Bollywood Quiz: हीरो बनना आसान है, क्विज जीतना मुश्किल! दिखाओ अपना जलवा, इन 10 सवालों का दें जवाब

Bollywood Quiz: स्वागत है आपका इस क्विज में, जहां आपको 'बाहुबली' की तरह सस्पेंस, 'चक दे इंडिया' जैसे जोश की गर्मी और 'हेरा फेरी' जैसा जबरदस्त कन्फ्यूजन भी हंसी ठहाकों के साथ देखने को मिलेगा. यहां हर सवाल एक नया ट्विस्ट और हर जवाब के पीछे 'कुछ कुछ होता है' वाली फीलिंग्स का तूफान छुपा है. अगर आपने कभी 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' को देखकर अपने दोस्त को 'जादू की झप्पी' दी है या फिर 'धूम मचाले' पर बेवजह स्कूटर स्टार्ट किया है या 'कभी खुशी कभी गम' देखकर मां को फोन लगाते हो, 'कुछ कुछ होता है' में टीना से ज्यादा अंजली को सपोर्ट करते हो और 'ओम शांति ओम' में शांति की जान बचाना चाहते थे, तो भाई, बहन, दोस्त, तुम इस क्विज के लिए बने ही हो.

तो चलिए...शुरू करते है बॉलीवुड मसालेदार क्विज....हाथ थामिए....क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त!

1. 'बाबू राव का स्टाइल है!' ये आइकोनिक डायलॉग किस फिल्म से है?

A. वेलकम

B. हेरा फेरी

C. अंदाज अपना अपना

D. फिर हेरा फेरी

2. आमिर खान ने किस फिल्म में एक एलियन का किरदार निभाया हैं, जो पृथ्वी पर आता है और एक पत्रकार से दोस्ती करता है?



A. धूम 3

B. लगान

C. पीके

D. सीक्रेट सुपरस्टार

3. फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में शाहरुख खान के किरदार का क्या नाम होता है?



A. राहुल

B. समर

C. राज

D. करण

4. 'चिकनी चमेली' गाना किस एक्ट्रेस पर फिल्माया गया था?



A. दीपिका पादुकोण

B. करीना कपूर

C. कटरीना कैफ

D. प्रियंका चोपड़ा

5. कौन सी फिल्म में रैंचो, फरहान और राजू कॉलेज के दोस्तों के रूप में जीवन के उतार-चढ़ाव से गुजरते हैं?



A. तारे जमीन पर

B. 3 इडियट्स

C. गोलमाल

D. लगान

6. सलमान खान की कौन सी फिल्म एक पहलवान की लाइफ पर आधारित है?



A. बजरंगी भाईजान

B. चक दे इंडिया

C. टाइगर जिंदा है

D. सुलतान

7. 'मोगैंबो खुश हुआ' ये डायलॉग किस विलेन का है?



A. शाकाल

B. गब्बर

C. मोगैंबो

D. डॉ. डैंग

8. कौन सी फिल्म में 'बोले चूड़ियां' गाना शामिल है?



A. वीर-जारा

B. कभी खुशी कभी गम

C. हम साथ साथ है

D. कल हो ना हो

9. 'गोलमाल है भाई सब गोलमाल है', ये डायलॉग किस एक्टर का है?



A. गोविंदा

B. परेश रावल

C. अजय देवगन

D. अरशद वारसी

10. 'मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता', ये डायलॉग किस फिल्म से है?



A. दीवार

B. अग्निपथ

C. जंजीर

D. शक्ति

उत्तर

1- B. हेरा फेरी

2- C. पीके

3- C. राज

4- C. कटरीना कैफ

5- B. 3 इडियट्स

6- D. सुलतान

7- C. मोगैंबो

8- B. कभी खुशी कभी गम

9- C. अजय देवगन

10- A. दीवार