा इवेंट, जिसमें तीनों खान एक साथ नजर आएंगे. वैसे तो शाहरुख, सलमान और आमिर ने कभी एक साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन 1993 की फिल्म 'पहला नशा' में तीनों ने कैमियो किया था. इसके अलावा, सलमान-आमिर ने कल्ट क्लासिक 'अंदाज अपना अपना' (1994) में साथ काम किया था. वहीं शाहरुख-सलमान ने 'करण अर्जुन' (1995), 'हम तुम्हारे हैं सनम' (2002) और 'कुछ कुछ होता है' (1998) जैसी फिल्मों में साथ काम किया. 

अब फैंस को नए प्रोजेक्ट का इंतजार 

हालांकि, तीनों खानों ने अब तक किसी भी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए. ऐसे में जब भी तीनों को साथ किसी इवेंट में देखा जाता है तो फैंस ये कयास लगाते हैं कि ये तीनों किसी एक फिल्म में साथ नजर आए. ऐसे में कई क्रिएटर्स भी हैं, जो तीनों खान के साथ एक प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं.  हाल ही में एक इंटरव्यू में तीनों खान ने हिंट भी किया कि वे एक साथ फिल्म करने को लेकर एक्साइटेंड हैं, लेकिन सही स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, तुरकी के इस हिंट इन अटकलों को और हवा दी है. 

