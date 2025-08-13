बॉलीवुड की टॉप हीरोइन, 29 साल के करियर में दी दर्जनों हिट, अब OTT मालिकों से मांग रहीं काम

Bollywood Top Actress: ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 29 साल पहले की. उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया और कई हिट-सुपरहिट फिल्में दीं. अब 49 की उम्र में वो काम की तलाश कर रही हैं. उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया कि...
Trending Photos
Bollywood Top Actress Sushmita Sen: हम यहां किसी और की नहीं, बल्कि 19 नवंबर, 1975 को हैदराबाद में जन्मीं सुष्मिता सेन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा. सुष्मिता सेन हमेशा अपने काम से ऑडियंस को इम्प्रेस करती आई हैं. उन्होंने 1996 में फिल्म ‘दस्तक‘ से बॉलीवुड में कदम रखा. अपने लगभग 29 साल के करियर में उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें ‘बीवी नंबर 1’, ‘मैं हूं ना’, ‘मैंने प्यार क्यों किया’ और ‘आंखें’ जैसी हिट फिल्में शामिल हैं.
इसके बाद उन्होंने 2020 में वेब सीरीज ‘आर्या‘ से ओटीटी पर डेब्यू किया. आर्या ने कई अवार्ड जीते. फिल्म ‘ताली’ में भी उनकी परफॉरमेंस को पसंद किया गया. अब एक्ट्रेस बिना काम के घर बैठी हैं. उन्होंने काम मांगा है. लेकिन अपने हालिया इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने एक ऐसा खुलासा किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. सुष्मिता ने हाल में मिड-डे को दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि वो 8 साल के लंबे ब्रेक के बाद एक्टिंग में वापसी करना चाहती हैं.
8 साल बाद कर रही काम की तलाश
सुष्मिता ने बात करते हुए बताया 'मैंने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और हॉटस्टार के मालिकों को कॉल किया. मैंने कहा, मेरा नाम सुष्मिता सेन है, मैं एक एक्टर हूं, या थी और मैं वापस काम करना चाहती हूं. मैंने 8 साल काम नहीं किया, ये बहुत लंबा वक्त था'. उनके इस खुलासा ने हर किसी को हैरान कर दिया. क्योंकि वो एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को काफी लंबे वक्त दिया है उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जो आज भी उनको बेहद पसंद करती है.
2 महीने पुरानी वो धमाकेदार फिल्म, जिसने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, 4685 Cr की थी कमाई, अब OTT पर गर्दा उड़ाने को तैयार
हार्ट अटैक से गुजरीं
सुष्मिता ने बताया कि इस ब्रेक ने उन्हें जिंदगी को करीब से देखने का मौका दिया और ये एक्सपीरियंस एक एक्टर के लिए जरूरी होता है. सुष्मिता सेन अपने इन सालों में एक बुरे हार्ट अटैक से भी गुजरी हैं. उनकी हार्ट सर्जरी के बाद भी उन्होंने काम से ज्यादा अपनी हेल्थ को टाइम दिया और अब पूरी तरह से ठीक होने के बाद फिल्मों में वापसी करना चाहती हैं. भले ही वे फिल्मी पर्दे से दूर रही हों, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ हमेशा जुड़ी रहीं.
एक्टर्स ने मांगा है काम
वैसे, सुष्मिता सेन कोई पहली एक्ट्रेस नहीं हैं जिन्होंने काम के लिए खुलकर पहल की. इससे पहले नीना गुप्ता जैसे एक्टर्स भी काम मांग चुके हैं. नीना गुप्ता ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर काम मांगा था और उसके बाद उन्हें 'बधाई हो' जैसी बड़ी फिल्म मिली. कई और एक्टर्स ने भी पब्लिकली काम की इच्छा जताई है और ऑडियंस ने उन्हें नए रोल में अपनाया है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.