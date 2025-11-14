नहीं रहीं 40s की ये दिग्गज अदाकारा, कीं 100 से ज्यादा फिल्में, बनीं शाहरुख खान की दादी, दिलीप कुमार संग रहा अफेयर

Veteran Actress Kamini Kaushal Death: 40 से 50 के दौर में कई हिट फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से इंडस्ट्री और फैंस के दिलों को जीतने वालीं दिग्गद अदाकारा कामिनी कौशल ने आज यानी 14 नवंबर, 2025 को 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. वरिष्ठ पत्रकार विक्की लालवानी ने इस खबर को अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर कर ये जानकारी दी. एक्ट्रेस के निधन की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इस खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

16 जनवरी, 1927 को लाहौर में जन्मी कामिनी कौशल का असली नाम उमा कश्यप था. 6 भाई-बहनों में वे सबसे छोटी थीं. उनके पिता प्रो. शिवराम कश्यप लाहौर यूनिवर्सिटी में बॉटनी के प्रोफेसर थे और उन्हें इंडियन बॉटनी का पिता कहा जाता था. हालांकि, 7 साल की उम्र में कामिनी कौशल ने अपने पिता को खो दिया था. बचपन में घटी इस घटना का असर उनकी जिंदगी में इतना गहरा पड़ा, वे कभी इस सदमे से उभर नहीं पाईं, लेकिन परिवार के सपोर्ट से उन्होंने अपनी पढ़ाई और आगे का सफर जारी रखा.

कामिनी कौशल का शुरुआती करियर

कामिनी ने लाहौर के लेडी मैकक्लैगन हाई स्कूल से पढ़ाई की और आगे अंग्रेजी में बी.ए. ऑनर्स किया. कॉलेज के दिनों में ही उनका इंटरेस्ट कला की तरफ बढ़ने लगा. वे रेडियो पर ड्रामा (नाटक) करने लगीं जहां उन्हें हर एपिसोड के 10 रुपये मिला करते थे. उस समय के हिसाब से ये उनके लिए एक बड़ी बात हुआ करती थी. रेडियो ने न सिर्फ उनकी आवाज को पहचान दी बल्कि एक्टिंग की दुनिया में कदम बढ़ाने का भरोसा भी दिलाया. इन्हीं एक्सपीरिसं ने इंडस्ट्री की ओर उनके भविष्य की राह तय हुई.

पहली ही फिल्म ने छा गई थीं कामिनी कौशल

कामिनी कौशल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत 1946 में निर्देशक चेतन आनंद की फिल्म ‘नीचा नगर’ से की थी. इस फिल्म में उन्होंने रूपा का किरदार निभाया और उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया था. चेतन आनंद ही वही इंसान थे, जिन्होंने उनका नाम उमा कश्यप से बदलकर ‘कामिनी कौशल’ रखा. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म भले सिंपल रही हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसने भारत का नाम रोशन किया और कान फिल्म फेस्टिवल में पाम ड’ऑर अवॉर्ड जीता, जिसको आज भी याद किया जाता है.

दिलीप कुमार संग रहा अफेयर

अपनी पहली ही फिल्म से इंडस्ट्री में छा जाने वाली कामिनी कौशल ने 1946 से 1963 तक फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया. इस दौरान उनका नाम उस दौर के टॉप अभिनेता दिलीप कुमार के साथ जुड़ना शुरू हुआ. दोनों का रिश्ता 1948 में फिल्म ‘शहीद’ की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन परिवार के दबाव और बहन के पति से शादी के चलते जल्द ही खत्म भी हो गया. 60 के दशक में कामिनी ने फिल्मों में सपोर्ट रोल प्ले करने शुरू कर दिए थे. बदलते दौर के साथ खुद को ढालना उनका सबसे बड़ा गुण था.

कामिनी कौशल की हिट फिल्में

अपने 79 साल के करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उनकी यादगार फिल्मों में ‘नीचा नगर’, ‘बिराज बहू’, ‘दो भाई’, ‘नदिया के पार’, ‘ज़िद्दी’, ‘पूर्व और पश्चिम’ और ‘रोटी कपड़ा और मकान’ शामिल हैं. हाल के दौर में भी उन्होंने ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ और ‘कबीर सिंह’ जैसी फिल्मों में काम किया. भले आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनका यादगार सफर और उनकी फिल्में उनकी यादों को हमेशा उनके फैंस के बीच ताजा रखेंगी, जिनको आज भी फैंस बेहद प्यार से देखना पसंद करते हैं.