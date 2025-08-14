बॉलीवुड का फेमस कपल, 2800 करोड़ है नेटवर्थ, फिर भी 60 करोड़ की धोखाधड़ी का लगा आरोप, शिकायत दर्ज

Actress Husband Booked For Cheating: हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक टॉप एक्ट्रेस और उनके करोड़पति हसबैंड पर एक बिजनेसमैन ने 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की है. चलिए जानते हैं क्या पूरा मामला?
Trending Photos
Shilpa Shetty Husband Raj Kundra Booked For Cheating: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. आरोप है कि उन्होंने मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी से 60.4 करोड़ रुपये की ठगी की. ये मामला उनकी बंद हो चुकी कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़ा है.
पुलिस के मुताबिक, कोठारी का कहना है कि ये रकम बिजनेस फैलाने के नाम पर ली गई थी. हालांकि, बाद में उन पैसों पर्सनल खर्चों में इस्तेमाल किया गया. शुरुआत में ये मामला जुहू पुलिस थाने में दर्ज हुआ था, लेकिन रकम 10 करोड़ से ज्यादा थी, इसे आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया. FIR कोठारी की शिकायत पर शुरुआती जांच के बाद दर्ज की गई. कोठारी जो जुहू में रहते हैं और लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं.
शिल्पा-राज पर लगा धोखाधड़ी का आरोप
उनका कहना है कि एक शख्स राजेश आर्या ने उनकी मुलाकात शिल्पा और राज से करवाई थी. उस समय ये दोनों बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे. ये कंपनी होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म थी, जिसमें शिल्पा और राज के पास करीब 87.6% शेयर थे. आरोप है कि उन्होंने कोठारी से 75 करोड़ रुपये लोन के तौपर मांगे थे, जिस पर 12% ब्याज देने की बात हुई थी. बाद में उन्होंने टैक्स बचाने के लिए रकम को लोन की जगह 'इन्वेस्टमेंट' के तौर पर देने की सलाह दी.
आज बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल, एक्शन से लेकर डायरेक्शन तक, ‘कुली’ के हर अंदाज को लोगों ने बताया...
सालों से ठगते आ रहे पैसे?
साथ ही वादा किया कि हर महीने ब्याज और मूलधन लौटाया जाएगा. कोठारी का आरोप है कि अप्रैल 2015 में उन्होंने शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के तहत 31.9 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. इसके बाद सितंबर 2015 में सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के तहत उन्होंने 28.53 करोड़ रुपये और दिए. इस तरह टोटल अमाउंट 60 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई. FIR में कहा गया है कि अप्रैल 2016 में पर्सनल गारंटी देने के बावजूद शिल्पा ने सितंबर 2016 में डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया.
शुरुआती जांच में जूटी पुलिस
कोठारी को बाद में पता चला कि कंपनी 2017 में दिवालिया हो गई. कोठारी ने बताया कि इन्वेस्टमेंट वापस पाने के लिए कई बार संपर्क करने के बावजूद कोई ठोस जवाब नहीं मिला. आरोप के मुताबिक, पैसों का इस्तेमाल बिजनेस में करने के बजाय पर्सनल जरूरतों में किया गया. आर्थिक अपराध शाखा ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी दस्तावेज और लेनदेन की बारीकी से पड़ताल की जा रही है. जांच में ये भी देखा जाएगा कि रकम कहां और कैसे खर्च की गई. मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.