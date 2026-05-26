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Hindi Newsबॉलीवुडपिता सुनील दत्त को याद कर इमोशनल हुए संजय दत्त, शेयर कीं अनदेखी तस्वीरें, बोले- ‘आप मेरी जिंदगी में...’

पिता सुनील दत्त को याद कर इमोशनल हुए संजय दत्त, शेयर कीं अनदेखी तस्वीरें, बोले- ‘आप मेरी जिंदगी में...’

Sanjay Dutt Remember Father Sunil Dutt: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुनील दत्त की डेथ एनिवर्सरी पर उनके बेटे संजय दत्त ने अपने पिता को याद किया. पापा की यादों में डूबे संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर करते हुए बेहद इमोशनल कैप्शन लिखा है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 26, 2026, 11:05 AM IST
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पिता सुनील दत्त को याद कर इमोशनल हुए संजय दत्त, शेयर कीं अनदेखी तस्वीरें, बोले- ‘आप मेरी जिंदगी में...’

Sanjay Dutt Remember Father Sunil Dutt: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और फिल्ममेकर सुनील दत्त ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं. फिल्मी दुनिया में शानदार काम करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था. उनकी राजनीतिक पारी भी काफी शानदार रही, लेकिन 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से सुनील दत्त का निधन हो गया था और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. अब सुनील दत्त की डेथ एनिवर्सरी पर उनके बेटे और एक्टर संजय दत्त ने अपने पिता को याद किया और कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं.

'आपसे बहुत प्यार करता हूं.'

एक्टर संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर पिता सुनील दत्त के साथ अपनी तीन तस्वीरें शेयर की हैं. ये अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में पिता-बेटे के बीच गहरी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मैं आपको हमेशा याद करता हूं पापा और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं. आप मेरी जिंदगी में हमेशा एक मजबूत सहारा रहे हैं और हमेशा रहेंगे. आपके जैसा पिता पाकर मैं खुद को काफी खुशकिस्मत महसूस करता हूं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनदेखी तस्वीरों पर आया फैंस का दिल

संजय दत्त का ये इमोशनल पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रहा है और उनके दिलों को छू रहा है. पोस्ट पर फैंस कमेंट कर सुनील दत्त को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. पहली तस्वीर में सुनील दत्त अपने बेटे संजय का हाथ थामे नजर आ रहे हैं और दोनों कैमरे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं. दूसरी फोटो में संजय दत्त के बचपन की तस्वीर है, जिसमें वह अपने पिता के साथ बैठे नजर आ रहे हैं. तीसरी फोटो में एक्टर अपनी फैमिली के साथ नजर आ रहे हैं. तीनों ही तस्वीरों पर फैंस का दिल आ गया है.

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सुनील दत्त-नरगिस की जोड़ी थी काफी फेमस

बता दें कि एक्टर और फिल्ममेकर सुनील दत्त ने 11 मई 1958 को एक्ट्रेस नरगिस से शादी की थी. उनकी लव स्टोरी फिल्म 'मदर इंडिया' के सेट पर शुरू हुई थी. दोनों को साथ में फैंस काफी पसंद करते थे. कपल के तीन बच्चे संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त हैं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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