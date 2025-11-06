Advertisement
trendingNow12990543
Hindi Newsबॉलीवुड

जब शूटिंग के दौरान फराह खान ने फिल्ममेकर को मारी थी लात, क्योंकि वो कमरे में उनके पास बिस्तर पर...

Farah Khan: बॉलीवुड की टॉप कोरियोग्राफर फराह खान ने हाल ही में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान उन्होंने एक फिल्ममेकर को लात मारी थी, क्योंकि वो उनके साथ...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब शूटिंग के दौरान फराह खान ने फिल्ममेकर को मारी थी लात
जब शूटिंग के दौरान फराह खान ने फिल्ममेकर को मारी थी लात

Farah Khan Shocking Revelation: हिंदी सिनेमा की टॉप कोरियोग्राफर फराह खान को बॉलीवुड में 4 दशक से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज भी एक घटना उन्हें याद है जब एक फिल्ममेकर ने हद पार करने की कोशिश की थी. निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह ने हाल ही में ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो ‘Too Much With Twinkle’ में इस किस्से का खुलासा कर सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने बताया कि ग्लैमर की चमक के पीछे इस इंडस्ट्री ने कई बार उनकी सीमाओं की भी परीक्षा ली है. 

लेकिन जब एक डायरेक्टर ने हद पार की, तो उन्होंने भी उसका करारा जवाब दिया था. फराह ने बताया कि एक बार वे एक फिल्म के गाने पर काम कर रही थीं, तब डायरेक्टर उनके कमरे में आ गया. उन्होंने बताया, ‘वो मेरे कमरे में आया किसी गाने पर बात करने, लेकिन जब मैं बिस्तर पर थी तो वो मेरे पास आकर बैठ गया. मुझे उसे वहां से लात मारकर निकालना पड़ा’. ट्विंकल खन्ना ने भी उस घटना की पुष्टि की और कहा, ‘वो फराह के पीछे पड़ा था, फराह ने सच में उसे लात मारी थी. मैं खुद उस वक्त मौजूद थी’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

Add Zee News as a Preferred Source

इसलिए आज भी काम करती हैं फराह

इस बातचीत में फराह ने ये भी बताया कि आज भी उन्हें क्या चीज काम करने के लिए इंस्पायर करती है. उन्होंने कहा कि बचपन की आर्थिक तंगी का डर अब भी उनके अंदर बना हुआ है. फराह ने बताया, ‘मुझे नहीं पता ये ड्राइव कहां से आती है, लेकिन शायद ये इनसिक्योरिटी है. जब बचपन में पैसे नहीं होते, तो हमेशा ये डर रहता है कि मेरे बच्चों के लिए पूरा पैसा होना चाहिए. इसलिए मैं हर दिन काम पर जाती हूं’. फराह ने अक्षय कुमार के काम करने के तरीके की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘मुझे काम करना और बाहर निकलना अच्छा लगता है’. 

हिंदी सिनेमा का वो अभिनेता, जिसने 1 ही फिल्म में निभाए थे 9 अलग-अलग किरदार, खुद की थी अपनी मौत की भविष्यवाणी

अक्षय कुमार की जमकर की तारीफ 

उन्होंने कहा, ‘ये कुछ वैसा ही है जैसा अक्षय करता है. मैं ये किसी बुरे मतलब में नहीं कह रही, बल्कि उनकी इस आदत की बहुत तारीफ करती हूं. जब आपको पता होता है कि आपका काम आपको एक फिक्स डेस्टिनेशन तक ले जाएगा और आप उसे दिल से कर रहे हैं, तो ये काबिले तारीफ है’. फराह खान ने फिल्मों में कदम बहुत छोटी उम्र में रखा था. सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया था. दरअसल, उनके पिता की फिल्म फ्लॉप हो गई थी, जिससे परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई थी. 

फराह आज बन चुकी हैं मिसाल 

ऐसे में फराह ने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए इंडस्ट्री में कदम रखा. धीरे-धीरे उन्होंने खुद को एक सफल डांसर और कोरियोग्राफर के तौर पर खुद की पहचान बनाई. फराह का सफर बेहद इंस्पायरिंग रहा है. एक डांसर से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों की डायरेक्टर बनने तक उन्होंने लंबा रास्ता तय किया. उनकी निर्देशित फिल्मों में ‘मैं हूं ना’, ‘ओम शांति ओम’ और ‘तीस मार खां’ जैसी सुपरहिट मूवीज शामिल हैं. आज फराह न केवल एक सक्सेसफुल डायरेक्ट हैं बल्कि एक मजबूत महिला की मिसाल भी हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Farah Khan

Trending news

बिहार की 121 सीटें: 2020 में RJD+ से पिछड़ गई थी भाजपा, इस बार तरकश में कौन से तीर
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार की 121 सीटें: 2020 में RJD+ से पिछड़ गई थी भाजपा, इस बार तरकश में कौन से तीर
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
Mount Kailash
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
west bengal news in hindi
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक