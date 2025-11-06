जब शूटिंग के दौरान फराह खान ने फिल्ममेकर को मारी थी लात, क्योंकि वो कमरे में उनके पास बिस्तर पर...

Farah Khan Shocking Revelation: हिंदी सिनेमा की टॉप कोरियोग्राफर फराह खान को बॉलीवुड में 4 दशक से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज भी एक घटना उन्हें याद है जब एक फिल्ममेकर ने हद पार करने की कोशिश की थी. निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह ने हाल ही में ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो ‘Too Much With Twinkle’ में इस किस्से का खुलासा कर सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने बताया कि ग्लैमर की चमक के पीछे इस इंडस्ट्री ने कई बार उनकी सीमाओं की भी परीक्षा ली है.

लेकिन जब एक डायरेक्टर ने हद पार की, तो उन्होंने भी उसका करारा जवाब दिया था. फराह ने बताया कि एक बार वे एक फिल्म के गाने पर काम कर रही थीं, तब डायरेक्टर उनके कमरे में आ गया. उन्होंने बताया, ‘वो मेरे कमरे में आया किसी गाने पर बात करने, लेकिन जब मैं बिस्तर पर थी तो वो मेरे पास आकर बैठ गया. मुझे उसे वहां से लात मारकर निकालना पड़ा’. ट्विंकल खन्ना ने भी उस घटना की पुष्टि की और कहा, ‘वो फराह के पीछे पड़ा था, फराह ने सच में उसे लात मारी थी. मैं खुद उस वक्त मौजूद थी’.

इसलिए आज भी काम करती हैं फराह

इस बातचीत में फराह ने ये भी बताया कि आज भी उन्हें क्या चीज काम करने के लिए इंस्पायर करती है. उन्होंने कहा कि बचपन की आर्थिक तंगी का डर अब भी उनके अंदर बना हुआ है. फराह ने बताया, ‘मुझे नहीं पता ये ड्राइव कहां से आती है, लेकिन शायद ये इनसिक्योरिटी है. जब बचपन में पैसे नहीं होते, तो हमेशा ये डर रहता है कि मेरे बच्चों के लिए पूरा पैसा होना चाहिए. इसलिए मैं हर दिन काम पर जाती हूं’. फराह ने अक्षय कुमार के काम करने के तरीके की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘मुझे काम करना और बाहर निकलना अच्छा लगता है’.

अक्षय कुमार की जमकर की तारीफ

उन्होंने कहा, ‘ये कुछ वैसा ही है जैसा अक्षय करता है. मैं ये किसी बुरे मतलब में नहीं कह रही, बल्कि उनकी इस आदत की बहुत तारीफ करती हूं. जब आपको पता होता है कि आपका काम आपको एक फिक्स डेस्टिनेशन तक ले जाएगा और आप उसे दिल से कर रहे हैं, तो ये काबिले तारीफ है’. फराह खान ने फिल्मों में कदम बहुत छोटी उम्र में रखा था. सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया था. दरअसल, उनके पिता की फिल्म फ्लॉप हो गई थी, जिससे परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई थी.

फराह आज बन चुकी हैं मिसाल

ऐसे में फराह ने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए इंडस्ट्री में कदम रखा. धीरे-धीरे उन्होंने खुद को एक सफल डांसर और कोरियोग्राफर के तौर पर खुद की पहचान बनाई. फराह का सफर बेहद इंस्पायरिंग रहा है. एक डांसर से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों की डायरेक्टर बनने तक उन्होंने लंबा रास्ता तय किया. उनकी निर्देशित फिल्मों में ‘मैं हूं ना’, ‘ओम शांति ओम’ और ‘तीस मार खां’ जैसी सुपरहिट मूवीज शामिल हैं. आज फराह न केवल एक सक्सेसफुल डायरेक्ट हैं बल्कि एक मजबूत महिला की मिसाल भी हैं.