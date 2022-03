होगा बॉलीवुड का बिग क्लैश, Shah Rukh से भिड़ेंगे Hrithik Roshan और जॉन अब्राहिम

नई दिल्ली: बुधवार, 2 मार्च को, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने आखिरकार अपनी अपकमिंग मेगा-एक्शन-एंटरटेनर 'पठान' की रिलीज की तारीख (Pathaan release date) की घोषणा की. यशराज फिल्म्स के इस प्रोजेक्ट में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी हैं. यह फिल्म 25 जनवरी, 2023 को रिलीज होने वाली है. इससे भी दिलचस्प बात यह है कि दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम दोनों की अलग-अलग फिल्में भी गणतंत्र दिवस 2023 पर रिलीज होने वाली हैं. इसलिए अब बॉलीवुड में बड़े क्लैश की आहट मेहसूस हो रही है.

भारत की पहली एरियल-एक्शन फिल्म के रूप में चर्चित, 'फाइटर' में दीपिका पादुकोण पहली बार बड़े पर्दे पर ऋतिक रोशन के साथ नजर आने वाली हैं. जॉन अब्राहम ने हाल ही में अपनी एक्शन-थ्रिलर 'तेहरान' की घोषणा की, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. दोनों फिल्में गणतंत्र दिवस 2023 पर रिलीज होने वाली हैं. आज 'पठान' की घोषणा के साथ, ऐसा लगता है कि 'फाइटर', 'पठान' और 'तेहरान' आपस में टकरा सकती हैं. हालांकि निर्माताओं द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you. @deepikapadukone | @TheJohnAbraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/dm30yLDfF7

See you in cinemas on 25th January, 2023.

आज 'पठान' के फर्स्ट लुक सामने आने के बाद, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी ट्वीट किया, 'महत्वपूर्ण ... बिगीज की रिलीज की तारीख में बदलाव ... 25 जनवरी 2023 को #पठान के आने के साथ, रिलीज की तारीखों में फेरबदल की प्रबल संभावना है. क्योंकि कुछ दिग्गज, आगामी #RepublicDay 2023 पर आ रहे थे.'

अपने बाद के ट्वीट में, उन्होंने लिखा, "#Fighter [#HrithikRoshan - #DeepikaPadukone] के एक नई तारीख में शिफ्ट होने की संभावना है, क्योंकि #Pathaan और #Fighter दोनों #SiddharthAnand द्वारा निर्देशित हैं. #तेहरान - #JohnAbraham - पर विचार कर सकते हैं. एक नई तारीख, क्योंकि #जॉन #पठान और #तेहरान को बॉक्स ऑफिस पर भिड़ते हुए नहीं देखना चाहेंगे.'

IMPORTANT… RELEASE DATE OF BIGGIES TO CHANGE… With #Pathaan arriving on 25 Jan 2023, there is a strong possibility of reshuffling of release dates of some forthcoming biggies, which were arriving on #RepublicDay 2023… pic.twitter.com/Tf7NmF1wYS

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 2, 2022